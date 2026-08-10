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Resumen

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Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. (Foto del Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas)
Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. (Foto del Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas)
/ UN Photo/Kim Haughton
Por Agencia EFE

Un 11 de agosto, pero de 2006, hace 20 años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1701 para el cese de las hostilidades en el Líbano entre Hezbolá y el ejército israelí, que en la actualidad siguen enfrentados.

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