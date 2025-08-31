Escucha la noticia
Efemérides del 1 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 1 de septiembre, pero de 1939, Alemania invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial.
OTRAS EFEMÉRIDES
1920.- El general Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El informe que revela que Maduro estuvo cerca de renunciar antes de las elecciones presidenciales del 2024
1923.- Gran terremoto de Kantō: un sismo en Japón de 7,8 en la escala Richter causa unos 105.400 muertos, más de 37. 000 desaparecidos, arrasando la isla de Honshu.
1946.- Grecia aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4 % de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.
1951.- Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico (ANZUS).
1962.- Un terremoto de magnitud de 7,1 en la escala Richter provocaba en el noroeste de Irán unos 12.230 muertos.
1969.- Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.
1983.- Un avión comercial de la aerolínea Korean Air ingresa por error en el espacio aéreo soviético y es derribado por cazas de combate. Murieron sus 269 ocupantes.
1985.- La expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Atlántico Norte.
1986.- El buque soviético ‘Almirante Najimov’ se hunde al chocar contra un carguero en el mar Negro y causa 116 muertos y 282 desaparecidos.
2004.- Terroristas chechenos asaltan una escuela en Beslán (Osetia del Norte, Rusia) y mueren 334 personas, entre ellas 186 niños.
2010.- El presidente de EE.UU., Barak Obama, proclama oficialmente el fin de la misión de combate en Irak tras más de siete años de guerra.
2017.- El huracán ‘Harvey’ provoca, a su paso por Texas, las mayores inundaciones en la historia de EE.UU., con más 63 muertos y más de 30.000 evacuados.
2019.- El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pide perdón a Polonia, durante el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.
MÁS INFORMACIÓN: Henrique Capriles: “La mayor parte de las personas que quieren una invasión de Estados Unidos no viven en Venezuela”
2021.- Roberto Benigni recibe el León de Oro de honor de la Mostra de Cine de Venecia.
2022.- Atentado frustrado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. El autor, detenido tras el ataque, es un brasileño residente en Argentina desde 1993.
2023.- El líder de la organización ultraderechista Proud Boys en Seattle (EE.UU.), Ethan Nordean, condenado a 18 años de prisión por el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
.- El papa Francisco llega a Mongolia en la primera visita de un pontífice a este país.
2024.- Alternativa para Alemania (AfD) gana las elecciones en Turingia y queda segundo (a menos de un punto) en Sajonia, los dos Estados más pequeños de Alemania, aunque no consigue gobernar.
NACIMIENTOS
1906.- Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.
1922.- Vittorio Gassman, actor italiano.
1957.- Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba.
1994.- Carlos Sáinz Jr., piloto de automovilismo de Fórmula 1.
TAMBIÉN VER: El fracaso de la estrategia de Petro: el anhelo de la paz se sigue esfumando en Colombia
DEFUNCIONES
1970.- Francois Mauriac, escritor francés, Nobel 1952.
1986.- Jorge Alessandri, expresidente chileno.
2020.-John Sarkis Najarian, cirujano estadounidense, pionero de los trasplantes de órganos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Volodymyr Zelensky anuncia nuevos “ataques profundos” para contrarrestar la ofensiva rusa
- Titular de Defensa venezolano advierte que lucharán si EE.UU. “pone un pie” en su territorio
- Gobernador de Illinois alerta sobre una “invasión” de Chicago por militares
- “Miedo de ir a dormir”: el terror se apodera de Gaza tras nuevos bombardeos israelíes
- Hay señales de que Kim Jong-un viajará a China el lunes en un tren blindado
Contenido sugerido
Contenido GEC