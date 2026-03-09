Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Golpe militar en Cuba en 1952: tropas respaldan a Fulgencio Batista mientras es derrocado el presidente Carlos Prío Socarrás en La Habana. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Golpe militar en Cuba en 1952: tropas respaldan a Fulgencio Batista mientras es derrocado el presidente Carlos Prío Socarrás en La Habana. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 10 de marzo, pero de 1952, el presidente cubano Carlos Prío Socarrás fue derrocado por un golpe militar dirigido por Fulgencio Batista, quien asumió la Jefatura del Estado en Cuba.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.