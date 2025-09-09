Efemérides del 10 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 10 de septiembre, pero de 1939, Canadá declara la guerra a la Alemania nazi.
OTRAS EFEMÉRIDES
1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.
1898.- El anarquista Luigi Luccheni asesina a la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach “Sissi”.
1919.- El transatlántico español Valbanera naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.
1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea.
.- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.
1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).
1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.
1988.- Carlos Salinas de Gortari es proclamado presidente electo de México.
1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.
1999.- Nace en el Hospital King’s College de Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna y que es trillizo de otras dos hermanas, que crecieron dentro del útero.
2003.- La ministra sueca de Exteriores Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo y murió al día siguiente.
2008.- El mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se pone en marcha con éxito.
2022.- Carlos III proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.
NACIMIENTOS
1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.
1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.
1960.- Colin Firth, actor británico.
DEFUNCIONES
1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.
1999.- Alfredo Kraus, cantante español.
2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.
2020.- Ronald Bell, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool & The Gang.
2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.
