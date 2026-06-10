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Reunión de la Unión Política y Social de Mujeres, cuya presidenta fue Emmeline Pankhurst. (Dominio público)
Reunión de la Unión Política y Social de Mujeres, cuya presidenta fue Emmeline Pankhurst. (Dominio público)
Por Agencia EFE

En un 11 de junio, pero de 1913, Noruega aprueba el sufragio universal, que concedió el derecho al voto a todas las mujeres, segundo país de Europa en hacerlo tras Finlandia.

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