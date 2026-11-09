Un 10 de noviembre, pero de 2001, hace 25 años, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

OTRAS EFEMÉRIDES

1871.- El periodista Henry Morton Stanley encuentra en Ujiji (actual Tanzania), junto al lago Tanganica, al misionero y explorador británico David Livingstone, desaparecido durante años. Al localizarlo, pronuncia la célebre frase: “Doctor Livingstone, supongo”.

1968.- La Unión Soviética lanza la sonda espacial Zond 6, que transmite fotografías de la Luna.

1992.- Se clausura en La Haya (Países Bajos) el congreso fundacional del Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

1994.- Irak reconoce oficialmente la soberanía de Kuwait y sus fronteras internacionales, conforme a las resoluciones de la ONU.

2005.- Las 22 academias de la lengua española presentan en Madrid el ‘Diccionario panhispánico de dudas’.

2018.- Francia y Alemania reafirman su amistad, un siglo después del final de la Primera Guerra Mundial, en un acto celebrado en el Memorial del Armisticio de Compiègne (Francia).

2025.- El obispo español Rafael Zornoza es investigado por El Vaticano por pederastia, la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado por un delito así.

NACIMIENTOS

1483.- Martin Lutero, monje alemán, iniciador de la reforma protestante.

1843.- Miguel Antonio Caro, político y escritor colombiano.

1913.- Álvaro Cunhal, dirigente comunista portugués.

1925.- Richard Burton, actor británico.

1928.- Ennio Morricone, compositor, director de orquesta y pianista italiano.

1957.- Margarita Robles Fernández, ministra de Defensa de España.

1990.- Mireia Belmonte García, nadadora española.

1999.- Joao Félix Sequeira, futbolista portugués.

DEFUNCIONES

1891.- Jean-Arthur Rimbaud, poeta francés.

1991.- Montserrat Roig, escritora española.

2009.- Robert Enke, portero de fútbol alemán.

2015.- Helmut Schmidt, excanciller de Alemania.

2016.- Francisco Nieva, dramaturgo español.

2022.- Juan Carlos Orellana, futbolista internacional chileno.

2023.- Davide Renne, diseñador de moda italiano.

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Dos millones de personas asistieron el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". (AFP)

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