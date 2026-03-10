En un 11 de marzo, pero de 2011, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami arrasan parte de la costa noreste de Japón, causando más de 15.000 muertes, miles de desaparecidos y un accidente nuclear en la central de Fukushima.

Otras Efemérides

1704.- Sale a la calle The Daily Courant, el primer diario en circulación en el Reino Unido.

1851.- Verdi estrena la ópera “Rigoletto”, en La Fenice de Venecia.

1919.- Alfonso XIII firma el real decreto por el que se crea el seguro obligatorio de vejez.

1975.- Fracasa un golpe de estado en Portugal, encabezado por el general portugués Antonio Spínola que salió del país para refugiarse en Brasil.

1985.- Mijail Gorbachov nombrado presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, cuatro horas después de la muerte de su antecesor, Konstantin Chernienko.

1994.- Ordenadas las primeras 32 sacerdotisas de la Iglesia Anglicana.

1998.- La compañía surcoreana SaeHan Information Systems presenta el primer reproductor de música en MP3 de la historia, el Eiger MPMan F10.

2001.- El gobierno talibán de Afganistán comunica a la ONU que ha completado la destrucción de los budas gigantes de Bamiyán.

2004.- Una célula yihadista comete en Madrid el mayor atentado terrorista de la historia de España al hacer estallar diez artefactos en cuatro trenes de cercanías, con el resultado de 193 muertos y más de 2.000 heridos.

2006.- Un infarto acaba con la vida del ex-presidente yugoslavo Slobodan Milosevic en su celda del Tribunal Internacional de La Haya para la Antigua Yugoslavia, que le juzgaba por crímenes contra la humanidad.

2006.- La socialista, Michelle Bachelet, investida como primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Chile.

2009.- Francia anuncia su regreso a la estructura militar de la OTAN, 43 años después de que el general De Gaulle decidiese su salida.

2020.- La OMS declara como pandemia la covid-19, que infectó y mató a millones de personas en todo el mundo.

2021.- Mike Winkelmann, conocido como Beeple, vende en subasta una obra totalmente digital (NFT) por 69 millones de dólares el mayor precio alcanzado por un trabajo de este tipo hasta ese momento.

2023.- Li Qiang, número dos del Partido Comunista (PCCh), es nombrado nuevo primer ministro de China

2025.- Detenido en Manila el expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes contra la humanidad.

Nacimientos

1887.- Raoul Walsh, director de cine estadounidense.

1902.- Luis Gowland Moreno, pintor argentino.

1921.- Astor Piazzola, compositor musical argentino.

1922.- José Luis López Vázquez, actor español.

1931.- Rupert Murdoch, empresario y editor estadounidense nacido en Australia.

1940.- Alberto Cortez, cantante argentino.

1945.- José Martínez “Pirri”, ex-futbolista del Real Madrid.

1955.- Nina Hagen, cantante alemana.

1978.- Didier Drogba, futbolista de Costa de Marfil.

Defunciones

1931.- F. W. Murnau, director de cine alemán.

1950.- Heinrich Mann escritor alemán.

1955.- Alexander Fleming, médico británico, descubridor de la penicilina.

1986.- Sonny Terry, músico estadounidense de blues.

1990.- Alfonso Sánchez Portela, “Alfonso”, fotógrafo español.

1992.- Richard Brooks, escritor y cineasta estadounidense.

2000.- Kazimierz Brandys, escritor polaco autor de “Entre dos guerras”.

2001.- Eugenio Jofra Bofarull, “Eugenio”, humorista español.

2002.- James Tobin, economista estadounidense, Nóbel de Economía en 1981.

2016.- Keith Emerson, músico británico, miembro fundador de la banda de rock progresivo “Emerson, Lake and Palmer”.

2019.- Martín Chirino, escultor español.

2023.- Ignacio López Tarso, actor mexicano.

2024.- Emilio Correa Vaillant, leyenda del boxeo cubano.

