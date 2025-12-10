¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 11 de diciembre

El 11 de diciembre de 2008, el FBI detiene al financiero Bernard Madoff por un fraude piramidal de unos 60.000 millones de dólares, la mayor estafa de la historia financiera de los Estados Unidos, con la que engañó desde a grandes empresas y millonarios hasta pequeños inversores y jubilados.

OTRAS EFEMÉRIDES

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1813.- Tratado de Valençay: Napoleón restituye a Fernando VII, su prisionero, como rey de España.

1936.- Jorge VI de Inglaterra asciende al trono tras la abdicación de su hermano Eduardo VIII.

PUEDES VER: Opositora venezolana María Corina Machado saluda en Oslo a sus seguidores

1941.- Segunda Guerra Mundial: Alemania e Italia declaran la guerra a EEUU.

1946.- Se funda Unicef, la agencia para la Infancia que provee ayuda humanitaria a niños en países en desarrollo.

1972.- Los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt pisan suelo lunar en la misión del Apolo 17, la última con alunizaje estadounidense hasta el momento.

1976.- En España, los GRAPO secuestran al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol y Urquijo.

1991.- La CE alcanza en Maastricht (Holanda) un acuerdo sobre el Tratado de la UE que prevé la unión económica y monetaria, la cohesión social y una política exterior con excepciones para Gran Bretaña.

1997.- Aprobado el protocolo de Kioto sobre cambio climático, que no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005.

1999.- Concluye la cumbre de Helsinki (Finlandia) con acuerdos para abrir un proceso de ampliación de la UE a otros países y la creación de un cuerpo militar para intervenciones rápidas.

2001.- China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2007.- El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a seis años de prisión por allanamiento ilegal.

2008.- El FBI detiene al financiero Bernard Madoff, por supuesto fraude piramidal de 30.000 millones de dólares.

.- Google lanza la primera versión estable de Google Chrome para el sistema operativo Windows.

LEE TAMBIÉN: La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

2013.- El Senado mexicano modifica tres artículos de la Constitución, una histórica reforma energética que permite abrirse al capital privado.

2014.- España aprueba una ley que obliga a los productores de publicaciones a cobrar a los buscadores web para mostrarlas, y Google anuncia el cierre de Google News.

2019.- Descubren en Indonesia una pintura rupestre de una escena de caza, la más antigua del mundo conocida hasta el momento, con al menos 44.000 años de antigüedad.

2020.- El banco de Singapur DBS anuncia la creación de un mercado de criptomonedas y se convierte en el primer banco comercial del mundo que lo hace.

2023.- Una de cada cuatro especies de peces de agua dulce está en peligro de extinción, alerta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que, por primera vez, incluye la situación de estos peces en su Lista Roja de especies amenazadas.

NACIMIENTOS

1810.- Alfred de Musset, escritor y dramaturgo francés.

1890.- Carlos Gardel, actor y cantante nacionalizado argentino, el más famoso cantante de la historia del tango.

1843.- Robert Koch, médico y bacteriólogo alemán.

1911.- Naguib Mahfuz, escritor egipcio, Premio Nobel 1988.

1912.- Carlo Ponti, productor cinematográfico italiano.

1918.- Alexander Solzhenitsin, escritor ruso, Premio Nobel 1970.

1928.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

MIRA AQUÍ: Dictador Maduro agradece marchas en protesta por el Nobel de la Paz a Machado

1930.- Jean Louis Trintignant, actor francés.

1943.- John Forbes Kerry, vicepresidente de EEUU.

1950.- Christina Onassis, hija de Aristóteles Onassis.

DEFUNCIONES

1474.- Enrique IV, rey de Castilla y León.

1929.- Efrén Rebolledo, poeta mexicano.

1959.- Felipe Sassone, escritor peruano.

1964.- Sam Cooke, cantante de soul estadounidense.

1994.- Yao Yilin, histórico dirigente del Partido Comunista chino.

1999.- Franjo Tudjman, primer jefe de Estado de Croacia.

2016.- Sadiq Jalal al-Azm, filósofo sirio.

2019.- David Bellamy, naturalista y presentador británico.

2020.- Kim Ki-Duk, director de cine surcoreano.