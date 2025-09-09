Una fotografía de 1939 muestra a un alto funcionario nazi dando un discurso durante un desfile nazi. (Foto de FRANCE PRESSE VOIR / AFP)
Efemérides del 10 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un , pero de 1939, Canadá declara la guerra a la Alemania nazi.

OTRAS EFEMÉRIDES

1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.

1898.- El anarquista Luigi Luccheni asesina a la emperatriz de Austria, Elizabeth de WittelsbachSissi”.

1919.- El transatlántico español Valbanera naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.

1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea.

.- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.

1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).

1976.- Aprobación del proyecto de Reforma Política que abre el camino de la democracia en España.

1988.- Carlos Salinas de Gortari es proclamado presidente electo de México.

1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.

1999.- Nace en el Hospital King’s College de Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna y que es trillizo de otras dos hermanas, que crecieron dentro del útero.

2003.- La ministra sueca de Exteriores Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo y murió al día siguiente.

2008.- El mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se pone en marcha con éxito.

2022.- Carlos III proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.

NACIMIENTOS

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.

1960.- Colin Firth, actor británico.

DEFUNCIONES

1978.- Ronnie Petterson, piloto sueco de Fórmula 1.

1999.- Alfredo Kraus, cantante español.

2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

2020.- Ronald Bell, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool & The Gang.

2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.

