icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Grabado mostrando las ruinas de la ciudad en llamas y un maremoto arrollando los barcos del puerto de Lisboa en 1755. (British Historical Society of Portugal, 1990 / Wikimedia Commons)
Grabado mostrando las ruinas de la ciudad en llamas y un maremoto arrollando los barcos del puerto de Lisboa en 1755. (British Historical Society of Portugal, 1990 / Wikimedia Commons)
/ Picasa
Por Agencia EFE

En un 1 de noviembre, pero de 1755, tiene lugar el Gran terremoto de Lisboa, seguido de un tsunami que arrasa el litoral atlántico de la Península ibérica y de Marruecos. Hubo unos 100.000 muertos y quedó destruida la mayor parte de la capital portuguesa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?