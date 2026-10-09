Este 10 de octubre se cumple un año del anuncio del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado, y también un año desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, fecha desde la que las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas, según el ministerio de Sanidad gazatí.

Otras efemérides:

1798.- Los británicos ocupan la isla española de Menorca.

1935.- El general Georgios Kondylis da un golpe de Estado en Grecia que acaba con el régimen republicano y prepara el restablecimiento de la monarquía con Jorge II.

1940.- Entra en vigor una nueva Constitución en Cuba durante la presidencia de Federico Laredo Brú.

1941.- Se estrena en EE.UU. la película ‘Fantasía’ de Walt Disney.

1944.- Los nazis asesinan a 800 niños gitanos en Auschwitz (Polonia).

1964.- Se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), primeros celebrados en Asia y pioneros en la participación de la mujer en competición por equipos.

1983.- Isaac Shamir sucede a Menajem Beguin como primer ministro de Israel.

1986.- Un terremoto de 7′5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos y decenas de miles de damnificados en la ciudad de El Salvador.

1997.- Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas y a su coordinadora, Jody Williams.

.- El excapitán argentino Adolfo Scilingo ingresa en prisión por su participación en crímenes durante la dictadura.

2008.- Las bolsas mundiales cierran con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987, debido a la incertidumbre provocada por la burbuja inmobiliaria estadounidense.

2009.- Turquía y Armenia firman en Zúrich (Suiza) un histórico acuerdo para reabrir las fronteras tras un siglo de hostilidades.

2012.- La justicia rusa deja libre a una de las integrantes de la banda punk ‘Pussy Riot’, pero confirma la condena de dos años de prisión a las otras dos por cantar en el altar de la catedral de Cristo Salvador.

2014.- La joven pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi ganan el Nobel de la Paz.

2015.- Un atentado yihadista provoca un centenar de muertos durante una manifestación en Ankara (Turquía) contra las políticas del Partido de la Justicia y el Desarrollo.

2019.- Nobel de Literatura para el novelista y dramaturgo austríaco Peter Handke, polémico por su apoyo a Serbia en la guerra de los Balcanes.

2024.- La surcoreana Han Kang gana el Nobel de Literatura.

.- El tenista español Rafa Nadal anuncia a través de un vídeo su retirada.

Nacimientos:

1813.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.

1830.- Isabel II, reina de España.

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1860.- Joan Maragall, escritor español.

1901.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1908.- Mercé Rodoreda, escritora española.

1930.- Harold Pinter, dramaturgo británico, Nobel de Literatura.

1941.- Peter Coyote, actor estadounidense.

1951.- Jeanette, cantante británico-española.

1960.- Karra Elejalde, actor español.

1991.- Lali Espósito, actriz y cantante argentina.

Defunciones:

1944.- Agustín Fontanella, comediógrafo argentino.

1985.- Orson Welles, cineasta estadounidense.

.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1986.- Antonio di Benedetto, escritor y periodista argentino.

2004.- Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó a Superman.

2008.- Alton Ellis, músico jamaicano.

2009.- Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.

2010.- Solomon Burke, músico estadounidense.

2013.- Wilfried Martens, político belga.

2022.- Anita Kerr, cantante estadounidense.

2024.- Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy.

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