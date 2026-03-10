Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tsunami arrasa la costa noreste de Japón tras un terremoto en 2011, dejando destrucción masiva y provocando la crisis nuclear de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 11 de marzo, pero de 2011, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter y un posterior tsunami arrasan parte de la costa noreste de Japón, causando más de 15.000 muertes, miles de desaparecidos y un accidente nuclear en la central de Fukushima.

