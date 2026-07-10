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En un 11 de julio, pero de 1995, al menos 8.800 personas son asesinadas en Srebrenica, una localidad bosnia de mayoría musulmana, por los serbobonios del general Ratko Mladic.
En un 11 de julio, pero de 1995, al menos 8.800 personas son asesinadas en Srebrenica, una localidad bosnia de mayoría musulmana, por los serbobonios del general Ratko Mladic.
OTRAS EFEMÉRIDES
1533.- Excomunión de Enrique VIII de Inglaterra y ruptura con Roma.
1924.- El Gobierno noruego cambia el nombre de la capital Cristiania por el de Oslo.
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1954.- El jefe del Ejército de Paraguay, Alfredo Stroessner, gana las elecciones presidenciales y protagoniza una dictadura hasta 1989.
1962.- Primera emisión vía satélite desde el Telstar 1, con la transmisión de una bandera estadounidense desde Androver, en Maine (EEUU), a Pleumeur-Bodou (Francia).
1969.- El cantante británico David Bowie lanza el tema ‘Space Oddity’, días antes de que Neil Armstrong pisara la Luna.
1975.- Dan a conocer el descubrimiento de más de 7.000 esculturas de guerreros de terracota de Xi’an (China), encontradas un año antes.
1982.- Italia gana el Mundial de fútbol al vencer en la final a la RFA (3-1), en el estadio Santiago Bernabéu.
1992.- El Sínodo General de la Iglesia anglicana aprueba que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio.
2000.- Una treintena de jefes de Estado aprueban por unanimidad en Lomé (Togo) la creación de la Unión Africana. Será constituida en 2002 en Durbán (Sudáfrica).
2002.- Tropas marroquíes se instalan en el islote español de Perejil, aunque la abandonan una semana después.
2003.- El Gobierno español aprueba el despliegue de 1.300 militares en Irak.
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2006.- Una ola de atentados en siete trenes suburbanos en Bombay (India) causa 185 muertos y más de 700 heridos.
2010.- La selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Sudáfrica al vencer a Holanda (1-0), con gol de Iniesta.
2011.- El cirujano Pedro Cavadas realiza en el hospital La Fe de Valencia (este de España) el primer trasplante bilateral de piernas en el mundo.
2015.- Segunda fuga de una prisión mexicana del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
2017.- Donald Trump Jr., hijo del presidente de EEUU, publica los correos electrónicos que revelan que buscó apoyo ruso para dañar la campaña de Hillary Clinton.
2021.- Cuba registra las protestas ciudadanas más graves desde la década de los noventa alentadas por la situación económica y sanitaria que vive el país.
2025.- El PKK, la guerrilla kurda, considerada terrorista por Turquía, la UE y EE. UU., inicia su entrega de armas dentro de su proceso de disolución.
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NACIMIENTOS
1561.- Luis de Góngora y Argote, poeta español.
1775.- José María Blanco y Crespo, ‘Blanco White’, escritor español.
1920.- Yul Brynner, actor estadounidense.
1934.- Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano.
1958.- Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano.
1959.- Suzanne Vega, cantante estadounidense.
1960.- Jafar Panahi, director de cine iraní.
1972.- Henrique Capriles, político venezolano.
DEFUNCIONES
1766.- Isabel de Farnesio, reina de España y esposa de Felipe V.
1920.- Eugenia de Montijo, española y emperatriz francesa.
1937.- George Gershwin, compositor estadounidense.
1976.- León de Greiff, poeta colombiano.
1989.- Laurence Olivier, actor británico.
2003.- María Mercedes Carranza, poetisa colombiana.
2014.- Tommy Ramone, integrante y fundador de la banda de rock Ramones.
2015.- Satoru Iwata, empresario japonés y presidente de Nintendo.
2023.- Milan Kundera, escritor checo.
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