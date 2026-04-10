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En 1899, España cede Puerto Rico a Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva etapa política y colonial histórica. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
En 1899, España cede Puerto Rico a Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva etapa política y colonial histórica. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 11 de abril, pero de 1899, España le cede Puerto Rico a Estados Unidos.

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