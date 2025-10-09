Efemérides del 10 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 10 de octubre, pero de 2014, la joven pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi ganan el Nobel de la Paz.

Otras efemérides

1843.- La reina Isabel II, con 13 años, coloca la primera piedra en la construcción del Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid.

1856.- Se inaugura en Madrid el Teatro de la Zarzuela.

1921.- El Ejército español ocupa el monte Gurugú, en la costa de Marruecos.

1935.- El general Georgios Kondylis da un golpe de Estado en Grecia que acaba con el régimen republicano y preparara el restablecimiento de la monarquía con Jorge II.

1940.- Entra en vigor una nueva Constitución en Cuba durante la presidencia de Federico Laredo Brú.

1941.- Se estrena en EE.UU. la película ‘Fantasía’ de Walt Disney.

1944.- En Auschwitz (Polonia), los nazis asesinan a 800 niños gitanos.

1964.- Se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio, en Japón, los primeros celebrados en Asia y pioneros en la participación de la mujer en competición por equipos.

1983.- Isaac Shamir sucede a Menajem Beguin como primer ministro de Israel.

1986.- Un terremoto de 7′5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos y decenas de miles damnificados en la ciudad de El Salvador.

1997.- Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas y a su coordinadora, Jody Williams.

- El excapitán argentino, Adolfo Scilingo, ingresa en prisión por su participación en crímenes durante la dictadura.

2002.- La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el uso de la fuerza contra Irak.

2008.- Las bolsas mundiales cierran con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987 debido a la incertidumbre provocada por la burbuja inmobiliaria estadounidense.

2009.- Turquía y Armenia firman en Zúrich (Suiza) un histórico acuerdo para reabrir las fronteras tras un siglo de hostilidades.

2012.- La justicia rusa deja libre a una de las integrantes de la banda punk ‘Pussy Riot’, pero confirma la condena de dos años de prisión a las otras dos por cantar en el altar de la catedral de Cristo Salvador.

2015.- Un atentado yihadista provoca un centenar de muertos durante una manifestación Ankara (Turquía) contra las políticas del Partido de la Justicia y el Desarrollo.

2017.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, declara la independencia de esta región española, pero suspende de inmediato sus efectos.

2019.- Nobel de Literatura para el novelista y dramaturgo austríaco Peter Handke, polémico por su apoyo a Serbia en la guerra de los Balcanes.

2022.- Presentación de novela póstuma Almudena Grandes, ‘Todo va a mejorar’.

2024.- El tenista Rafa Nadal anuncia a través de un vídeo su retirada (dice adiós a la competición en la final de la Copa Davis que se disputa en Málaga en noviembre).

.- La surcoreana Han Kang gana el Nobel de Literatura.

.- Investigadores de la Universidad de Granada confirman que los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla son del descubridor de América. Dos días después, el documental ‘Colón ADN. Su verdadero origen’ señala que el navegante era de origen judío.

Nacimientos

1813.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.

1830.- Isabel II, reina de España.

1839.- Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo español.

1860.- Joan Maragall, escritor español.

1901.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1908.- Mercé Rodoreda, escritora española.

1910.- Ramón Gaya, pintor y poeta español.

1930.- Harold Pinter, dramaturgo británico, Nobel de Literatura.

1941.- Peter Coyote, actor estadounidense.

1948.- Xavier Aguirresarobe Zubia, director de fotografía español.

1951.- Jeanette, cantante británica naturalizada española.

1960.- Karra Elejalde, actor español.

1982.- David Cal, piragüista español.

1991.- Lali Espósito, actriz y cantante argentina.

Defunciones

1944.- Agustín Fontanella, comediógrafo argentino.

1985.- Orson Welles, cineasta estadounidense.

.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1986.- Antonio di Benedetto, escritor y periodista argentino.

1991.- Pío Cabanillas, político español.

2002.- Ángeles Gulín, soprano española.

2004.- Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó a Superman.

2008.- Alton Ellis, músico jamaicano.

2009.- Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.

2010.- Solomon Burke, músico estadounidense.

2013.- Wilfried Martens, político belga.

2022.- Anita Kerr, cantante estadounidense.

2024.- Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy.