El 10 de junio de 2026 se celebra el centenario del fallecimiento del arquitecto catalán Antoni Gaudí, cuya obra cumbre, la Sagrada Familia, es visitada cada año en Barcelona (España) por miles de turistas de todo el mundo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1907.- Auguste Lumiére presenta en París la fotografía en color.

1935.- William Griffith y Bob Smith en Akron, Ohio (EE.UU.), crean la asociación de Alcohólicos Anónimos, que opera en todo el mundo.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Italia entra en guerra como aliada de Alemania.

1967.- Termina la Guerra de los Seis Días: Israel se apodera del territorio egipcio situado al este del canal de Suez, derrota al Ejército de Jordania y ocupa la península de Sinaí.

1973.- Argentina celebra por primera vez el Día de la Afirmación de los Derechos argentinos sobre las Malvinas, conmemorando la designación del primer gobernador argentino de las islas, en 1829.

1977.- Se pone a la venta el Apple II, primera serie de computadoras de producción masiva de la compañía.

1989.- La tenista Arancha Sánchez Vicario, de 17 años y 11 meses, gana el torneo Roland Garros y se convierte en la primera española que logra un Grand Slam.

1993.- Abdala ben Husein, actual rey de Jordania, contrae matrimonio con Rania Al Yasin.

1999.- Termina la guerra de Kosovo después de que la OTAN anuncie el fin de los bombardeos contra Yugoslavia tras 79 días de ataques.

2001.- Hallan en un hotel de Londres el cuerpo sin vida de Leila Pahlavi, hija menor del Sha de Irán y Farah Diba, por suicidio.

2005.- Mueren cerca de un centenar de niños en una escuela arrasada por una avalancha de lodo en Heilongjiang (China).

2007.- Rafael Nadal conquista su tercer título consecutivo de Roland Garros.

.- El británico Lewis Hamilton gana su primera carrera en la Fórmula 1, en el circuito de Gilles Villeneuve, Canadá.

2008.- La Unión Europea acuerda ampliar los límites de la jornada laboral de 48 horas semanales hasta un máximo de 65.

2009.- La Universidad Nacional Autónoma de México gana el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

2015.- El escritor cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras.

2018.- La periodista española Soledad Gallego-Díaz, primera mujer en asumir la dirección del periódico El País.

2025.- El cómic Mafalda sale traducido al inglés tras sesenta años en español.

NACIMIENTOS

1819.- Gustave Courbet, pintor francés.

1921.- Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra.

1922.- Judy Garland, cantante y actriz estadounidense.

1925.- James Salter, escritor estadounidense.

1927.- Ladislao Kubala, jugador y entrenador de fútbol español de origen húngaro.

1951.- Alicia Giménez Bartlett, escritora española.

1953.- Andrés Trapiello, escritor español.

1959.- Carlo Ancelotti, futbolista y entrenador de fútbol italiano.

1964.- Vincent Pépez, actor suizo.

1965.- Elizabeth Hurley, actriz británica.

1982.- Magdalena de Suecia, hija menor de los reyes de Suecia.

1991.- Pol Espargaró, piloto español de motociclismo.

1993.- Lola Gallardo, futbolista española.

1999.- Ona Batlle, futbolista española.

DEFUNCIONES

1580.- Luis Vaz de Camões, poeta portugués.

1894.- Federico de Madrazo, pintor español.

1926.- Antoni Gaudí, arquitecto español.

1988.- Josep Tarradellas, político español.

2000.- Hafez el Asad, presidente sirio.

2004.- Ray Charles, músico estadounidense.

2008.- Guillermina Martínez Cabrejas, Mariemma, bailarina y coreógrafa española.

2020.- William Hale, cineasta estadounidense.

.- Antonio González Orozco, artista plástico mexicano.

2021.- Tomás Llorens, historiador y crítico de arte español.

2023.- Nuccio Ordine, filósofo y profesor italiano.

2024.- María Cárdenas, dramaturga española.

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