En un 1 de julio, pero de 2020, entra en vigor el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

OTRAS EFEMÉRIDES

1861.- Se publica el primer número del periódico vaticano ‘L’Observatore Romano’.

1867.- Portugal abole la pena de muerte para delitos civiles.

1887.- Comienza el ensamblaje de la torre Eiffel.

1908.- Comienza a utilizarse el mensaje S.O.S. (...---...), en código Morse, como señal internacional de socorro en los barcos.

1916.- Comienza la batalla del Somme (Francia). Duró hasta noviembre y fue la más mortífera de la I Guerra Mundial con 1,2 millones de muertos.

1917.- Puyi, de 11 años, se convierte por segunda vez en emperador de China con el apoyo militar de Zhang Xun. Fue el último emperador de la dinastía Qing.

1921.- Se crea formalmente en Shanghái el Partido Comunista de China (PCC), con el inicio de su I Congreso Nacional.

1934.- El general Lázaro Cárdenas gana las presidenciales mexicanas.

1944.- Comienza la conferencia económica de Bretton Woods (New Hampshire, EEUU), que crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

1946.- El Estado Mayor estadounidense hace estallar Able, la primera bomba atómica en el atolón de Bikini (Pacífico), tras las de Hiroshima y Nagasaki.

1960.- La Somalia italiana se independiza y se une a Somalilandia, que la había conseguido días antes del Reino Unido, proclamando la República de Somalia.

1962.- Burundi y Ruanda se independizan de Bélgica.

1963.- Los Beatles graban ‘She loves you’ y ‘I’ll get you’, en los estudios EMI.

1967.- Entra en vigor el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea o Tratado de Fusión, que constituye un Consejo y una Comisión de las Comunidades Europeas.

1968.- Numerosos países firman el Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (TNP), para impedir que más países accedan a éstas y garantizar su uso pacífico.

1969.- Carlos de Inglaterra, investido príncipe de Gales.

1979.- Sony lanza el TPS-L2, el primer reproductor portátil de casete (‘walkman’).

1982.- El general Reynaldo Bignone asume la Presidencia argentina tras la deposición de Leopoldo Galtieri por la derrota en Las Malvinas.

1991.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la ley sobre desestabilización y privatización de la propiedad.

.- Se disuelve el Pacto de Varsovia, la alianza militar de ocho países del este de Europa.

1994.- Yaser Arafat, líder de la OLP, llega a Gaza tras 27 años de ausencia de Palestina.

1997.- Hong Kong se convierte en Región Administrativa Especial bajo soberanía de China, tras su traspaso por el Reino Unido.

1999.- Isabel II inaugura el primer Parlamento de Escocia en 300 años.

.- La Oficina Europea de Policía, Europol, inicia oficialmente sus actividades.

2002.- Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir crímenes de guerra, contra la Humanidad y el genocidio.

.- La Corte Suprema de Chile confirma el sobreseimiento de la causa contra Pinochet por la ‘Caravana de la Muerte’.

2004.- El Gobierno y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) inician formalmente negociaciones de paz.

2011.- Boda de Alberto II de Mónaco y la sudafricana Charlene Wittstock.

2012.- Enrique Peña Nieto (PRI) ganas las elecciones presidenciales mexicanas.

2018.- Andrés Manuel López Obrador gana las presidenciales mexicanas.

2019.- Centenares de manifestantes toman el Parlamento de Hong Kong en protesta por el proyecto de ley de extradición.

.- Laurentino Cortizo, investido presidente de Panamá tras las elecciones de mayo.

2020.- Vladímir Putin gana en un plebiscito seguir en el Kremlin más allá de 2024, con el apoyo del 79,2 % de los votos.

NACIMIENTOS

1646.- Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y científico alemán.

1899.- Charles Laughton, actor británico-estadounidense.

1909.- Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1916.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

1917.- Álvaro Domecq, ganadero y rejoneador español.

1930.- Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente boliviano.

1934.- Sidney Pollack, cineasta estadounidense.

1945.- Debbie Harry, cantante estadounidense y vocalista del grupo de rock ′Blondie′.

1946.- Mireya Moscoso, expresidenta panameña.

1955.- Li Keqiang, primer ministro chino.

1961.- Diana Frances Spencer, princesa de Gales.

.- Carl Lewis, atleta estadounidense.

1977.- Jessica Ulrika Meir, astronauta estadounidense.

DEFUNCIONES

1860.- Charles Goodyear, estadounidense inventor del vulcanizado del caucho y fabricante de neumáticos.

1876.- Mijail A. Bakunin, anarquista ruso.

1961.- Louis-Ferdinand Céline, escritor francés.

1974.- Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.

1990.- Mario Cabré, actor, torero y poeta español.

1991.- Michael Landon, actor y director TV estadounidense.

1997.- Robert Mitchum, actor estadounidense.

2000.- Walter Matthau, actor estadounidense.

2001.- Nikolai Básov, físico ruso, uno de los inventores del láser y Nobel 1964.

2004.- Marlon Brando, actor estadounidense.

2009.- Karl Malden, actor estadounidense.