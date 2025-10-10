¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 11 de octubre

En un 11 de octubre, pero de 1968, un golpe de Estado en Panamá, liderado por el general Omar Torrijos, derroca al presidente Arnulfo Arias y comienza una dictadura militar que duraría 21 años (1968-1989).

OTRAS EFEMÉRIDES

1737.- Un huracán devasta la ciudad de Calcuta (India) y causa 300.000 víctimas en uno de los desastres naturales más mortales de todos los tiempos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1745.- El clérigo y científico alemán Ewald Jurgen von Kleist presenta el primer condensador eléctrico de la historia, la ‘botella de Leyden’.

1830.- Se estrena, en el Teatro Nacional de Varsovia, el concierto para piano número 1 de Chopin.

PUEDES VER: María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz 2025

1854.- Nace la poeta Adela Zamudio, pionera del feminismo en Bolivia, por lo que el 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer boliviana.

1887.- El inventor estadounidense Dorr E. Felt patenta el comptómetro, primera calculadora mecánica de tecla pulsada.

1899.- Comienza la segunda guerra de los ‘boers’, en el actual territorio de Sudáfrica, entre el Imperio británico y los colonos de origen holandés.

1962.- Juan XXIII inaugura el Concilio Vaticano II.

1984.- Kathryn Sullivan, primera astronauta estadounidense en realizar una actividad extravehicular en el espacio.

1990.- El mexicano Octavio Paz es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1995.- El mexicano Mario Molina obtiene el Premio Nobel de Química.

2002.- El expresidente de EE.UU. Jimmy Carter es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en intentar solucionar conflictos internacionales como fueron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.

2011.- La ex primera ministra y líder opositora ucraniana Yulia Timoshenko es condenada a siete años de prisión por abuso de poder.

2022.- La Fiscalía de Perú denuncia constitucionalmente al presidente Pedro Castillo y le acusa de liderar una organización criminal.

- Chile y Costa Rica son elegidos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela.

2024.- La organización japonesa Nihon Hidankyo (contracción en japonés de ‘Organización de Víctimas de Bombas Atómicas de Japón’) gana el Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través del testimonio de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse”.

NACIMIENTOS

1755.- Fausto de Elhuyar, químico español, descubridor del metal wolframio.

1866.- Carlos Arniches, escritor y dramaturgo español.

1936.- Alberto Vázquez-Figueroa, periodista y escritor español.

1937.- Bobby Charlton, futbolista inglés.

1948.- Evangelina Sobredo Galane, conocida como Cecilia, cantante y compositora española.

1962.- Joan Cusack, actriz estadounidense.

1965.- Luke Perry, actor estadounidense.

1966.- Pau Donés, músico español, cantante de Jarabe de Palo.

1967.- Peter Andreas Thiel, empresario alemán, cofundador de PayPal.

1976.- Emily Deschanel, actriz estadounidense.

1977.- Laura Gallego, escritora española.

1992.- Cardi B, rapera estadounidense.

DEFUNCIONES

1896.- Anton Bruckner, compositor austríaco.

1889.- James Prescott Joule, físico inglés que creó la teoría de la energía.

1963.- Jean Cocteau, escritor y cineasta francés.

- Edith Piaf, cantante francesa.

1982.- Josep Renau, pintor y cartelista español.

2007.- Sri Nimio, líder pacifista hindú.

2011.- Cliff Robertson, actor estadounidense.

2019.- Alexéi Leónov, cosmonauta soviético y primer caminante espacial.

2022.- Angela Lansbury, actriz estadounidense.

2024.- María Teresa Cervantes, poeta española.