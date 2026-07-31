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Un 1 de agosto, pero de 1920, mahatma Gandhi lanzó una campaña de “desobediencia civil” en la India, y el mismo día de 1936 nació el modisto francés Yves Saint Laurent.
Un 1 de agosto, pero de 1920, mahatma Gandhi lanzó una campaña de “desobediencia civil” en la India, y el mismo día de 1936 nació el modisto francés Yves Saint Laurent.
OTRAS EFEMÉRIDES
1498.- Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Venezuela.
1595.- Perece en la horca Gabriel Espinosa ‘el pastelero de Madrigal’, célebre por pretender hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal.
1704.- Guerra de Sucesión española: comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rooke y su escuadra anglo-holandesa.
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1774.- El teólogo, químico y autor inglés Joseph Priestley descubre el oxígeno aislándolo en su estado gaseoso.
1831.- Inauguración del Puente de Londres.
1834.- Abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de Gran Bretaña.
1914.- Primera Guerra Mundial: Alemania declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y presenta un ultimátum a Bélgica. Francia ordena la movilización general.
1920.- Gandhi lanza su campaña de “desobediencia civil” en la India.
1927.- Varias unidades del Ejército se rebelan en la ciudad china de Nanchang, lo que se conmemora anualmente como la fundación del Ejército Popular o Rojo chino.
1944.- Segunda Guerra Mundial: insurrección antinazi generalizada en Varsovia, que duró 63 días y fue sofocada por los alemanes (200.000 muertos).
1966.- El teniente Yakubu Gowon toma el poder de Nigeria tras un golpe de Estado.
1971.- Primer concierto benéfico de la historia, para Bangladés, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York.
1975.- Representantes de 35 Estados de Europa y América firman en Finlandia el Acta de Helsinki, que ratifica las fronteras europeas de la posguerra mundial y promueve el respeto de los derechos humanos.
1976.- Se clausuran en Montreal los XXI Juegos Olímpicos, en los que destaca la gimnasta rumana Nadia Comaneci.
1976.- El piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda sufre un accidente que le desfigura la cara en Nürburgring durante el gran Premio de Alemania.
1980.- Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalé de Somosaguas (Madrid).
1981.- Primer día de emisión de la cadena estadounidense por cable MTV.
1984.- Comienza en Uruguay la liberación de guerrilleros tupamaros presos, tras así pactarlo el Gobierno militar y los grupos políticos.
1989.- Se lanza la primera versión de Microsoft Office para Macintosh.
1994.- El presidente alemán, Roman Herzog, pide perdón a las víctimas del nazismo en Varsovia.
1996.-George R.R. Martin publica por primera vez en Estados Unidos el primer volumen de ‘Juego de tronos’.
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1999.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México.
2003.- Se lanza la red social MySpace.
2003.- Muere la actriz francesa Marie Trintignant, tras varios días en coma, a consecuencia de los golpes que le propinó su pareja el cantante Bertrand Cantat.
2004.- Un incendio causa 365 muertos en el centro comercial Ycuá Bolaños, en Asunción (Paraguay), cuyas puertas estaban cerradas para evitar saqueos.
2013.-El exanalista de la CIA Edward Snowden, reclamado por la Justicia de EE.UU. por desvelar secretos de la seguridad del estado, recibe asilo temporal en Rusia.
2017.- Los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma son recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde.
2023.- La junta birmana anuncia un indulto parcial a la exlíder Aung San Suu Kyi, en prisión desde 2021.
2023.- El entonces expresidente de EE.UU. Donald Trump es imputado por los esfuerzos para revertir el resultado de las elecciones de 2020.
2024.- EE.UU. y Rusia, con la mediación de Turquía, realizan el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría.
2025.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es condenado a 12 años de prisión domiciliaria, por fraude procesal y soborno, delitos de los que será absuelto en octubre.
NACIMIENTOS
1819.- Herman Melville, escritor estadounidense autor de ‘Moby Dick’.
1910.- Gerda Taro, alemana, pionera del fotoperiodismo de guerra.
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1929.- Íñigo Cavero, político español.
1936.- Yves Saint Laurent, modisto francés.
1950.- Loles León, actriz española.
1955.- Herminio San Epifanio, jugador de baloncesto.
1965.- Sam Mendes, cineasta británico.
1973.- Edurne Pasaban, alpinista española.
1973.- Eduardo Noriega, actor español.
1976.- Iván Duque, presidente de Colombia.
1978.- Begoña Maestre, actriz española.
DEFUNCIONES
30 a.C.-Marco Antonio, militar y político romano.
1464.- Cosimo de Médici, fundador de la dinastía Médici.
1714.- Ana Estuardo, primera reina de Gran Bretaña.
1980.-Patrick Depailler, automovilista francés de Fórmula 1.
2003.-Marie Trintignant, actriz francesa.
2005.-Rey Fahd de Arabia Saudí
2009.-Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas
2009.-Rafael Mendizábal, dramaturgo.
2018.-Celeste Rodrigues, fadista portuguesa.
2020.- Wilford Brimley, actor estadounidense.
2022.- Emilio Ontiveros, economista español.
2024.- Manuel García Castro, ‘Magar’, fotógrafo español.
2025.-Glòria Rognoni, actriz y directora teatral española.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.