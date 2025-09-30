Escucha la noticia
Efemérides del 1 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 1 de octubre, pero de 2002, comienza en Argentina la apertura parcial del “corralito” de los bancos, que permite la retirada de un máximo de 7.000 pesos.
OTRAS EFEMÉRIDES
1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) lanza al mercado el primer modelo de automóvil biplaza “Ford T” 333.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Cómo Estados Unidos prepara opciones para ataques militares dentro de Venezuela contra objetivos del narcotráfico
1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS.
1931.- El Gobierno republicano aprueba el derecho al voto de las mujeres en España.
1946.- Terminan los juicios de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi, en los que doce acusados fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua.
1949.- En la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Tse-tung proclama la República Popular China.
1958.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, comienza sus actividades operativas.
1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.
1971.- Walt Disney World Resort abre sus puertas en Florida.
1977.- El brasileño Pelé se despide del fútbol en un partido de exhibición en Nueva Jersey entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo con cada equipo.
1982.- Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).
1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.
1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.
1995.- El Partido Socialista gana las presidenciales portuguesas y Antonio Guterres es elegido primer ministro.
1999.- Constituido en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 31 años de dictadura de Suharto.
2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.
MÁS INFORMACIÓN: Maduro tendrá más poder en Venezuela: las claves del decreto de “conmoción externa” por las “amenazas” de EE.UU.
2020.- Bélgica pone fin a su récord de días sin Gobierno en plenas funciones, desde diciembre de 2018, con el juramento del liberal flamenco Alexander De Croo como primer ministro.
2024.- Claudia Sheinbaum, investida como primera mujer presidenta de México.
NACIMIENTOS
1920.- Walter Matthau, actor estadounidense.
1924.- Jimmy Carter, expresidente de EE.UU.
1928.- George Peppard, actor estadounidense.
1930.- Philippe Noiret, actor francés.
1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.
1935.- Julie Andrews, actriz y cantante británica.
1956.- Theresa May, exprimera ministra británica.
1975.- Bimba Bosé, cantante y diseñadora española.
DEFUNCIONES
1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.
1864.- Juan José Flores, militar venezolano, fundador de la República de Ecuador.
1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.
TAMBIÉN VER: Asesinos transmitieron en vivo el crimen: ¿qué se sabe de la cruel muerte de tres chicas en Argentina atribuida a narcos peruanos?
2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.
2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.
2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9
- Rodrigo Paz pide a sus seguidores cuidar el voto en la segunda vuelta electoral en Bolivia
- Terremoto en Filipinas: Al menos 60 muertos, cientos de heridos y varios edificios dañados tras sismo de magnitud 6,9
- Imbabura, la provincia de Ecuador que concentra las protestas indígenas contra Noboa
- ‘Tuto’ Quiroga dice que su binomio “está hecho de hierro”, de cara a la segunda vuelta en Bolivia
Contenido sugerido
Contenido GEC