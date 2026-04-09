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Miembros de la comunidad gay protestan en Montevideo contra el aplazamiento de la votación en el Senado de una ley que legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 26 de diciembre de 2012. (MIGUEL ROJO / AFP)
Miembros de la comunidad gay protestan en Montevideo contra el aplazamiento de la votación en el Senado de una ley que legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 26 de diciembre de 2012. (MIGUEL ROJO / AFP)
/ MIGUEL ROJO
Por Agencia EFE

En un 10 de abril, pero de 2013, se cumplen 13 años desde que Uruguay aprobó la Ley de matrimonio igualitario: fue el segundo país de Latinoamérica -después de Argentina- que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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