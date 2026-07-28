Las acusaciones de robo tecnológico entre China y Estados Unidos tuvieron un nuevo episodio este lunes 27 con el rechazo de Beijing a las amenazas de Washington de imponer sanciones a las empresas tecnológicas del gigante asiático. Desde Norteamérica se sostiene que sus modelos de inteligencia artificial (IA) están siendo “destilados” a gran escala para entrenar a los chinos.

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