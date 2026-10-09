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Este 10 de octubre se cumple un año del anuncio del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado, y también un año desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, fecha desde la que las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas, según el ministerio de Sanidad gazatí.
Este 10 de octubre se cumple un año del anuncio del Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado, y también un año desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, fecha desde la que las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 1.400 personas, según el ministerio de Sanidad gazatí.
Otras efemérides:
1798.- Los británicos ocupan la isla española de Menorca.
1935.- El general Georgios Kondylis da un golpe de Estado en Grecia que acaba con el régimen republicano y prepara el restablecimiento de la monarquía con Jorge II.
1940.- Entra en vigor una nueva Constitución en Cuba durante la presidencia de Federico Laredo Brú.
1941.- Se estrena en EE.UU. la película ‘Fantasía’ de Walt Disney.
1944.- Los nazis asesinan a 800 niños gitanos en Auschwitz (Polonia).
1964.- Se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), primeros celebrados en Asia y pioneros en la participación de la mujer en competición por equipos.
1983.- Isaac Shamir sucede a Menajem Beguin como primer ministro de Israel.
1986.- Un terremoto de 7′5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos y decenas de miles de damnificados en la ciudad de El Salvador.
1997.- Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas y a su coordinadora, Jody Williams.
.- El excapitán argentino Adolfo Scilingo ingresa en prisión por su participación en crímenes durante la dictadura.
2008.- Las bolsas mundiales cierran con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987, debido a la incertidumbre provocada por la burbuja inmobiliaria estadounidense.
2009.- Turquía y Armenia firman en Zúrich (Suiza) un histórico acuerdo para reabrir las fronteras tras un siglo de hostilidades.
2012.- La justicia rusa deja libre a una de las integrantes de la banda punk ‘Pussy Riot’, pero confirma la condena de dos años de prisión a las otras dos por cantar en el altar de la catedral de Cristo Salvador.
2014.- La joven pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi ganan el Nobel de la Paz.
2015.- Un atentado yihadista provoca un centenar de muertos durante una manifestación en Ankara (Turquía) contra las políticas del Partido de la Justicia y el Desarrollo.
2019.- Nobel de Literatura para el novelista y dramaturgo austríaco Peter Handke, polémico por su apoyo a Serbia en la guerra de los Balcanes.
2024.- La surcoreana Han Kang gana el Nobel de Literatura.
.- El tenista español Rafa Nadal anuncia a través de un vídeo su retirada.
Nacimientos:
1813.- Giuseppe Verdi, compositor italiano.
1830.- Isabel II, reina de España.
1860.- Joan Maragall, escritor español.
1901.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.
1908.- Mercé Rodoreda, escritora española.
1930.- Harold Pinter, dramaturgo británico, Nobel de Literatura.
1941.- Peter Coyote, actor estadounidense.
1951.- Jeanette, cantante británico-española.
1960.- Karra Elejalde, actor español.
1991.- Lali Espósito, actriz y cantante argentina.
Defunciones:
1944.- Agustín Fontanella, comediógrafo argentino.
1985.- Orson Welles, cineasta estadounidense.
.- Yul Brynner, actor estadounidense.
1986.- Antonio di Benedetto, escritor y periodista argentino.
2004.- Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó a Superman.
2008.- Alton Ellis, músico jamaicano.
2009.- Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.
2010.- Solomon Burke, músico estadounidense.
2013.- Wilfried Martens, político belga.
2022.- Anita Kerr, cantante estadounidense.
2024.- Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy.
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