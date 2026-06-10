En un 11 de junio, pero de 1913, Noruega aprueba el sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todas las mujeres, segundo país de Europa en hacerlo tras Finlandia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1496.- Cristóbal Colón llega a Cádiz tras su segundo viaje a América.

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1509.- Boda de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón en Greenwich, Inglaterra.

1903.- El rey Alejandro I de Serbia y su esposa mueren en un atentado.

1933.- Los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, con el avión ‘Cuatro vientos’, llegan a Camagüey (Cuba) desde Sevilla (sur de España)-, recorrido en el que invirtieron 39 horas y 55 minutos, plusmarca mundial de vuelo sin escala sobre el mar.

1955.- Un automóvil se sale de la pista durante las 24 Horas de Le Mans y causa la muerte a 83 personas.

1963.- Un bonzo (monje), el monje budista vietnamita Thich Quang Duc, se inmola en Saigón como protesta contra la política religiosa del Gobierno de Ngo Dihn Diem. Desde entonces se utiliza la expresión “quemarse a lo bonzo”.

1975.- Se estrena la película ‘Nashville’ dirigida por Robert Altman, que se llevó el Óscar a la mejor canción.

1981.- Más de 5.000 muertos en Golbaft (Irán) a causa de un terremoto de magnitud 6,8 en la escala Richter.

1982.- Se estrena la película ‘E.T.’, dirigida por Steven Spielberg.

2009.- La OMS eleva la alerta por la gripe A al nivel de pandemia.

2018.- España acepta acoger el barco Aquarius con 629 inmigrantes, rechazado por Italia y Malta.

2021.- El fotógrafo español Emilio Morenatti gana el Pulitzer por sus instantáneas de la pandemia del coronavirus.

2025.- España, Reino Unido y la Unión Europa acuerdan eliminar los controles de personas y mercancías en la frontera de Gibraltar.

NACIMIENTOS

1838.- Mariano Fortuny, pintor español.

1847.- Millicent Fawcet, feminista y sufragista inglesa.

1864.- Richard Georg Strauss, compositor y director de orquesta alemán.

1879.- Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense, creador junto con su hermano Joseph de los premios que llevan su nombre.

1880.- Jeannette Rankin, activista y primera mujer en la Cámara de Representantes de EE.UU.

1910.- Jacques-Yves Cousteau, biólogo y oceanógrafo francés.

1928.- Fabiola de Mora y Aragón, española que se convirtió en reina de los belgas.

1933.- Gene Wilder, actor y director de cine estadounidense.

1959.- Hugh Laurie, actor británico.

1969.- Peter Dinklage, actor estadounidense.

1975.- Choi Ji-woo, actriz surcoreana.

1999.- Katelyn Nacon, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1979.- John Wayne, actor estadounidense.

1984.- Enrico Berlinguer, histórico líder del Partido Comunista Italiano.

1992.- Rafael Orozco, cantante colombiano.

2005.- Vasco Gonsalves, ex primer ministro portugués tras la Revolución de los Claveles.

2015.- Ornette Coleman, saxofonista estadounidense.

2016.- José Luis Armenteros, compositor y guitarrista español.

2020.- Dennis Joseph O’Neil, guionista de cómic (Batman) estadounidense.

2023.- Park Soo Ryun, actriz surcoreana.

2024.- Françoise Hardy, cantautora francesa.

2025.- Brian Wilson, músico estadounidense, cofundador de The Beach Boys.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles 10 de junio que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles". (AFP)

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