Efemérides del 1 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 1 de diciembre de 1943 finaliza la Conferencia de Teherán, la primera con la presencia de los “tres grandes”, Winston Churchill (Gran Bretaña), Teodore Roosevelt (EE.UU.) y Josef Stalin (URSS), y uno de los máximos exponentes de cooperación de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1640.- Portugal se separa de la Corona española, conmemorado como el ‘Día de la restauración de la independencia’.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1911.- Mongolia se proclama Estado independiente de China.

1919.- Nancy Astor se convierte en la primera mujer en ocupar un escaño en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico.

1927.- Primera transmisión de imágenes por telégrafo entre Berlín y Viena.

1953.- La revista Playboy publica su primer número, con Marylin Monroe en la portada.

1955.- La costurera afroamericana Rosa Parks es arrestada y enjuiciada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en Montgomery, Alabama (EE.UU.).

1977.- Se suprime en España la censura cinematográfica.

1983.- Se estrena el videoclip de ‘Thriller’, de Michael Jackson.

1988.- Se celebra el primer Día Mundial de la lucha contra el SIDA.

1989.- El presidente soviético Mijail Gorbachov visita a Juan Pablo II en el Vaticano. Acuerdo para oficializar las relaciones entre ambos estados.

1991.- Ucrania aprueba su independencia de la URSS mediante referéndum y celebra sus primeras elecciones presidenciales.

1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno de Irlanda del Norte, que recupera su autonomía.

2001.- Argentina impone medidas para evitar la fuga de capitales del sistema financiero, lo que dará origen al “corralito”.

2016.- El Congreso colombiano refrenda el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

2019.- Nace el movimiento Guerra Mundial Cero ‘World War Zero’ impulsado por el líder político estadounidense John Kerry para exigir acciones ante la crisis climática.

2022.- La francesa Stéphanie Frappart se convierte en la primera mujer que arbitra un partido en un mundial de fútbol. Fue en Qatar en el encuentro Costa Rica-Alemania.

2023.- La ONU pone fin a la misión UNITAMS en Sudán, creada para propiciar la transición política en el país.

NACIMIENTOS

1912.- Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense diseñador de las Torres Gemelas de Nueva York.

1945.- Bette Midler, actriz estadounidense.

1949.- Sebastián Piñera Echenique, político chileno.

.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano fundador del Cartel de Medellín.

1988.- Zoë Kravitz, actriz y cantante estadounidense.

2001.- Aiko de Toshi, hija única del emperador de Japón Naruhito y de la emperatriz Masako.

DEFUNCIONES

1825.- Alejandro I, zar de Rusia.

1987.- James Baldwin, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidense.

2021.- Noemi Gerbelli, actriz, productora brasileña.

2023.- Sandra Day O’Connor, jurista estadounidense, primera mujer en ocupar el cargo de juez en el Tribunal Supremo.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)