Efemérides del 1 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 1 de febrero, pero de 2002, la Justicia de Argentina declara inconstitucional la norma que establece las restricciones al acceso a los depósitos bancarios (“corralito”).

Otras efemérides

1881.- Publicación del primer número del diario catalán La Vanguardia, propiedad de la familia Godó.

1908.- Carlos I, rey de Portugal, y el príncipe heredero, Luis Felipe, son asesinados en un atentado en Lisboa.

1932.- José Farabundo Martí es fusilado como responsable de una insurrección campesina en El Salvador.

1953.- Las inundaciones más trágicas de la historia de Holanda causan más de 1.800 muertos.

1961- Estados Unidos lanza el LGM-30 Minuteman, primer misil intercontinental con carburante sólido.

1970.- El choque de dos trenes en General Pacheco, cerca de Buenos Aires, causa 236 muertos y 300 heridos, en la peor tragedia ferroviaria en Argentina.

1979.- El ayatollah Ruholah Jomeini regresa a Teherán (Irán) procedente del exilio en Francia.

1982.-Intel lanza su procesador iAPX 286, un hito en la evolución de los microprocesadores y la base de sistemas operativos más avanzados.

1991.- Un terremoto de 6,8 grados Richter sacude el norte de Pakistán y causa más de 1.200 muertos.

2003.- El transbordador espacial ‘Columbia’ se desintegra con siete tripulantes a bordo sobre Texas cuando regresaba a la Tierra.

2005.- Identificada la proteína que causa resistencia a la insulina y puede desencadenar diabetes tipo 2.

2007.- Nace en Valencia el primer niño español sano de padres portadores de fibrosis quística.

2012.- Mueren 74 personas en disturbios tras un partido de fútbol en el estadio de Port Said (Egipto).

2010.- Microsoft lanza su plataforma de computación en la nube: Windows Azure.

2016.- Reino Unido autoriza la modificación genética de embriones humanos.

2021.- Golpe de Estado en Birmania. El Ejército toma el control del país y detiene a varios miembros del Gobierno, incluida la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

2025.- El presidente estadounidense Donald Trump desata la guerra comercial al firmar ordenes ejecutivas de aranceles del 10 % a China y del 25 % a México y Canadá.

Nacimientos

1894.- John Ford, director estadounidense de cine.

1901.- Clark Gable, actor estadounidense.

1917.- José Luis Sampedro, escritor español.

1922.- Renata Tebaldi, cantante italiana de ópera.

1931.- Borís Yeltsin, presidente de la Federación Rusa.

1965.- Estefanía Grimaldi, princesa de Mónaco.

1968.- Lisa Marie Presley, actriz y compositora estadounidense.

2000.- Paris Smith, actriz, cantante y bailarina estadounidense.

Defunciones

1851.-Mary Shelley, dramaturga británica, autora de la famosa novela “Frankenstein”.

1944.- Piet Mondrian, pintor holandés.

1966.- Buster Keaton, actor cómico y cineasta estadounidense.

1978.- Jorge Cafrune, cantante argentino.

1995.- Jaume Perich, dibujante y humorista español.

2012.- Wislawa Szymborska, poetisa polaca, premio Nobel.

2014.- Luis Aragonés, futbolista y entrenador español.

2023.- Shintra Ratri, ícono de la lucha trans en Indonesia.