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El entonces ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica de China, Shi Guangsheng, firma los documentos de adhesión de su país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Doha, el 11 de noviembre de 2001. (HUSSEIN MALLA / AFP)
El entonces ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica de China, Shi Guangsheng, firma los documentos de adhesión de su país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Doha, el 11 de noviembre de 2001. (HUSSEIN MALLA / AFP)
Por Agencia EFE

Un 10 de noviembre, pero de 2001, hace 25 años, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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