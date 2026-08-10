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Efemérides del 10 de agosto: Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en Nueva York en 2019, tras ser acusado de abusos sexuales. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Efemérides del 10 de agosto: Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en Nueva York en 2019, tras ser acusado de abusos sexuales. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Hace siete años, un 10 de agosto de 2019, el millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de Nueva York (2019): sus crímenes aún planean sobre la vida política en Estados Unidos.

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