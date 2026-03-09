Un 10 de marzo, pero de 1952, el presidente cubano Carlos Prío Socarrás fue derrocado por un golpe militar dirigido por Fulgencio Batista, quien asumió la Jefatura del Estado en Cuba.

Otras efemérides:

1876.- El inventor británico Alexander Graham Bell mantiene su primera conversación telefónica con un ayudante que estaba en una habitación contigua.

1905.- Finaliza la batalla de Mukden entre japoneses y rusos, que había comenzado el 20 de febrero, con la victoria de Japón y elevadas pérdidas para ambas partes.

1906.- Una catástrofe minera en Courrieres, Lens (Francia) provoca más de mil mineros muertos.

1959.- Comienza en Tíbet una revuelta contra la ocupación china de 1951. En los días siguientes la represalia de las autoridades chinas provoca miles de muertos.

1966.- La princesa heredera Beatriz de Holanda contrae matrimonio en Ámsterdam con el diplomático alemán Claus von Amsberg. Beatriz de Holanda se convirtió en reina el 30 de abril de 1980, tras la abdicación de su madre, la reina Juliana.

1969.- James Earl Ray se declara culpable del asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King. Fue sentenciado a 99 años de prisión y murió encarcelado en 1998.

1977.- Astrónomos descubren anillos alrededor del planeta Urano.

1987.- El Vaticano condena la fertilización artificial humana con el argumento de que toda forma de reproducción debe ser resultado del amor conyugal.

1991.- El ejército de Estados Unidos comienza a abandonar sus posiciones en el Golfo Pérsico al acabar la primera Guerra del Golfo.

2004.- Libia suscribe el protocolo que permite a la ONU controlar sin limitaciones su programa nuclear.

2005.- El ajedrecista Gary Kasparov anuncia su retirada de la competición tras imponerse en el Torneo de Linares (Jaén, España).

2009.- La matemática estadounidense Barbara Liskov, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las primeras mujeres doctoradas en computación, recibe el prestigioso premio “Turing Award”.

2010.- Liberada en Mali la cooperante española Alicia Gámez, tras cien días secuestrada por Al Qaeda en el Magreb Islámico.

2017.- Corea del Sur destituye a la presidenta del país, Park Geun-hye, por el caso de corrupción conocido como “Rasputina”.

2021.- El Parlamento libio aprueba el nuevo Gobierno Nacional de Unidad y acaba con 7 años de división política.

2024.- La película ‘Oppenheimer’ se alza con siete Óscars, incluidos los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

Nacimientos:

1452.- Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica.

1503.- Fernando I de Alemania, fundador del Imperio Austriaco.

1928.- Sara Montiel, cantante y actriz española.

1936.- Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

1946.- José Juan Bigas Luna, director español de cine.

1957.- Osama Bin Laden, terrorista saudí, cerebro de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

1958.- Sharon Stone, actriz estadounidense.

1964.- Eduardo Windsor, Príncipe de Inglaterra.

.- Neneh Cherry, cantante sueca, hija del trompetista de jazz Don Cherry.

1973.- Eva Herzigová, modelo checa.

1981.- Samuel Eto’o, futbolista camerunés.

Defunciones:

1999.- Oswaldo Guayasamin, pintor ecuatoriano.

2001.- Jorge Recalde, piloto de automovilismo argentino.

2003.- Barry Sheene, campeón mundial de motociclismo británico.

2007.- Ricardo Espalter, actor y comediante uruguayo.

2011.- Mario Clavell, cantante y compositor argentino.

2012.- Jean Giraud “Moebius”, dibujante francés.

2013.- Princesa Lilian de Suecia, esposa del príncipe Bertil.

2017.- Roman Herzog, expresidente de Alemania.

2018.- Hubert de Givenchy, modisto francés.

2022.- John Elliott, historiador británico, uno de los hispanistas más reputados del mundo.

2025.- Stanley R. Jaffe, productor estadounidense que ganó un Óscar por ‘Kramer vs. Kramer’.

