En un 10 de septiembre, pero de 2022, Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.
1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.
1898.- El anarquista Luigi Luccheni asesina a la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach ‘Sissi’.
1919.- El transatlántico español ‘Valbanera’ naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas a bordo, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.
1939.- Canadá declara la guerra a la Alemania nazi.
1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea.
.- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.
1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).
1981.- El ‘Guernica’, de Picasso, llega a Madrid, procedente de Nueva York, para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.
1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.
1998.- Carlos Salinas de Gortari es proclamado presidente electo de México.
1999.- Nace en el Hospital King’s College de Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna y que es trillizo de otras dos hermanas, que crecieron dentro del útero.
2003.- La ministra sueca de Exteriores, Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo y muere al día siguiente.
2008.- El mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se pone en marcha con éxito.
1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.
1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.
1960.- Colin Firth, actor británico.
1969.- David Trueba, director de cine y guionista español.
1999.- Alfredo Kraus, tenor español.
2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.
2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.
2020.- Ronald Bell, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool & The Gang.
2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.
El presidenciable brasileño Flávio Bolsonaro reunió a miles de seguidores este lunes 7 de septiembre en Sao Paulo para arengar contra el poder judicial que condenó a su padre y contra el presidente Lula, su rival en la elección del 4 de octubre. (AFP)
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