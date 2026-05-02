El diario costarricense “La Nación” informó este sábado que Estados Unidos revocó la visa de turista a varios miembros de su Junta Directiva sin ofrecer explicaciones oficiales, en una decisión que calificó como inédita en la historia reciente del país.

En un comunicado, la empresa señaló que respeta la potestad soberana de Estados Unidos para definir sus políticas migratorias. Sin embargo, advirtió que ninguno de los afectados ha recibido una notificación formal sobre los motivos de la medida.

“Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones”, indicó la compañía, que también cuestionó que la información se conociera por vías ajenas a canales oficiales.

Asimismo, subrayó que este hecho “merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso”, al tiempo que expresó su preocupación por la forma en que se difundió la decisión.

La Junta Directiva remarcó que la situación no alterará su línea editorial. “Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo”, añadió.

El caso se suma a una serie de cancelaciones de visas a figuras públicas costarricenses en los últimos meses, muchas de ellas críticas del presidente Rodrigo Chaves Robles, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre el trasfondo de estas medidas.

Algunos de los afectados han sugerido posibles motivaciones políticas. El expresidente y Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, por ejemplo, llegó a afirmar que su caso respondía a represalias por sus críticas.

La decisión se produce en la recta final del mandato de Chaves Robles, quien dejará el poder en los próximos días en medio de un clima de creciente polarización política. En los últimos meses, su administración ha mantenido tensiones con la oposición, sectores judiciales y medios. En paralelo ha presentado una relación cercana con la administración del presidente Donald Trump.

Su sucesora, Laura Fernández, ha adelantado que dará continuidad a esa línea de gobierno, lo que abre interrogantes sobre la evolución de ese escenario.