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Resumen

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La masacre de Srebrenica, ocurrida el 11 de julio de 1995, dejó al menos 8.800 víctimas y marcó la historia de Bosnia. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
La masacre de Srebrenica, ocurrida el 11 de julio de 1995, dejó al menos 8.800 víctimas y marcó la historia de Bosnia. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 11 de julio, pero de 1995, al menos 8.800 personas son asesinadas en Srebrenica, una localidad bosnia de mayoría musulmana, por los serbobonios del general Ratko Mladic.

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