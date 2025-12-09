Efemérides del 10 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 9 de diciembre, pero de 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo de los 54.000 dólares del galardón será usado para el movimiento de los derechos civiles.

OTRAS EFEMÉRIDES

1710.- Guerra de Sucesión Española: El aspirante Borbón, el francés Felipe de Anjou (futuro Felipe V) se asegura el trono de España tras la derrota del pretendiente austriaco (Archiduque Carlos) en la Batalla de Villaviciosa (Guadalajara).

1809.- Guerra de la Independencia Española: Rendición de Gerona tras seis meses de asedio (tercero y último) por las tropas francesas.

1848.- El futuro Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, es elegido por mayoría en las elecciones a presidente de la República francesa.

1898.- Fin de la guerra hispano-estadounidense: España firma con Estados Unidos el Tratado de París y renuncia a su soberanía de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.

1901.- Primera reunión de las comisiones encargadas de conceder el Premio Nobel, que acuerdan otorgarlo anualmente en esta fecha.

1903.- Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel reciben el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad.

1906.- Roosevelt, Premio Nobel de la Paz. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina compartido.

1911.- Marie Curie recibe su segundo Premio Nobel, el de Química por su descubrimiento del radio.

1922.- Albert Einstein recibe el Nobel de Física por sus avances en teoría cuántica.

1936.- Eduardo VIII de Inglaterra redacta y firma su abdicación del trono británico para casarse con Wallis Simpson. Su reinado duró 327 días.

1945.- Juan Domingo Perón y Evita contraen matrimonio en La Plata.

1948.- La Asamblea General de la ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1957.- Albert Camus gana el Nobel de Literatura.

1959.- Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina y Fisiología junto al estadounidense Arthur Kornberg.

1966.- Se edita, solo para EE.UU., el disco ‘Got Live if You Want It!’ de Los Rolling Stones.

1981.- Los países de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de España.

1982.- Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura.

1983.- El dirigente polaco Lech Walesa recibe el Nobel de la Paz, que recoge su esposa.

1993.- Los expresidentes sudafricanos Nelson Mandela y Frederik De Klerk reciben el Nobel de la Paz.

1998.- El juez español Baltasar Garzón procesa a Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

2000.- España gana por primera vez la Copa Davis de tenis.

2007.- Cristina Kirchner releva a su marido, Nestor Kirchner, en la Presidencia de Argentina.

2010.- Mario Vargas Llosa recibe el Nobel de Literatura.

2013.- Más de 90.000 personas asisten al funeral del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Soweto.

2020.- El Pazo de Meirás, residencia de verano de Francisco Franco, pasa al Patrimonio Nacional español tras años de litigios con los herederos del dictador.

.- Airbnb se estrena en Wall Street.

2023.- Reciben el Premio Nobel de Medicina Katalin Karikó y Drew Weissman, los científicos que pusieron las bases para el rápido desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero que salvaron millones de vidas durante la pandemia de covid-19.

.- El economista Javier Milei jura como nuevo presidente de Argentina.

NACIMIENTOS

1815.- Ada Byron, matemática británica, primera programadora de ordenadores de la historia.

1902.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

1908.- Olivier Messaiaen, compositor francés.

1923.- Jorge Semprún, político y escritor español.

1931.- Gonzalo Anes, historiador español.

1936.- Ramón Arcusa, cantante español del “Dúo Dinámico”.

1960.- Kenneth Branagh, actor y cineasta británico.

1989.- Marion Maréchal, política francesa.

2014.- Jacques Honoré Rainier Grimaldi, heredero del Principado de Mónaco, y su hermana melliza, Gabrielle Therese Marie.

DEFUNCIONES

1896.- Alfred Nobel, inventor sueco y fundador de los premios que llevan su nombre.

1936.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura 1934.

1978.- Emilio Portes Gil, presidente de México entre 1928 y 1930.

1992.- Celia Gámez, cantante argentina y actriz de revista.

1993.- Juan Antonio Cabezas, escritor y periodista español.

2005.- Eugene McCarthy, exsenador demócrata estadounidense.

2006.- Augusto Pinochet, dictador chileno.

2019.- Yuri Luzhkov, político ruso exalcalde de Moscú.

2021.- Michael Nesmith, cantante y guitarrista estadounidense de la banda de rock pop ‘The Monkees’.

2022.- Llorenç Soldevila, escritor y filólogo catalán.

