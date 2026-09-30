En un 1 de octubre, pero de 1931, la República española reconoce el derecho al voto de las mujeres.
1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) lanza al mercado el primer modelo de automóvil biplaza, el Ford T 333.
1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS.
1946.- Terminan los juicios de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi, en los que doce acusados fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua.
1949.- En la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclama la República Popular China.
1958.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, comienza sus actividades operativas.
1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.
1971.- Walt Disney World Resort, el mayor y más visitado parque de atracciones del mundo, abre sus puertas en Florida.
1977.- El brasileño Pelé se despide del fútbol en un partido de exhibición en Nueva Jersey entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo por cada equipo.
1982.- Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).
1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.
1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.
1995.- El Partido Socialista gana las presidenciales portuguesas y Antonio Guterres es elegido primer ministro.
1999.- Se constituye en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 31 años de dictadura de Suharto.
2002.- Comienza en Argentina la apertura parcial del ‘corralito’ de los bancos, que permite la retirada de un máximo de 7.000 pesos.
2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.
2016.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia su dimisión tras perder la votación sobre la celebración de un congreso exprés y se acuerda la creación de una gestora.
2017.- Se celebra en Cataluña un referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
2020.- Bélgica pone fin a su récord de días sin Gobierno en plenas funciones, desde diciembre de 2018, con el juramento del liberal flamenco Alexander De Croo como primer ministro.
2024.- Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México.
1920.- Walter Matthau, actor estadounidense.
1924.- Jimmy Carter, expresidente de EE.UU.
1928.- George Peppard, actor estadounidense.
1930.- Philippe Noiret, actor francés.
1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.
1935.- Julie Andrews, actriz y cantante británica.
1956.- Theresa May, exprimera ministra británica.
1975.- Bimba Bosé, cantante y diseñadora española.
1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.
1864.- Juan José Flores, militar venezolano, fundador de la República de Ecuador.
1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.
2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.
2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.
2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.
2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.
2025.- Jane Goodall, conocida como ‘Lady Chimpancé’, científica británica.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles 30 de septiembre a uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber apuñalado al otro e intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más