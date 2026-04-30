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Explosión que desencadenó los disturbios de Haymarket, Chicago, en 1886. (Vía Wikimedia Commons)
Explosión que desencadenó los disturbios de Haymarket, Chicago, en 1886. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 1 de mayo de 1886, hace 140 años, tuvo lugar la gran movilización obrera de Chicago que dio origen a la institución del Día Internacional del Trabajador.

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