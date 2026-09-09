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Resumen

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El rey Carlos III de Gran Bretaña habla durante una reunión del Consejo de Adhesión dentro del Palacio de St James en Londres el 10 de septiembre de 2022. (Victoria Jones / POOL / AFP).
El rey Carlos III de Gran Bretaña habla durante una reunión del Consejo de Adhesión dentro del Palacio de St James en Londres el 10 de septiembre de 2022. (Victoria Jones / POOL / AFP).
Por Agencia EFE

En un 10 de septiembre, pero de 2022, Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.

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