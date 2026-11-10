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Ataque a Cartagena de Indias por los ingleses en 1741. (Pintura de Luis Fernández Gordillo vía Wikimedia Commons)
Ataque a Cartagena de Indias por los ingleses en 1741. (Pintura de Luis Fernández Gordillo vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Un 11 de noviembre, pero de 1811, Cartagena de Indias proclamó su independencia absoluta de la Corona española, convirtiéndose en el primer territorio de la actual Colombia en declarar la emancipación total.

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