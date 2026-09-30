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Mujeres ejerciendo su derecho a voto en Eibar, España, en noviembre 1933. (Foto: Indalecio Ojanguren – Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa)
Mujeres ejerciendo su derecho a voto en Eibar, España, en noviembre 1933. (Foto: Indalecio Ojanguren – Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa)
Por Agencia EFE

En un 1 de octubre, pero de 1931, la República española reconoce el derecho al voto de las mujeres.

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