En un 1 de noviembre, pero de 1755, tiene lugar el Gran terremoto de Lisboa, seguido de un tsunami que arrasa el litoral atlántico de la Península ibérica y de Marruecos. Hubo unos 100.000 muertos y quedó destruida la mayor parte de la capital portuguesa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1824.- Inaugurado el primer tramo de la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York.

1878.- Se funda en Montevideo ‘El Bien Público’, el periódico más antiguo de Uruguay.

1918.- Se proclama el Estado de Ucrania tras independizarse del imperio ruso.

1922.- Un golpe de Estado en Turquía, dirigido por Mustafá Kemal Ataturk, acaba con el Imperio otomano.

1943.- Las tropas soviéticas desembarcan en Crimea y ocupan la ciudad de Simferópol.

1950.- El papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María.

1954.- Se inicia la guerra de independencia de Argelia contra la colonización francesa.

1962.- La URSS lanza a Marte la nave Mars 1, la primera con destino al planeta rojo.

1968.- El músico británico George Harrison, miembro de The Beatles, presenta ‘Wonderwall Music’, su primer álbum en solitario.

1981.- Antigua y Barbuda se independiza del Reino Unido.

1993.- Entra en vigor el Tratado de Maastricht de la Unión Europea (UE), que activa el mecanismo hacia la moneda única.

1995.- Dieciocho meses después de acabar la política del ‘apartheid’, el partido Congreso Nacional Africano del presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multirraciales de Sudáfrica.

1996.- El emir de Qatar, jeque Hamad bin Jalifa Al Thani, funda la cadena árabe de televisión por satélite Al Yazira.

2006.- Los principales sindicatos del mundo fundan en Viena (Austria) la Confederación Sindical Internacional (CSI).

2019.- Christine Lagarde se convierte en la primera mujer presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

2024.- El Gobierno de Australia elimina la referencia a Carlos III de Inglaterra del ‘Gran Sello’, símbolo oficial de soberanía.

2025.- Rabat celebra la resolución de la ONU que respalda la propuesta de autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía de Marruecos.

NACIMIENTOS

1923.- Victoria de los Ángeles, soprano española.

1934.- Humberto Agnelli, magnate italiano.

1943.- Salvatore Adamo, cantante italiano.

1955.- Maribel Martín, actriz española.

1980.- Daniel Rovira de Rivas ‘Dani Rovira’ actor español.

DEFUNCIONES

1993.- Severo Ochoa, bioquímico español nacionalizado estadounidense, Premio Nobel en 1959.

2001.- Juan Bosch, expresidente dominicano.

2006.- William Styron, escritor estadounidense.

2007.- Paul Tibbets, piloto estadounidense del avión que lanzó la primera bomba atómica.

2009.- Alda Merini, poeta italiana.

2012.- Agustín García Calvo, escritor y traductor español.

2020.- Pedro Iturralde Ochoa, saxofonista y compositor español.

2024.- Mirta Acuña Baravalle, activista argentina, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.

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