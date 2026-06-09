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Retrato fotográfico de Antoni Gaudí i Cornet. (Pablo Audouard Deglaire vía Wikimedia Commons)
Retrato fotográfico de Antoni Gaudí i Cornet. (Pablo Audouard Deglaire vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

El 10 de junio de 2026 se celebra el centenario del fallecimiento del arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuya obra cumbre, la Sagrada Familia, es visitada cada año en Barcelona (España) por miles de turistas de todo el mundo.

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