En un 1 de octubre, pero de 1931, la República española reconoce el derecho al voto de las mujeres.

OTRAS EFEMÉRIDES

1908.- La fábrica Ford Motor Company de Detroit (EEUU) lanza al mercado el primer modelo de automóvil biplaza, el Ford T 333.

1928.- Entra en vigor el primer Plan Quinquenal de la URSS.

1946.- Terminan los juicios de Nuremberg contra la cúpula de la Alemania nazi, en los que doce acusados fueron condenados a muerte y tres a cadena perpetua.

1949.- En la plaza de Tiananmen de Beijing, Mao Zedong proclama la República Popular China.

1958.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, comienza sus actividades operativas.

1960.- Nigeria, colonia británica, se proclama independiente.

1971.- Walt Disney World Resort, el mayor y más visitado parque de atracciones del mundo, abre sus puertas en Florida.

1977.- El brasileño Pelé se despide del fútbol en un partido de exhibición en Nueva Jersey entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo por cada equipo.

1982.- Sony lanza su primer lector de compact disc (modelo CDP-101).

1988.- Mijail Gorbachov es elegido por unanimidad Jefe del Estado soviético.

1990.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.

1995.- El Partido Socialista gana las presidenciales portuguesas y Antonio Guterres es elegido primer ministro.

1999.- Se constituye en Yakarta el primer Parlamento elegido democráticamente en Indonesia tras 31 años de dictadura de Suharto.

2002.- Comienza en Argentina la apertura parcial del ‘corralito’ de los bancos, que permite la retirada de un máximo de 7.000 pesos.

2006.- El Ejército israelí concluye su retirada del sur del Líbano, en cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

2016.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia su dimisión tras perder la votación sobre la celebración de un congreso exprés y se acuerda la creación de una gestora.

2017.- Se celebra en Cataluña un referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

2020.- Bélgica pone fin a su récord de días sin Gobierno en plenas funciones, desde diciembre de 2018, con el juramento del liberal flamenco Alexander De Croo como primer ministro.

2024.- Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México.

NACIMIENTOS

1920.- Walter Matthau, actor estadounidense.

1924.- Jimmy Carter, expresidente de EE.UU.

1928.- George Peppard, actor estadounidense.

1930.- Philippe Noiret, actor francés.

1934.- Emilio Botín-Sanz de Sautuola, banquero español.

1935.- Julie Andrews, actriz y cantante británica.

1956.- Theresa May, exprimera ministra británica.

1975.- Bimba Bosé, cantante y diseñadora española.

DEFUNCIONES

1684.- Pierre Corneille, dramaturgo francés.

1864.- Juan José Flores, militar venezolano, fundador de la República de Ecuador.

1992.- Petra Kelly, política y ecologista alemana.

2000.- Rodolfo Bay, fundador y presidente de Spantax.

2002.- Walter Annenberg, magnate estadounidense de prensa.

2004.- Richard Avedon, fotógrafo estadounidense.

2018.- Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.

2025.- Jane Goodall, conocida como ‘Lady Chimpancé’, científica británica.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles 30 de septiembre a uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber apuñalado al otro e intentado "estrellar el avión", lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. (AFP)

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