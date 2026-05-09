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El presidente sudafricano Nelson Mandela prestando juramento durante su investidura en el Edificio de la Unión en Pretoria, Sudáfrica, el 10 de mayo de 1994. (WALTER DHLADHLA / AFP)
El presidente sudafricano Nelson Mandela prestando juramento durante su investidura en el Edificio de la Unión en Pretoria, Sudáfrica, el 10 de mayo de 1994. (WALTER DHLADHLA / AFP)
/ WALTER DHLADHLA
Por Agencia EFE

En un 10 de mayo, pero de 1994, Nelson Mandela, que permaneció 27 años en prisión por luchar contra la segregación racial en Sudáfrica, jura su cargo como el primer presidente negro de la historia del país. La primeras elecciones libres celebradas el 26 de abril le otorgaron el 62,6 % de los votos, lo que supuso terminar con más de 300 años de dominio blanco.

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