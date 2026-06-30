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Resumen

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Yaser Arafat saluda a una multitud en Gaza durante su histórico regreso a Palestina tras 27 años de exilio. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Yaser Arafat saluda a una multitud en Gaza durante su histórico regreso a Palestina tras 27 años de exilio. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 1 de julio, pero de 1994, Yaser Arafat, líder de la OLP, llega a Gaza tras 27 años de ausencia de Palestina.

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