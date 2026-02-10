Efemérides del 11 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 11 de febrero, pero de 1990, Nelson Mandela es liberado por el gobierno sudafricano del presidente F.W. De Klerk tras pasar 27 años en prisión.

OTRAS EFEMÉRIDES

1873.- Proclamación de la I República española, tras la abdicación de Amadeo de Saboya.

1895.- EE.UU. establece un protectorado sobre las islas Hawai.

1929.- Firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede e Italia, por los que se reconoce la soberanía del Estado Vaticano.

1938.- Comienza la dictadura del rey Carol de Rumanía, que se prolongaría hasta 1940.

1975.- Margaret Thatcher es elegida presidenta del Partido Conservador británico.

1989.- La estadounidense Barbara Harris, sacerdotisa de la Iglesia Episcopaliana, es ordenada obispo, la primera mujer obispo de la historia.

2000.- Nueve semanas después de su creación, Londres suspende el ejecutivo autónomo de Irlanda del Norte al no haber comenzado el desarme del IRA (Ejercito Republicano Irlandés).

2001.- El virus informático denominado Anna Kournikova comienza a propagarse por Internet en todo el mundo.

2002.- Argentina libera su mercado cambiario, tras once años de paridad entre peso y dólar.

2007.- Los portugueses deciden en referéndum despenalizar el aborto, aunque la escasa participación obligó al Ejecutivo a llevar al Parlamento la reforma.

2011.- Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde 1981, entrega el poder a los militares, tras semanas de protestas populares.

2013.- El papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por su ‘edad avanzada’.

2015.- Condenan al excapitán Schettino a 16 años de cárcel por el naufragio del crucero “Costa Concordia” en 2012.

2018.- Un avión se estrella en las afueras de Moscú y mueren sus 71 ocupantes.

2020.- La OMS bautiza con el nombre “Covid-19” la enfermedad del coronavirus de Wuhan.

NACIMIENTOS

1847.- Thomas Alva Edison, físico e inventor estadounidense.

1909.- Joseph Leo Mankiewicz, cineasta estadounidense.

1920.- Faruk, rey de Egipto.

1926.- Nicolás Sánchez-Albornoz, historiador español.

1934.- Mary Quant, diseñadora británica.

1936.- Burt Reynolds, actor estadounidense.

1950.- Tino Casal, cantante y compositor español.

1964.- Joan Roca, chef español.

1969.- Jennifer Aniston, actriz estadounidense.

1986.- Gabriel Boric, político chileno, presidente del país.

DEFUNCIONES

1650.- René Descartes, filósofo y matemático francés.

1948.- Serguei M. Eisenstein, cineasta soviético.

1949.- Axel Munthe, médico y escritor sueco.

1962.- Indalecio Prieto, político socialista español.

1976.- Lee J. Cobb, actor estadounidense.

1986.- Frank Herbert, escritor estadounidense, creador de ‘Dune’.

1994.- William Conrad, actor estadounidense.

2000.- Roger Vadim, cineasta francés.

TAMBIÉN VER: Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

2009.- Willem Kolff, médico holandés nacionalizado estadounidense, pionero en la creación de órganos artificiales.

2010.- Alexander Mcqueen, diseñador de moda británico.

2012.- Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

Familiares de presos políticos en Venezuela alertaron este martes 10 de febrero que "más de la mitad" de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Parlamento en primera discusión y en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación definitiva. (EFE)

SOBRE EL AUTOR