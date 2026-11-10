Un 11 de noviembre, pero de 1811, Cartagena de Indias proclamó su independencia absoluta de la Corona española, convirtiéndose en el primer territorio de la actual Colombia en declarar la emancipación total.

OTRAS EFEMÉRIDES

1918.- Francia, Reino Unido y Alemania firman el armisticio de Compiègne (Francia), que pone fin a la Primera Guerra Mundial.

.- El emperador Carlos I renuncia a participar en el gobierno de Austria y se disuelve el Imperio austrohúngaro.

1975.- Angola proclama su independencia de Portugal, tras los acuerdos de Alvor.

1992.- El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de mujeres, lo que pone fin a una tradición de 400 años.

1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, primer texto internacional que aborda la relación entre la investigación genética y la protección de los derechos humanos.

2004.- Yaser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, muere en un hospital militar de París.

2019.- Los reyes de España viajan a Cuba con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, en la primera visita de Estado de un monarca español a la isla.

2024.- El Instituto Cervantes presenta el Observatorio Global del Español (OGE), con sede principal en la provincia española de La Rioja, para analizar la situación del idioma en el mundo.

.- Corea del Norte ratifica el tratado de asociación estratégica con Rusia.

NACIMIENTOS

1885.- George S. Patton, militar estadounidense.

1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

1945.- Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.

1958.- Luz Casal, cantante española.

1962.- Demi Moore, actriz estadounidense.

1974.- Leonardo Wilhelm DiCaprio, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.

2004.- Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.

2005.- José Miguel Gallardo Vera, ‘Miguel Gallardo’, cantautor español.

2007.- Delbert Mann, director de cine estadounidense.

2016.- Pedro Fernández Castillejos ‘Perico Fernández’, exboxeador español.

2019.- Teresa Pinto Coelho Telles da Silva, fadista portuguesa.

2021.- Frederik Willem de Klerk, expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz.

2025.- Sally Kirkland, actriz estadounidense, nominada al Óscar por su trabajo en ‘Anna’.

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El papa León XIV evocó este martes 10 de noviembre en Córdoba su reciente hospitalización al pedir a los miembros de la Iglesia católica argentina que perseveren en su labor pastoral pese a la edad o la enfermedad y que sigan "haciendo lío", como pidió su predecesor Francisco. (AFP)

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