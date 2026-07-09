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El buque insignia de Greenpeace, Rainbow Warrior, volcado sobre un costado en el puerto de Auckland, el 10 de julio de 1985, después de ser volado por agentes del servicio secreto francés la noche anterior. (Foto de NEW ZEALAND HERALD / AFP)
El buque insignia de Greenpeace, Rainbow Warrior, volcado sobre un costado en el puerto de Auckland, el 10 de julio de 1985, después de ser volado por agentes del servicio secreto francés la noche anterior. (Foto de NEW ZEALAND HERALD / AFP)
/ NEW ZEALAND HERALD
Por Agencia EFE

En un 10 de julio, pero de 1985, dos agentes de los servicios secretos franceses colocan explosivos y consiguen hundir el barco “Rainbow Warrior”, de la organización ecologista Greenpeace, cuando estaba anclado en el puerto neozelandés de Auckland, dentro de una campaña contra los ensayos nucleares franceses en la zona. En el ataque muere el fotógrafo portugués Fernando Pereira.

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