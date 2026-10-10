En un 11 de octubre, pero de 1962, el papa Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.

OTRAS EFEMÉRIDES

1737.- Un ciclón devasta la ciudad de Calcuta (India) y causa 300.000 víctimas en uno de los desastres naturales más mortales de todos los tiempos.

1745.- El clérigo y científico alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el primer condensador eléctrico de la historia, la ‘botella de Leyden’.

1830. Se estrena, en el Teatro Nacional de Varsovia, el concierto para piano número 1 de Chopin.

1835.- El Estado español decreta la expropiación forzosa de bienes y tierras de la Iglesia católica y sus ordenes religiosas.

1854. Nace la poeta Adela Zamudio, pionera del feminismo en Bolivia, por lo que el 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer boliviana.

1887.- El inventor estadounidense Dorr E. Felt patenta el comptómetro, primera calculadora mecánica de tecla pulsada.

1899.- Comienza la segunda guerra de los ‘boers’, en el actual territorio de Sudáfrica, entre el Imperio británico y los colonos de origen holandés.

1968.- Golpe de Estado en Panamá liderado por el general Omar Torrijos, que derroca al presidente Arnulfo Arias e inicia una dictadura militar que duraría 21 años.

1974.- El Partido Socialista celebra su último congreso en el exilio, en la localidad francesa de Suresnes, y elige a Felipe González como primer secretario.

1984.- Kathryn Sullivan, primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio.

1990.- El mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura.

1995.- El mexicano Mario Molina, Premio Nobel de Química.

2002.- El expresidente de EE.UU., Jimmy Carter, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en intentar solucionar conflictos internacionales como fueron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.

2011.- La exprimera ministra y líder opositora ucraniana, Yulia Timoshenko, condenada a siete años de prisión por abuso de poder.

2022.- La Fiscalía de Perú denuncia constitucionalmente al presidente Pedro Castillo y le acusa de liderar una organización criminal.

.- Chile y Costa Rica son elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela.

2024.- La organización japonesa Nihon Hidankyo, galardonada con el Nobel de la Paz.

NACIMIENTOS

1755.- Fausto de Elhuyar, químico español, descubridor del metal wolframio.

1866.- Carlos Arniches, escritor y dramaturgo español.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, periodista y escritor español.

1937.- Bobby Charlton, futbolista inglés.

1948.- Evangelina Sobredo Galane, conocida como Cecilia, cantante y compositora española.

1962.- Joan Cusack, actriz estadounidense.

1965.- Luke Perry, actor estadounidense.

1966.- Pau Donés, músico español, cantante de Jarabe de Palo.

1967.- Peter Andreas Thiel, empresario alemán, cofundador de PayPal.

1976.- Emily Deschanel, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1896.- Anton Bruckner, compositor austríaco.

1889.- James Prescott Joule, físico inglés que creó la teoría de la energía.

1963.- Edith Piaf, cantante francesa.

2007.- Sri Nimio, líder pacifista hindú.

2011.- Cliff Robertson, actor estadounidense.

2019.- Alexéi Leónov, cosmonauta soviético y primer caminante espacial.

2022.- Angela Lansbury, actriz estadounidense.

2024.- María Teresa Cervantes, poeta española.

2025.- Diane Keaton, actriz estadounidense.

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Residentes, voluntarios y personal militar unen fuerzas para retirar el espeso barro, los escombros y las pertenencias dañadas de las calles y viviendas del acomodado barrio Las Condes, en Santiago, un día después de que un aluvión provocado por intensas lluvias arrasara la capital chilena. (AFP)

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