icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Muammar el Gadafi, líder de la revolución libia, en el aeropuerto de Trípoli, Libia. (Vía Wikimedia Commons)
Muammar el Gadafi, líder de la revolución libia, en el aeropuerto de Trípoli, Libia. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 1 de septiembre, pero de 1969, Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.