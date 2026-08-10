Hace siete años, un 10 de agosto de 2019, el millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en una cárcel federal de Nueva York (2019): sus crímenes aún planean sobre la vida política en Estados Unidos.

Otras efemérides

1678.- La Paz de Nimega pone fin a la guerra que Luis XIV de Francia sostenía contra España, Holanda, Estados alemanes y Dinamarca.

1792.- Revolución Francesa: Cae la monarquía con la constitución de la Comuna de París. Los “sans-culottes” toman las Tullerías.

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1793.- Se inaugura, en París, a orillas del Sena, el Museo Central de las Artes, más tarde llamado Museo del Louvre, que al poco de su apertura se cerró para acabar las obras y finalmente se reabrió el 8 de noviembre.

1897.- El investigador alemán Felix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos que después se conocería como aspirina.

1903.- Accidente en el Metro de París: 84 muertos.

1906.- Pío X publica la encíclica “Gravissimi Offici”, contra la ley de separación de la Iglesia y el Estado en Francia.

1913.- Firma en Bucarest del Tratado que pone fin a la guerra de los Balcanes.

1939.- Estreno mundial en Wisconsin de la película musical “El Mago de Oz” de Victor Fleming, protagonizada por Judy Garland.

1950.- Estreno en Nueva York del filme de Billy Wilder “El crepúsculo de los dioses”, protagonizado por Gloria Swanson y William Holden.

1952.- Se inaugura en Luxemburgo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

1964.- Publicación de la primera encíclica del Papa Pablo VI, “Ecclesiam Suam”, sobre la disposición de la Iglesia Católica a dialogar con las demás Iglesias no cristianas.

1986.- Asesinan al general Arun Vaidda, quien dirigió en 1984 la masacre de entre 600 y 1000 sijs, según distintas fuentes, en el Templo Dorado en Amritsar.

2015.- La Justicia británica desestima la extradición del general ruandés Karenzi Karake, reclamado por crímenes contra la humanidad.

2017.- Dinamarca confirma la venta de 20 toneladas de huevos contaminados con fipronil, insecticida tóxico prohibido en la UE.

2020.- Dimite el Gobierno libanés en pleno, tras la explosión de un almacén en el puerto de Beirut que causó al menos 202 muertos el 4 de agosto.

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2021.- Dimite el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras reconocer que cometió acoso sexual a una mujer que trabajaba en su oficina.

2023.- En Ecuador, matan a tiros al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin.

- La Corte Suprema chilena condena a los agentes de la DINA por el asesinato del diplomático español y militante del Partido Comunista Carmelo Soria en 1976.

2024.- Un ataque aéreo de Israel provoca casi un centenar de muertos en una escuela refugio en Gaza.

2025.- Seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mueren en los bombardeos israelíes contra Gaza.

Nacimientos

1810.- Camilo Benso, Conde de Cavour, estadista italiano.

1821.- Octave Feuillet, escritor francés.

1823.- Antonio Gonçalves Días, poeta brasileño.

1909.- Mohamed V, rey de Marruecos.

1912.- Jorge Amado, escritor brasileño.

1923.- Rhonda Fleming, actriz estadounidense.

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1928.- Eddie Fisher, cantante y productor, estadounidense.

1951.- Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia.

1959.- Rosanna Arquette, actriz estadounidense.

1960.- Antonio Banderas, actor español.

1997.- Kylie Jenner, influencer y modelo estadounidense.

Defunciones

1814.- Henri Nestlé, empresario alemán fundador de la compañía de chocolates.

1904.- Pierre Waldeck-Rousseau, político francés.

1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1988.- Arnulfo Arias, político panameño.

1997.- Jean-Claude Lauzon, cineasta canadiense.

2003.- Jacques Deray, cineasta francés.

2008.- Isaac Hayes, cantante y compositor estadounidense.

2019.- “Chicho” Sibilio, exbaloncestista hispano-dominicano.

- Jeffrey Epstein, empresario estadounidense.

2021.- Maki Kaji, publicista japonés conocido como “el padrino de los sudokus”.

2023.- Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano.

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