En un 11 de julio, pero de 1995, al menos 8.800 personas son asesinadas en Srebrenica, una localidad bosnia de mayoría musulmana, por los serbobonios del general Ratko Mladic.

OTRAS EFEMÉRIDES

1533.- Excomunión de Enrique VIII de Inglaterra y ruptura con Roma.

1924.- El Gobierno noruego cambia el nombre de la capital Cristiania por el de Oslo.

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1954.- El jefe del Ejército de Paraguay, Alfredo Stroessner, gana las elecciones presidenciales y protagoniza una dictadura hasta 1989.

1962.- Primera emisión vía satélite desde el Telstar 1, con la transmisión de una bandera estadounidense desde Androver, en Maine (EEUU), a Pleumeur-Bodou (Francia).

1969.- El cantante británico David Bowie lanza el tema ‘Space Oddity’, días antes de que Neil Armstrong pisara la Luna.

1975.- Dan a conocer el descubrimiento de más de 7.000 esculturas de guerreros de terracota de Xi’an (China), encontradas un año antes.

1982.- Italia gana el Mundial de fútbol al vencer en la final a la RFA (3-1), en el estadio Santiago Bernabéu.

1992.- El Sínodo General de la Iglesia anglicana aprueba que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio.

2000.- Una treintena de jefes de Estado aprueban por unanimidad en Lomé (Togo) la creación de la Unión Africana. Será constituida en 2002 en Durbán (Sudáfrica).

2002.- Tropas marroquíes se instalan en el islote español de Perejil, aunque la abandonan una semana después.

2003.- El Gobierno español aprueba el despliegue de 1.300 militares en Irak.

2006.- Una ola de atentados en siete trenes suburbanos en Bombay (India) causa 185 muertos y más de 700 heridos.

2010.- La selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Sudáfrica al vencer a Holanda (1-0), con gol de Iniesta.

2011.- El cirujano Pedro Cavadas realiza en el hospital La Fe de Valencia (este de España) el primer trasplante bilateral de piernas en el mundo.

2015.- Segunda fuga de una prisión mexicana del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

2017.- Donald Trump Jr., hijo del presidente de EEUU, publica los correos electrónicos que revelan que buscó apoyo ruso para dañar la campaña de Hillary Clinton.

2021.- Cuba registra las protestas ciudadanas más graves desde la década de los noventa alentadas por la situación económica y sanitaria que vive el país.

2025.- El PKK, la guerrilla kurda, considerada terrorista por Turquía, la UE y EE. UU., inicia su entrega de armas dentro de su proceso de disolución.

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NACIMIENTOS

1561.- Luis de Góngora y Argote, poeta español.

1775.- José María Blanco y Crespo, ‘Blanco White’, escritor español.

1920.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1934.- Giorgio Armani, diseñador y modisto italiano.

1958.- Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano.

1959.- Suzanne Vega, cantante estadounidense.

1960.- Jafar Panahi, director de cine iraní.

1972.- Henrique Capriles, político venezolano.

DEFUNCIONES

1766.- Isabel de Farnesio, reina de España y esposa de Felipe V.

1920.- Eugenia de Montijo, española y emperatriz francesa.

1937.- George Gershwin, compositor estadounidense.

1976.- León de Greiff, poeta colombiano.

1989.- Laurence Olivier, actor británico.

2003.- María Mercedes Carranza, poetisa colombiana.

2014.- Tommy Ramone, integrante y fundador de la banda de rock Ramones.

2015.- Satoru Iwata, empresario japonés y presidente de Nintendo.

2023.- Milan Kundera, escritor checo.