Efemérides del 11 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 11 de enero, pero de 2002, llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros de Al Qaeda desde Kandahar (Afganistán).
Otras Efemérides
1935.- La aviadora estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera persona en volar en solitario a través del océano Pacífico entre Honolulú y Oakland.
1946.- El comunista Enver Hoxa proclama la República Popular de Albania.
1992.- Dimite el presidente argelino, Chadli Benyedid.
2009.- Mas de 260 personas perecen en el naufragio de un transbordador en las islas Célebes (Indonesia).
2013.- Francia inicia una intervención militar en Mali, contra el avance islamista.
2014.- Un incendio destruye gran parte de la histórica localidad tibetana de Dukezong.
2017.- Volkswagen admite su culpa en el escándalo de los motores trucados y acepta pagar una multa de 4.300 millones de dólares a EEUU.
NACIMIENTOS
1924.- Roger Guillemin, médico francés.
1934.- Jean Chretien, exprimer ministro canadiense.
1943.- Eduardo Mendoza, escritor español.
1954.- Kailash Satyarthi, activista indio por los derechos de los niños, ganador del Nobel de la Paz en 2014.
1969.- Teodora, ‘Dori’, Ruano, ciclista española.
1975.- Matteo Renzi, exprimer ministro de Italia.
1985.- Kazuki Nakajima, piloto japonés de automovilismo.
1997.- Cody Simpson, cantante australiano.
DEFUNCIONES
1966.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.
2008.- Edmund Hillary, montañero neozelandés, primero en coronar el Everest.
2010.- Eric Rohmer, cineasta francés.
2014.- Ariel Sharón, exprimer ministro israelí.
2015.- Anita Ekberg, actriz sueca.
2022.- David Sassoli, político italiano, presidente del Parlamento Europeo.
