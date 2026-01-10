Efemérides del 11 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 11 de enero, pero de 2002, llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros de Al Qaeda desde Kandahar (Afganistán).

Otras Efemérides

1935.- La aviadora estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera persona en volar en solitario a través del océano Pacífico entre Honolulú y Oakland.

1946.- El comunista Enver Hoxa proclama la República Popular de Albania.

1992.- Dimite el presidente argelino, Chadli Benyedid.

2002.- Llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los 20 primeros prisioneros de Al Qaeda desde Kandahar (Afganistán).

2009.- Mas de 260 personas perecen en el naufragio de un transbordador en las islas Célebes (Indonesia).

2013.- Francia inicia una intervención militar en Mali, contra el avance islamista.

2014.- Un incendio destruye gran parte de la histórica localidad tibetana de Dukezong.

2017.- Volkswagen admite su culpa en el escándalo de los motores trucados y acepta pagar una multa de 4.300 millones de dólares a EEUU.

NACIMIENTOS

1924.- Roger Guillemin, médico francés.

1934.- Jean Chretien, exprimer ministro canadiense.

1943.- Eduardo Mendoza, escritor español.

1954.- Kailash Satyarthi, activista indio por los derechos de los niños, ganador del Nobel de la Paz en 2014.

1969.- Teodora, ‘Dori’, Ruano, ciclista española.

1975.- Matteo Renzi, exprimer ministro de Italia.

1985.- Kazuki Nakajima, piloto japonés de automovilismo.

1997.- Cody Simpson, cantante australiano.

DEFUNCIONES

1966.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

2008.- Edmund Hillary, montañero neozelandés, primero en coronar el Everest.

2010.- Eric Rohmer, cineasta francés.

2014.- Ariel Sharón, exprimer ministro israelí.

2015.- Anita Ekberg, actriz sueca.

2022.- David Sassoli, político italiano, presidente del Parlamento Europeo.