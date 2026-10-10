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La solemne inauguración en San Pedro el 11 de octubre de 1962 señaló la apertura de la primera sesión del Concilio, en el Vaticano. (Peter Geymayer vía Wikimedia Commons)
La solemne inauguración en San Pedro el 11 de octubre de 1962 señaló la apertura de la primera sesión del Concilio, en el Vaticano. (Peter Geymayer vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 11 de octubre, pero de 1962, el papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.

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