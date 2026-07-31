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Resumen

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Efemérides | Esto ocurrió un día como hoy en la historia: en 1869 nació Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y de la filosofía de la no violencia. (Foto: PRESS INFORMATION BUREAU / AFP)
Efemérides | Esto ocurrió un día como hoy en la historia: en 1869 nació Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y de la filosofía de la no violencia. (Foto: PRESS INFORMATION BUREAU / AFP)
Por Agencia EFE

Un 1 de agosto, pero de 1920, mahatma Gandhi lanzó una campaña de “desobediencia civil” en la India, y el mismo día de 1936 nació el modisto francés Yves Saint Laurent.

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