Un 11 de noviembre, pero de 1811, Cartagena de Indias proclamó su independencia absoluta de la Corona española, convirtiéndose en el primer territorio de la actual Colombia en declarar la emancipación total.
1918.- Francia, Reino Unido y Alemania firman el armisticio de Compiègne (Francia), que pone fin a la Primera Guerra Mundial.
.- El emperador Carlos I renuncia a participar en el gobierno de Austria y se disuelve el Imperio austrohúngaro.
1975.- Angola proclama su independencia de Portugal, tras los acuerdos de Alvor.
1992.- El Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de mujeres, lo que pone fin a una tradición de 400 años.
1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, primer texto internacional que aborda la relación entre la investigación genética y la protección de los derechos humanos.
2004.- Yaser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, muere en un hospital militar de París.
2019.- Los reyes de España viajan a Cuba con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, en la primera visita de Estado de un monarca español a la isla.
2024.- El Instituto Cervantes presenta el Observatorio Global del Español (OGE), con sede principal en la provincia española de La Rioja, para analizar la situación del idioma en el mundo.
.- Corea del Norte ratifica el tratado de asociación estratégica con Rusia.
1885.- George S. Patton, militar estadounidense.
1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.
1945.- Daniel Ortega, presidente sandinista de Nicaragua.
1958.- Luz Casal, cantante española.
1962.- Demi Moore, actriz estadounidense.
1974.- Leonardo Wilhelm DiCaprio, actor estadounidense.
1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.
2004.- Yaser Arafat, líder palestino y presidente de la ANP.
2005.- José Miguel Gallardo Vera, ‘Miguel Gallardo’, cantautor español.
2007.- Delbert Mann, director de cine estadounidense.
2016.- Pedro Fernández Castillejos ‘Perico Fernández’, exboxeador español.
2019.- Teresa Pinto Coelho Telles da Silva, fadista portuguesa.
2021.- Frederik Willem de Klerk, expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz.
2025.- Sally Kirkland, actriz estadounidense, nominada al Óscar por su trabajo en ‘Anna’.
El papa León XIV evocó este martes 10 de noviembre en Córdoba su reciente hospitalización al pedir a los miembros de la Iglesia católica argentina que perseveren en su labor pastoral pese a la edad o la enfermedad y que sigan "haciendo lío", como pidió su predecesor Francisco. (AFP)
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