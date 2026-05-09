En un 10 de mayo, pero de 1994, Nelson Mandela, que permaneció 27 años en prisión por luchar contra la segregación racial en Sudáfrica, jura su cargo como el primer presidente negro de la historia del país. La primeras elecciones libres celebradas el 26 de abril le otorgaron el 62,6 % de los votos, lo que supuso terminar con más de 300 años de dominio blanco.

OTRAS EFEMÉRIDES

1824.- Abre al público la National Gallery en Londres.

1871.- Firma del Tratado de Fráncfort, que ratifica el de Versalles y pone fin a la guerra franco-prusiana.

1933.- El régimen nazi quema, en Berlín, 20.000 libros de autores que figuraban en su lista negra.

1940.- Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Neville Chamberlain.

1973.- Fundado el Frente Polisario, por jóvenes nacionalistas saharauis.

1981.- El socialista François Mitterrand es elegido presidente de Francia. Estuvo en el cargo hasta 1995, el periodo más largo en la presidencia de la historia del país.

1984.- HP lanza su primer ordenador portátil: el HP 110.

1997.- Un terremoto causa mas de 1.560 muertos y deja 50.000 personas sin hogar en el este de Irán.

2011.- Microsoft compra Skype, el servicio mas popular de telefonía por Internet.

2013.- El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt (1982-1983) es condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra la humanidad, pero la Corte Constitucional ordenó repetir el juicio.

2021.- El Teatro Real de Madrid es galardonado con el premio a Mejor Teatro de Ópera del Mundo, en los International Opera Awards (IOA).

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NACIMIENTOS

1843.- Benito Pérez Galdós, novelista español.

1899.- Fred Astaire, actor y bailarín estadounidense.

1926.- Hugo Banzer, militar y político boliviano, expresidente de Bolivia.

1931.- Ettore Scola, cineasta italiano.

1938.- Manuel Santana, tenista español.

1955.- Enrique ‘Quique’ San Francisco, humorista y actor español.

1960.- Paul David Hewson, ‘Bono’, cantante irlandés, líder del grupo U2.

1965.- Linda Evangelista, modelo canadiense.

1977.- Hugo Silva, actor español.

DEFUNCIONES

1774.- Luis XV, rey de Francia.

1904.- Henry Morton Stanley, periodista y explorador inglés.

1930.- Julio Romero de Torres, pintor español.

1977.- Joan Crawford, actriz estadounidense.

2022.- Leonid Kravchuk, político ucraniano, primer presidente de la Ucrania independiente.

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