En un 10 de septiembre, pero de 2022, Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido en sucesión de Isabel II, fallecida dos días antes en el castillo escocés de Balmoral.

OTRAS EFEMÉRIDES

1721.- Paz de Nystadt: finaliza la guerra entre Rusia y Suecia y se realiza una cesión mutua de territorios bálticos.

1898.- El anarquista Luigi Luccheni asesina a la emperatriz de Austria, Elizabeth de Wittelsbach ‘Sissi’.

1919.- El transatlántico español ‘Valbanera’ naufraga a cien millas de Cuba con 488 personas a bordo, el mayor desastre naval español en tiempos de paz.

1939.- Canadá declara la guerra a la Alemania nazi.

1952.- Primera sesión plenaria de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, antecedente de la Comunidad Económica Europea.

.- Israel y la República Federal de Alemania firman en Luxemburgo un acuerdo de reparación económica por el Holocausto.

1961.- El piloto W. Berghe de Trips y 16 espectadores mueren en un accidente en el circuito automovilístico de Monza (Italia).

1981.- El ‘Guernica’, de Picasso, llega a Madrid, procedente de Nueva York, para ser instalado en el Casón del Buen Retiro.

1990.- Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en medio de la crisis por Kuwait y tras haber librado una guerra de ocho años.

1998.- Carlos Salinas de Gortari es proclamado presidente electo de México.

1999.- Nace en el Hospital King’s College de Londres el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna y que es trillizo de otras dos hermanas, que crecieron dentro del útero.

2003.- La ministra sueca de Exteriores, Anna Lindh, es apuñalada en un centro comercial de Estocolmo y muere al día siguiente.

2008.- El mayor acelerador de partículas del mundo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), se pone en marcha con éxito.

NACIMIENTOS

1933.- Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1945.- José Feliciano, cantautor puertorriqueño.

1960.- Colin Firth, actor británico.

1969.- David Trueba, director de cine y guionista español.

DEFUNCIONES

1999.- Alfredo Kraus, tenor español.

2015.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

2017.- Len Wein, escritor, editor y leyenda del cómic estadounidense.

2020.- Ronald Bell, cofundador de la banda estadounidense de funk Kool & The Gang.

2021.- Jorge Sampaio, expresidente de Portugal.

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