En un 10 de abril, pero de 2013, se cumplen 13 años desde que Uruguay aprobó la Ley de matrimonio igualitario: fue el segundo país de Latinoamérica -después de Argentina- que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
1710.- Entra en vigor en el Reino Unido la primera ley sobre copyright, el Estatuto de Ana.
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1864.- El Archiduque Maximiliano de Habsburgo es coronado Emperador de México en la Catedral de Ciudad de México.
1883.- Fundación de la Academia Venezolana de la Lengua.
1849.- El inventor estadounidense Walter Hunt patenta el imperdible.
1899.- Tiene lugar en Sevilla el primer ensayo del telégrafo sin hilos en España.
1912.- Zarpa el lujoso trasatlántico Titanic desde el puerto de Southampton (Reino Unido), con destino a Nueva York.
1919.- Muere en una emboscada el revolucionario mexicano Emiliano Zapata.
1938.- Aprobada por amplia mayoría la unificación de Austria y Alemania.
1946.- Primeras elecciones en Japón por sufragio universal y con participación femenina. Gana el Partido Liberal.
1957.- La película ‘12 Hombres sin piedad’ (‘12 Angry men’) se estrena en Los Ángeles (EE.UU.).
1970.- El grupo británico de The Beatles anuncia su separación.
1997.- La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) sanciona de por vida al árbitro suizo Kurt Roethlisberger por inducir sobornos.
1998.- Los partidos de Irlanda del Norte llegan a un acuerdo de paz para el Ulster que pone fin a 30 años de violencia.
2003.- British Airways y Air France anuncian la retirada del avión Concorde.
2008.- Nepal celebra elecciones a la Asamblea Constituyente, que ponen punto final a la monarquía.
2010.- El presidente de Polonia, Lech Kaczynski, y otras 96 personas mueren en un accidente aéreo en el aeropuerto ruso de Smolensk.
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2019.- Un equipo internacional de astrónomos, responsables de la iniciativa Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), presentan la primera imagen obtenida de un agujero negro.
2021.- La irlandesa Rachael Blackmore, primera mujer que gana el Grand National, la prestigiosa prueba hípica británica disputada en el hipódromo de Aintree (Inglaterra).
1847.- Joseph Pulitzer, periodista estadounidense de origen húngaro.
1887.- Bernardo A. Houssay, fisiólogo y biólogo argentino, Nobel de Medicina 1947.
1932.- Omar Sharif, actor egipcio.
1939.- Claudio Magris, escritor y ensayista italiano.
1973.- Roberto Carlos, futbolista brasileño.
2007.- Ariadna de Orange-Nassau, princesa de los Países Bajos.
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1919.- Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.
1954.- Auguste Lumiére, francés, pionero del cine.
2010.- Lech Kaczynski, presidente de Polonia.
2024.- O.J Simpson, estrella del fútbol americano cuyo juicio por un doble asesinato del que fue absuelto cautivó a EE.UU. en 1995.
Hungría celebra este domingo 12 de abril las que podrían ser sus elecciones legislativas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división y crispación entre los seguidores del ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su gran rival, el conservador Péter Magyar. (EFE)
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