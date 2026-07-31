Un 1 de agosto, pero de 1920, mahatma Gandhi lanzó una campaña de “desobediencia civil” en la India, y el mismo día de 1936 nació el modisto francés Yves Saint Laurent.

OTRAS EFEMÉRIDES

1498.- Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela.

1595.- Perece en la horca Gabriel Espinosa ‘el pastelero de Madrigal’, célebre por pretender hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal.

1704.- Guerra de Sucesión española: comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rooke y su escuadra anglo-holandesa.

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1774.- El teólogo, químico y autor inglés Joseph Priestley descubre el oxígeno aislándolo en su estado gaseoso.

1831.- Inauguración del Puente de Londres.

1834.- Abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña.

1914.- Primera Guerra Mundial: Alemania declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y presenta un ultimátum a Bélgica. Francia ordena la movilización general.

1920.- Gandhi lanza su campaña de “desobediencia civil” en la India.

1927.- Varias unidades del Ejército se rebelan en la ciudad china de Nanchang, lo que se conmemora anualmente como la fundación del Ejército Popular o Rojo chino.

1944.- Segunda Guerra Mundial: insurrección antinazi generalizada en Varsovia, que duró 63 días y fue sofocada por los alemanes (200.000 muertos).

1966.- El teniente Yakubu Gowon toma el poder de Nigeria tras un golpe de Estado.

1971.- Primer concierto benéfico de la historia, para Bangladés, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York.

1975.- Representantes de 35 Estados de Europa y América firman en Finlandia el Acta de Helsinki, que ratifica las fronteras europeas de la posguerra mundial y promueve el respeto de los derechos humanos.

1976.- Se clausuran en Montreal los XXI Juegos Olímpicos, en los que destaca la gimnasta rumana Nadia Comaneci.

1976.- El piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda sufre un accidente que le desfigura la cara en Nürburgring durante el gran Premio de Alemania.

1980.- Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalé de Somosaguas (Madrid).

1981.- Primer día de emisión de la cadena estadounidense por cable MTV.

1984.- Comienza en Uruguay la liberación de guerrilleros tupamaros presos, tras así pactarlo el Gobierno militar y los grupos políticos.

1989.- Se lanza la primera versión de Microsoft Office para Macintosh.

1994.- El presidente alemán, Roman Herzog, pide perdón a las víctimas del nazismo en Varsovia.

1996.-George R.R. Martin publica por primera vez en Estados Unidos el primer volumen de ‘Juego de tronos’.

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1999.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.

2003.- Se lanza la red social MySpace.

2003.- Muere la actriz francesa Marie Trintignant, tras varios días en coma, a consecuencia de los golpes que le propinó su pareja el cantante Bertrand Cantat.

2004.- Un incendio causa 365 muertos en el centro comercial Ycuá Bolaños, en Asunción (Paraguay), cuyas puertas estaban cerradas para evitar saqueos.

2013.-El exanalista de la CIA Edward Snowden, reclamado por la Justicia de EE.UU. por desvelar secretos de la seguridad del estado, recibe asilo temporal en Rusia.

2017.- Los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma son recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde.

2023.- La junta birmana anuncia un indulto parcial a la exlíder Aung San Suu Kyi, en prisión desde 2021.

2023.- El entonces expresidente de EE.UU. Donald Trump es imputado por los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020.

2024.- EE.UU. y Rusia, con la mediación de Turquía, realizan el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría.

2025.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es condenado a 12 años de prisión domiciliaria, por fraude procesal y soborno, delitos de los que será absuelto en octubre.

NACIMIENTOS

1819.- Herman Melville, escritor estadounidense autor de ‘Moby Dick’.

1910.- Gerda Taro, alemana, pionera del fotoperiodismo de guerra.

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1929.- Íñigo Cavero, político español.

1936.- Yves Saint Laurent, modisto francés.

1950.- Loles León, actriz española.

1955.- Herminio San Epifanio, jugador de baloncesto.

1965.- Sam Mendes, cineasta británico.

1973.- Edurne Pasaban, alpinista española.

1973.- Eduardo Noriega, actor español.

1976.- Iván Duque, presidente de Colombia.

1978.- Begoña Maestre, actriz española.

DEFUNCIONES

30 a.C.-Marco Antonio, militar y político romano.

1464.- Cosimo de Médici, fundador de la dinastía Médici.

1714.- Ana Estuardo, primera reina de Gran Bretaña.

1980.-Patrick Depailler, automovilista francés de Fórmula 1.

2003.-Marie Trintignant, actriz francesa.

2005.-Rey Fahd de Arabia Saudí

2009.-Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas

2009.-Rafael Mendizábal, dramaturgo.

2018.-Celeste Rodrigues, fadista portuguesa.

2020.- Wilford Brimley, actor estadounidense.

2022.- Emilio Ontiveros, economista español.

2024.- Manuel García Castro, ‘Magar’, fotógrafo español.

2025.-Glòria Rognoni, actriz y directora teatral española.

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