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Hace siete años, un 10 de agosto de 2019, el millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de Nueva York (2019): sus crímenes aún planean sobre la vida política en Estados Unidos.
Hace siete años, un 10 de agosto de 2019, el millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de Nueva York (2019): sus crímenes aún planean sobre la vida política en Estados Unidos.
Otras efemérides
1678.- La Paz de Nimega pone fin a la guerra que Luis XIV de Francia sostenía contra España, Holanda, Estados alemanes y Dinamarca.
1792.- Revolución Francesa: Cae la monarquía con la constitución de la Comuna de París. Los “sans-culottes” toman las Tullerías.
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1793.- Se inaugura, en París, a orillas del Sena, el Museo Central de las Artes, más tarde llamado Museo del Louvre, que al poco de su apertura se cerró para acabar las obras y finalmente se reabrió el 8 de noviembre.
1897.- El investigador alemán Felix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos que después se conocería como aspirina.
1903.- Accidente en el Metro de París: 84 muertos.
1906.- Pío X publica la encíclica “Gravissimi Offici”, contra la ley de separación de la Iglesia y el Estado en Francia.
1913.- Firma en Bucarest del Tratado que pone fin a la guerra de los Balcanes.
1939.- Estreno mundial en Wisconsin de la película musical “El Mago de Oz” de Victor Fleming, protagonizada por Judy Garland.
1950.- Estreno en Nueva York del filme de Billy Wilder “El crepúsculo de los dioses”, protagonizado por Gloria Swanson y William Holden.
1952.- Se inaugura en Luxemburgo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
1964.- Publicación de la primera encíclica del Papa Pablo VI, “Ecclesiam Suam”, sobre la disposición de la Iglesia Católica a dialogar con las demás Iglesias no cristianas.
1986.- Asesinan al general Arun Vaidda, quien dirigió en 1984 la masacre de entre 600 y 1000 sijs, según distintas fuentes, en el Templo Dorado en Amritsar.
2015.- La Justicia británica desestima la extradición del general ruandés Karenzi Karake, reclamado por crímenes contra la humanidad.
2017.- Dinamarca confirma la venta de 20 toneladas de huevos contaminados con fipronil, insecticida tóxico prohibido en la UE.
2020.- Dimite el Gobierno libanés en pleno, tras la explosión de un almacén en el puerto de Beirut que causó al menos 202 muertos el 4 de agosto.
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2021.- Dimite el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras reconocer que cometió acoso sexual a una mujer que trabajaba en su oficina.
2023.- En Ecuador, matan a tiros al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin.
- La Corte Suprema chilena condena a los agentes de la DINA por el asesinato del diplomático español y militante del Partido Comunista Carmelo Soria en 1976.
2024.- Un ataque aéreo de Israel provoca casi un centenar de muertos en una escuela refugio en Gaza.
2025.- Seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mueren en los bombardeos israelíes contra Gaza.
Nacimientos
1810.- Camilo Benso, Conde de Cavour, estadista italiano.
1821.- Octave Feuillet, escritor francés.
1823.- Antonio Gonçalves Días, poeta brasileño.
1909.- Mohamed V, rey de Marruecos.
1912.- Jorge Amado, escritor brasileño.
1923.- Rhonda Fleming, actriz estadounidense.
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1928.- Eddie Fisher, cantante y productor, estadounidense.
1951.- Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.
1959.- Rosanna Arquette, actriz estadounidense.
1960.- Antonio Banderas, actor español.
1997.- Kylie Jenner, influencer y modelo estadounidense.
Defunciones
1814.- Henri Nestlé, empresario alemán fundador de la compañía de chocolates.
1904.- Pierre Waldeck-Rousseau, político francés.
1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.
1988.- Arnulfo Arias, político panameño.
1997.- Jean-Claude Lauzon, cineasta canadiense.
2003.- Jacques Deray, cineasta francés.
2008.- Isaac Hayes, cantante y compositor estadounidense.
2019.- “Chicho” Sibilio, exbaloncestista hispano-dominicano.
- Jeffrey Epstein, empresario estadounidense.
2021.- Maki Kaji, publicista japonés conocido como “el padrino de los sudokus”.
2023.- Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.