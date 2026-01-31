Efemérides del 1 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 1 de febrero, pero de 2002, la Justicia de Argentina declara inconstitucional la norma que establece las restricciones al acceso a los depósitos bancarios (“corralito”).
1881.- Publicación del primer número del diario catalán La Vanguardia, propiedad de la familia Godó.
1908.- Carlos I, rey de Portugal, y el príncipe heredero, Luis Felipe, son asesinados en un atentado en Lisboa.
1932.- José Farabundo Martí es fusilado como responsable de una insurrección campesina en El Salvador.
PUEDES VER: Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es “incluso mayor” que la de Venezuela
1953.- Las inundaciones más trágicas de la historia de Holanda causan más de 1.800 muertos.
1961- Estados Unidos lanza el LGM-30 Minuteman, primer misil intercontinental con carburante sólido.
1970.- El choque de dos trenes en General Pacheco, cerca de Buenos Aires, causa 236 muertos y 300 heridos, en la peor tragedia ferroviaria en Argentina.
1979.- El ayatollah Ruholah Jomeini regresa a Teherán (Irán) procedente del exilio en Francia.
1982.-Intel lanza su procesador iAPX 286, un hito en la evolución de los microprocesadores y la base de sistemas operativos más avanzados.
1991.- Un terremoto de 6,8 grados Richter sacude el norte de Pakistán y causa más de 1.200 muertos.
2003.- El transbordador espacial ‘Columbia’ se desintegra con siete tripulantes a bordo sobre Texas cuando regresaba a la Tierra.
2005.- Identificada la proteína que causa resistencia a la insulina y puede desencadenar diabetes tipo 2.
2007.- Nace en Valencia el primer niño español sano de padres portadores de fibrosis quística.
LEE TAMBIIÉN: Trump asegura que Alex Pretti era un agitador y “quizás un insurgente”
2012.- Mueren 74 personas en disturbios tras un partido de fútbol en el estadio de Port Said (Egipto).
2010.- Microsoft lanza su plataforma de computación en la nube: Windows Azure.
2016.- Reino Unido autoriza la modificación genética de embriones humanos.
2021.- Golpe de Estado en Birmania. El Ejército toma el control del país y detiene a varios miembros del Gobierno, incluida la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
2025.- El presidente estadounidense Donald Trump desata la guerra comercial al firmar ordenes ejecutivas de aranceles del 10 % a China y del 25 % a México y Canadá.
1894.- John Ford, director estadounidense de cine.
1901.- Clark Gable, actor estadounidense.
1917.- José Luis Sampedro, escritor español.
1922.- Renata Tebaldi, cantante italiana de ópera.
1931.- Borís Yeltsin, presidente de la Federación Rusa.
1965.- Estefanía Grimaldi, princesa de Mónaco.
1968.- Lisa Marie Presley, actriz y compositora estadounidense.
2000.- Paris Smith, actriz, cantante y bailarina estadounidense.
MIRA AQUÍ: Venezuela rechaza que EE.UU. imponga aranceles al país que suministre petróleo a Cuba
1851.-Mary Shelley, dramaturga británica, autora de la famosa novela “Frankenstein”.
1944.- Piet Mondrian, pintor holandés.
1966.- Buster Keaton, actor cómico y cineasta estadounidense.
1978.- Jorge Cafrune, cantante argentino.
1995.- Jaume Perich, dibujante y humorista español.
2012.- Wislawa Szymborska, poetisa polaca, premio Nobel.
2014.- Luis Aragonés, futbolista y entrenador español.
2023.- Shintra Ratri, ícono de la lucha trans en Indonesia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. (AFP)