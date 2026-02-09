Efemérides del 10 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 10 de febrero, pero de 1926, El hidroavión ‘Plus Ultra’, que había partido de Palos de la Frontera (Huelva), llega a Buenos Aires, en la primera travesía del Atlántico en sentido este-oeste.

OTRAS EFEMÉRIDES

1519.- El militar español Hernán Cortés parte hacia la conquista de México.

1805.- El rey Carlos IV firma una Real Cédula por la que se prohíbe la celebración de las corridas de toros en España.

1878.- La Paz de Zanjón pone fin a la primera fase de la guerra entre España y Cuba tras diez años de lucha.

1939.- Las tropas franquistas culminan la ocupación de Cataluña durante la Guerra Civil española.

1943.- Mahatma Gandhi inicia una huelga de hambre contra su detención, que se prolongó durante 21 días.

1947.- Firma en París de los tratados de paz que pusieron fin a la II Guerra Mundial.

1963.- El general Alfredo Stroessner es reelegido presidente de Paraguay en unas elecciones consideradas fraudulentas.

1994.- Brasil, Portugal y cinco naciones africanas constituyen en Brasilia la Comunidad de Lengua Portuguesa.

1996.- La computadora de última generación de IBM ‘Deep Blue’ derrota por primera vez al campeón mundial de Ajedrez, el ruso Gari Kaspárov.

1998.- Dos equipos de paleontólogos en China hallan embriones fósiles de hace casi 600 millones de años.

2005.- Corea del Norte reconoce públicamente, por primera vez, que cuenta con armas nucleares.

2006.- Egipto muestra al mundo la primera tumba de la época faraónica hallada intacta desde 1922, fecha del descubrimiento de la de Tutankamón.

2010.- La justicia uruguaya condena a treinta años del prisión al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry por el golpe de Estado de 1973 y por nueve delitos de desaparición forzada y dos de homicidio especialmente agravados.

NACIMIENTOS

1890.- Boris Pasternak, novelista ruso, que en 1958 se vio obligado a rechazar el Premio Nobel de Literatura.

1898.- Berthold Brecht, dramaturgo y poeta alemán.

1930.- Robert Wagner, actor estadounidense.

1967.- Laura Dern, actriz estadounidense.

1978.- Don Omar, cantante puertorriqueño.

1991.- Emma Roberts, actriz estadounidense.

2001.- Sergio Camello, futbolista español.

DEFUNCIONES

1755.- Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, escritor político francés.

1923.- Wilhelm Roentgen, físico alemán, descubridor de los rayos X.

1837.- Aleksandr Pushkin, poeta y escritor ruso.

1939.- Pío XI, papa italiano.

1957.- Laura Ingalls, novelista estadounidense, autora de ‘La casa en la pradera’.

1990.- Bill Sherwood, cineasta y compositor estadounidense.

2005.- Arthur Miller, dramaturgo estadounidense.

2014.- Shirley Temple, actriz estadounidense.

2023.- Carlos Saura, cineasta español.

.- Hugh Hudson, cineasta británico.

