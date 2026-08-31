En un 1 de septiembre, pero de 1969, Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.
1920.- El general Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).
1923.- Gran terremoto de Kantō: un sismo en Japón de 7,8 en la escala Richter causa unos 105.400 muertos, más de 37.000 desaparecidos, arrasando la isla de Honshu.
1939.- Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial.
1946.- Grecia aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4% de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.
1951.- Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico (ANZUS).
1962.- Un temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter provoca en el noroeste de Irán unos 12.230 muertos.
1983.- Un avión comercial de la aerolínea Korean Air ingresa por error en el espacio aéreo soviético y es derribado por cazas de combate. Murieron sus 269 ocupantes.
1985.- La expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Átlantico Norte.
1986.- El buque soviético ‘Almirante Najimov’ se hunde al chocar contra un carguero en el Mar Negro y causa 116 muertos y 282 desaparecidos.
2001.- Se estrena la película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, primera de la saga.
2004.- Terroristas chechenos asaltan una escuela en Beslán (Osetia del Norte) y mueren 334 personas, entre ellas 186 niños.
2010.- El presidente de EEUU, Barack Obama proclama oficialmente el fin de la misión de combate en Irak tras más de siete años de guerra.
2019.- El presidente alemán Frank Walter Steinmeier pide perdón a Polonia, durante el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.
2021.- Roberto Benigni recibe el León de Oro de honor de la Mostra de Cine de Venecia.
2022.- Atentado frustrado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. El autor, detenido tras el ataque, es un brasileño residente en Argentina desde 1993.
2023.- El líder de la organización ultraderechista Proud Boys en Seattle, Ethan Nordean, condenado a 18 años de prisión por el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
1453.- Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, el Gran capitán.
1906.- Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.
1922.- Vittorio Gassman, actor italiano.
1957.- Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba.
1994.- Carlos Sáinz Jr., piloto de automovilismo de Fórmula 1.
1970.- Francois Mauriac, escritor francés, Nobel 1952.
1986.- Jorge Alessandri, expresidente chileno.
2020.-John Sarkis Najarian, cirujano estadounidense, pionero de los trasplantes de órganos.
El presidente Donald Trump anunció el viernes 28 de agosto un acuerdo que le garantiza a Estados Unidos el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo de Venezuela. (AFP)
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