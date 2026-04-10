En un 11 de abril, pero de 1899, España le cede Puerto Rico a Estados Unidos.

Otras Efemérides

1713.- Firma del primero de los Tratados de la Paz de Utrech: se elimina la unión entre España y Francia, e Inglaterra inicia su imperio colonial.

1814.- Napoleón abdica en Fontainebleau a favor de su hijo de tres años y posteriormente parte para el exilio en la isla de Elba.

1905.- Albert Einstein publica su Teoría de la relatividad.

1919.- Creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

1921.- Primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo: un combate de boxeo en EE.UU.

1929.- Alemania niega asilo político al revolucionario ruso León Trotsky.

1948.- Inauguración del primer poblado chileno en la Antártida.

1952.- Estrenada en Estados Unidos la película ‘Cantando bajo la lluvia’ (‘Singing in the rain’).

1957.- Inaugurado en Dubna (URSS) el mayor acelerador de partículas del mundo.

1979.- Derrocado en Uganda el presidente Idi Amín Dadá.

1985.- Apple despide a Steve Jobs, la empresa que había cofundado.

1986.- El cometa Halley alcanza su distancia más próxima a la Tierra, en su último periodo orbital de 76 años.

1988.- La película “El último emperador”, de Bernardo Bertolucci, recibe nueve Óscar de la Academia de Hollywood.

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2001.- Un total de 43 personas mueren y 170 resultan heridas como consecuencia de una avalancha humana en el estadio de fútbol Ellis Park de Johanesburgo, Sudáfrica.

2002.- Un golpe de Estado en Venezuela depone de la presidencia a Hugo Chávez durante dos días.

2006.- El jefe supremo de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, buscado desde hacía más de cuarenta años, es detenido en Sicilia (Italia).

2008.- Investido el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para su segundo mandato como presidente del Gobierno.

2014.- Grecia vuelve a los mercados financieros tras cuatro años de ausencia.

2015.- Histórica reunión en Panamá de los presidentes de EEUU, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, la primera de mandatarios de ambos países en 50 años.

2023.- Italia decreta el estado de emergencia migratoria durante seis meses.

2024.- El Parlamento Europeo aprueba la reforma del mercado eléctrico de la UE.

NACIMIENTOS

1715.- Jacobo Rodríguez Pereira, español que estableció en Francia un método para enseñar a los sordomudos.

1755.- James Parkinson, médico británico.

1884.- León Felipe, poeta español.

1919.- Raymond Carr, historiador británico, hispanista.

1981.- Alessandra Ambrosio, modelo brasileña.

DEFUNCIONES

1865.- Antonio Alcalá Galiano, político español.

1987.- Primo Levi, escritor italiano.

2009.- Corin Tellado, escritora española.

2010.- Juan Manuel Gozalo, periodista español, presidente de EFE.

2012.- Ahmed Ben Bella, primer presidente de Argelia independiente.

2025.- Max Romeo, leyenda del reggae jamaicano.

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