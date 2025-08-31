Efemérides del 1 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 1 de septiembre, pero de 1939, Alemania invadió Polonia y estalló la Segunda Guerra Mundial.

OTRAS EFEMÉRIDES

1920.- El general Gouraud proclama el Estado del Gran Líbano, con Beirut como capital, que conformaría una federación con el resto de los estados creados por Francia (Damasco, Aleppo, Estado Alauita y Jabal al-Druze).

1923.- Gran terremoto de Kantō: un sismo en Japón de 7,8 en la escala Richter causa unos 105.400 muertos, más de 37. 000 desaparecidos, arrasando la isla de Honshu.

1946.- Grecia aprueba en referéndum la restauración de la monarquía con el 68,4 % de votos, permitiendo el regreso del rey Jorge II, exiliado desde la creación de la II República Helénica en 1924.

1951.- Australia, Nueva Zelanda y EE.UU. firman el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico (ANZUS).

1962.- Un terremoto de magnitud de 7,1 en la escala Richter provocaba en el noroeste de Irán unos 12.230 muertos.

1969.- Muammar el Gadafi y jóvenes oficiales de la izquierda del Ejército derrocan en Libia al rey Idris e instauran el Consejo Supremo de la Revolución.

1983.- Un avión comercial de la aerolínea Korean Air ingresa por error en el espacio aéreo soviético y es derribado por cazas de combate. Murieron sus 269 ocupantes.

1985.- La expedición del oceanógrafo estadounidense Robert Ballard halla los restos del Titanic en el Atlántico Norte.

1986.- El buque soviético ‘Almirante Najimov’ se hunde al chocar contra un carguero en el mar Negro y causa 116 muertos y 282 desaparecidos.

2004.- Terroristas chechenos asaltan una escuela en Beslán (Osetia del Norte, Rusia) y mueren 334 personas, entre ellas 186 niños.

2010.- El presidente de EE.UU., Barak Obama, proclama oficialmente el fin de la misión de combate en Irak tras más de siete años de guerra.

2017.- El huracán ‘Harvey’ provoca, a su paso por Texas, las mayores inundaciones en la historia de EE.UU., con más 63 muertos y más de 30.000 evacuados.

2019.- El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, pide perdón a Polonia, durante el 80 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial, por el daño causado por el nazismo.

2021.- Roberto Benigni recibe el León de Oro de honor de la Mostra de Cine de Venecia.

2022.- Atentado frustrado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. El autor, detenido tras el ataque, es un brasileño residente en Argentina desde 1993.

2023.- El líder de la organización ultraderechista Proud Boys en Seattle (EE.UU.), Ethan Nordean, condenado a 18 años de prisión por el ataque al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.

.- El papa Francisco llega a Mongolia en la primera visita de un pontífice a este país.

2024.- Alternativa para Alemania (AfD) gana las elecciones en Turingia y queda segundo (a menos de un punto) en Sajonia, los dos Estados más pequeños de Alemania, aunque no consigue gobernar.

NACIMIENTOS

1906.- Joaquín Balaguer, siete veces presidente de la República Dominicana.

1922.- Vittorio Gassman, actor italiano.

1957.- Gloria Estefan, cantante estadounidense nacida en Cuba.

1994.- Carlos Sáinz Jr., piloto de automovilismo de Fórmula 1.

DEFUNCIONES

1970.- Francois Mauriac, escritor francés, Nobel 1952.

1986.- Jorge Alessandri, expresidente chileno.

2020.-John Sarkis Najarian, cirujano estadounidense, pionero de los trasplantes de órganos.

