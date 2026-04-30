Un 1 de mayo de 1886, hace 140 años, tuvo lugar la gran movilización obrera de Chicago que dio origen a la institución del Día Internacional del Trabajador.

OTRAS EFEMÉRIDES

1786.- Estreno en Viena de la ópera ‘Las bodas de Fígaro’, de Mozart.

1851.- Inauguración, en el Palacio de Cristal de Londres (Reino Unido), de la primera gran Exposición Universal de la historia.

1896.- El Sha de Irán, Nasser Ed Din, es asesinado en una mezquita próxima a Teherán.

1898.- Desastre de Cavite: la flota española es derrotada por la marina de los EE.UU. en Filipinas.

1925.- Chipre se convierte en colonia británica.

.- Fundación del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, el equipo de fútbol más importante de Ecuador.

1931.- El presidente Hoover inaugura en Nueva York el Empire State, el edificio más alto del mundo durante 40 años.

1941.- Estreno en Nueva York de la película ‘Ciudadano Kane’, dirigida por Orson Welles, distribuida en las salas el 5 de septiembre.

1952.- En la Plaza de Mayo (Buenos Aires), Evita Perón pronuncia su último mensaje al pueblo.

1979.- Groenlandia se convierte en una circunscripción autónoma del Reino de Dinamarca.

1981.- Muere en Torrejón de Ardoz (Madrid), la primera víctima del envenenamiento masivo registrado en España por adulteración de aceite de colza.

1982.- Aviones ingleses llevan a cabo los primeros combates aéreos de la Guerra de las Malvinas.

1985.- Estados Unidos declara un embargo comercial absoluto contra Nicaragua.

1994.- Fallece el piloto brasileño Ayrton Senna al chocar su monoplaza contra un muro del circuito de Imola, durante el GP de San Marino.

1997.- Triunfo laborista en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido tras 18 años de Gobiernos conservadores. Tony Blair, nuevo primer ministro.

1999.- Entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht, por el que nació la Unión Europea.

2003.- El presidente de EEUU, George Bush, anuncia el fin de los combates en Irak, desde el portaaviones Abraham Lincoln.

2004.- La Europa de los 15 se convierte en la Europa de los 25 con la incorporación oficial de diez nuevos países: Polonia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia, y las islas mediterráneas de Malta y Chipre.

2006.- Tres meses después de asumir la presidencia de Bolivia, Evo Morales nacionaliza por decreto los hidrocarburos.

2011.- El presidente de EEUU, Barack Obama, anuncia la muerte en Pakistán del terrorista más buscado del mundo, Osama bin Laden, a cargo de un operativo estadounidense.

.- El papa Juan Pablo II es proclamado beato por su sucesor, Benedicto XVI, algo que no ocurría desde hacía mil años.

2019.- Naruhito se convierte en emperador de Japón.

.- El líder opositor venezolano Leopoldo López se refugia en la embajada española en Caracas.

NACIMIENTOS

1806.- Modesto Lafuente, escritor e historiador español.

1852.- Santiago Ramón y Cajal, médico y científico español, Premio Nobel de Medicina 1906.

1862.- Marcel Prevost, novelista francés.

1881.- Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo y filósofo francés.

1916.- Glenn Ford, actor estadounidense.

1933.- Jean-Michel Camdessus, economista francés.

1934.- Cuauhtemoc Cárdenas, político mexicano.

1952.- Curro Vázquez, torero español.

1969.- José Miguel Arroyo, ‘Joselito’, torero español.

1980.- Zaz, cantautora francesa.

DEFUNCIONES

1539.- Isabel de Portugal, reina de España, esposa de Carlos I de España y V Alemania.

1873.- David Livingstone, explorador y misionero escocés.

1904.- Antonin Dvorak, compositor checo.

1917.- José Enrique Rodó, escritor uruguayo.

1945.- Joseph Paul Goebbels, político alemán, figura del nazismo.

1994.- Ayrton Senna, piloto automovilista brasileño.

2021.- Olympia Dukakis, actriz estadounidense.

2024.- Victoria Prego, periodista española.

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