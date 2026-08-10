Un 11 de agosto, pero de 2006, hace 20 años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1701 para el cese de las hostilidades en el Líbano entre Hezbolá y el ejército israelí, que en la actualidad siguen enfrentados.

OTRAS EFEMÉRIDES

1492.- El cardenal Rodrigo de Borja es elegido Papa con el nombre de Alejandro VI, segundo español que sube al solio pontificio.

1675.- Se coloca la primera piedra en el Real Observatorio Astronómico de Greenwich en Inglaterra.

1711.- Por primera vez se corre la carrera de caballos Royal Ascot, en Inglaterra.

1772.- Se hunde el volcán Papadang, en la isla de Java: 3.000 muertos.

1906.- El francés Eugene Lauste patenta un procedimiento de película sonora.

1929.- Chaim Weizmann funda en Zúrich la Agencia Judía durante el 16 Congreso Sionista.

1952.- El Parlamento jordano depone al Rey Talal por un trastorno neurológico y le sustituye su hijo Hussein.

1967.- El Gobierno de Nigeria declara la guerra a Biafra, una república autoproclamada en el sureste del país que existiría hasta 1970, cuando terminó esa cruenta guerra civil, en la que murieron al menos un millón de personas.

1979.- Marruecos se anexiona el Sáhara mauritano.

1988.- Reunión en Peshawar (Pakistán) entre Bin Laden y Ayman al Zawahiri, donde se gesta lo que más tarde se conocerá como la organización terrorista Al Qaeda (La base).

1989.- La sonda espacial estadounidense “Voyager 2” descubre dos anillos parciales en torno a Neptuno, lo que confirma algunas predicciones científicas.

1995.- Israel y la Autoridad Nacional Palestina suscriben un acuerdo sobre la extensión de la autonomía de Cisjordania ocupada.

1999.- Último eclipse solar del siglo, que es total durante dos minutos en una franja de 14.000 kilómetros de largo entre el Atlántico norte y el Golfo de Bengala.

2003.- Argentina ratifica el tratado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

.- La OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán, la primera misión de su historia fuera de Europa.

2006.- El escritor alemán Günter Grass reconoce por primera vez que sirvió en la Waffen SS, la fuerza de combate a las órdenes de Hitler durante la II Guerra Mundial.

2007.- La policía portuguesa admite que la niña británica Madeleine McCann, desaparecida el 3 de mayo, podría haber muerto.

2011.- Detenido en México uno de los asesinos más buscados, Óscar Osvaldo García Montoya “El Compayito”, autor de al menos 300 homicidios.

2015.- Un tribunal militar egipcio dicta cadena perpetua contra 250 seguidores del presidente depuesto, Mohamed Mursi.

2020.- Rusia registra Spútnik-V, la primera vacuna del mundo contra la covid-19.

2025.- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y candidato presidencial colombiano, tras el atentado que sufrió en Bogotá en junio.

NACIMIENTOS

1921.- Alex Haley, escritor estadounidense.

1928.- Lucho Gatica, cantante chileno.

1933.- Tamas Vasary, concertista de piano y director de orquesta húngaro.

1943.- Pervez Musharraf, político paquistaní.

1950.- Steve Wozniak, filántropo estadounidense cofundador de Apple.

1957.- Ines de la Fressange, modelo y diseñadora francesa.

1965.- Viola Davis, actriz estadounidense.

1967.- Enrique Bunbury, cantante español.

1975.- Asma Al Akhras, esposa del expresidente sirio Bachar El Asad.

1983.- Chris Hemsworth, actor australiano.

1989.- Úrsula Corberó, actriz española.

DEFUNCIONES

1253.- Santa Clara, italiana, fundadora de las clarisas.

1956.- Jackson Pollock, pintor estadounidense.

1994.- Peter Cushing, actor británico.

2009.- Eunice Kennedy, hermana de John F. Kennedy.

2014.- Robin Williams, actor estadounidense.

2018.- Vidiadhar Surajprasad Naipaul, escritor británico de origen indio y Premio Nobel.

2022.- Manuel Ojeda, actor mexicano.

.- Hanai Mori, diseñadora japonesa.

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