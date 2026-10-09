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El Premio Nobel de la Paz otorgado en 2025 a María Corina Machado debería servir, según Roxanna Vigil, como un llamado para que la comunidad internacional se vuelque en apoyar una transición democrática en Venezuela.
El Premio Nobel de la Paz otorgado en 2025 a María Corina Machado debería servir, según Roxanna Vigil, como un llamado para que la comunidad internacional se vuelque en apoyar una transición democrática en Venezuela.
Por Agencia EFE

Este 10 de octubre se cumple un año del anuncio del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado, y también un año desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, fecha desde la que las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas, según el ministerio de Sanidad gazatí.

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