Efemérides del 1 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 1 de diciembre de 1943 finaliza la Conferencia de Teherán, la primera con la presencia de los “tres grandes”, Winston Churchill (Gran Bretaña), Teodore Roosevelt (EE.UU.) y Josef Stalin (URSS), y uno de los máximos exponentes de cooperación de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
OTRAS EFEMÉRIDES
1640.- Portugal se separa de la Corona española, conmemorado como el ‘Día de la restauración de la independencia’.
1911.- Mongolia se proclama Estado independiente de China.
1919.- Nancy Astor se convierte en la primera mujer en ocupar un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico.
1927.- Primera transmisión de imágenes por telégrafo entre Berlín y Viena.
1953.- La revista Playboy publica su primer número, con Marylin Monroe en la portada.
1955.- La costurera afroamericana Rosa Parks es arrestada y enjuiciada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en Montgomery, Alabama (EE.UU.).
1977.- Se suprime en España la censura cinematográfica.
1983.- Se estrena el videoclip de ‘Thriller’, de Michael Jackson.
1988.- Se celebra el primer Día Mundial de la lucha contra el SIDA.
1989.- El presidente soviético Mijail Gorbachov visita a Juan Pablo II en el Vaticano. Acuerdo para oficializar las relaciones entre ambos estados.
1991.- Ucrania aprueba su independencia de la URSS mediante referéndum y celebra sus primeras elecciones presidenciales.
1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno de Irlanda del Norte, que recupera su autonomía.
2001.- Argentina impone medidas para evitar la fuga de capitales del sistema financiero, lo que dará origen al “corralito”.
2016.- El Congreso colombiano refrenda el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
2019.- Nace el movimiento Guerra Mundial Cero ‘World War Zero’ impulsado por el líder político estadounidense John Kerry para exigir acciones ante la crisis climática.
2022.- La francesa Stéphanie Frappart se convierte en la primera mujer que arbitra un partido en un mundial de fútbol. Fue en Qatar en el encuentro Costa Rica-Alemania.
2023.- La ONU pone fin a la misión UNITAMS en Sudán, creada para propiciar la transición política en el país.
NACIMIENTOS
1912.- Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense diseñador de las Torres Gemelas de Nueva York.
1945.- Bette Midler, actriz estadounidense.
1949.- Sebastián Piñera Echenique, político chileno.
.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano fundador del Cartel de Medellín.
1988.- Zoë Kravitz, actriz y cantante estadounidense.
2001.- Aiko de Toshi, hija única del emperador de Japón Naruhito y de la emperatriz Masako.
DEFUNCIONES
1825.- Alejandro I, zar de Rusia.
1987.- James Baldwin, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidense.
2021.- Noemi Gerbelli, actriz, productora brasileña.
2023.- Sandra Day O’Connor, jurista estadounidense, primera mujer en ocupar el cargo de juez en el Tribunal Supremo.
