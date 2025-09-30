Efemérides del 1 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 1 de octubre, pero de 2002, comienza en Argentina la apertura parcial del “corralito” de los bancos, que permite la retirada de un máximo de 7.000 pesos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) lanza al mercado el primer modelo de automóvil biplaza “Ford T” 333.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Cómo Estados Unidos prepara opciones para ataques militares dentro de Venezuela contra objetivos del narcotráfico

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS.

1931.- El Gobierno republicano aprueba el derecho al voto de las mujeres en España.

1946.- Terminan los juicios de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi, en los que doce acusados fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1949.- En la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Tse-tung proclama la República Popular China.

1958.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, comienza sus actividades operativas.

1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.

1971.- Walt Disney World Resort abre sus puertas en Florida.

1977.- El brasileño Pelé se despide del fútbol en un partido de exhibición en Nueva Jersey entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo con cada equipo.

1982.- Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).

1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.

1995.- El Partido Socialista gana las presidenciales portuguesas y Antonio Guterres es elegido primer ministro.

1999.- Constituido en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 31 años de dictadura de Suharto.

2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

2020.- Bélgica pone fin a su récord de días sin Gobierno en plenas funciones, desde diciembre de 2018, con el juramento del liberal flamenco Alexander De Croo como primer ministro.

2024.- Claudia Sheinbaum, investida como primera mujer presidenta de México.

NACIMIENTOS

1920.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- Jimmy Carter, expresidente de EE.UU.

1928.- George Peppard, actor estadounidense.

1930.- Philippe Noiret, actor francés.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante británica.

1956.- Theresa May, exprimera ministra británica.

1975.- Bimba Bosé, cantante y diseñadora española.

DEFUNCIONES

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.

1864.- Juan José Flores, militar venezolano, fundador de la República de Ecuador.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.

VIDEO RECOMENDADO