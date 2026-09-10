En un 11 de septiembre, pero de 2001, hace 25 años, atentados de Nueva York y Washington. Casi 3.000 víctimas por el impacto de dos aviones secuestrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas y un tercero contra el Pentágono.

OTRAS EFEMÉRIDES

1714.- Las tropas borbónicas de Felipe V derrotan en Barcelona a los partidarios del archiduque Carlos en el marco de la guerra de sucesión española.

1904.- Primer domingo en el que paró en España la actividad laboral en función de la ley del descanso dominical.

1906.- El activista Mahatma Gandhi inicia el ‘Movimiento de No Violencia’ con una protesta pacífica en Johannesburgo contra una ley sudafricana que obligaba a registrarse a todos los inmigrantes indios.

1919.- Estados Unidos invade Honduras, inmersa en una guerra civil, con el objetivo de proteger sus intereses económicos en el sector bananero y las infraestructuras ferroviarias.

1926.- El dictador italiano Benito Mussolini sale ileso de un atentado en Roma por parte de un anarquista que le arrojó una bomba.

1930.- Registrada la erupción más destructiva del volcán Stromboli, en Sicilia (Italia).

1940.- El investigador de Bell Labs, George Stibitz, utiliza una máquina computadora de forma remota a través de una conexión telefónica por primera vez en la historia.

1951.- La nadadora estadounidense Florence Chadwick se convierte en la primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia en ambas direcciones.

1961.- El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización no gubernamental para la conservación del medio ambiente, abre su primera oficina en Morges (Suiza).

1973.- Un golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, derroca en Chile al gobierno socialista de Salvador Allende.

1977.- La videoconsola Atari 2600 sale al mercado estadounidense y se convierte en el primer éxito de la industria videojuego.

1978.- El periodista de la BBC y disidente búlgaro Georgi Markov muere en Londres 4 días después de ser envenenado con ricino.

1985.- Comienza el juicio contra las tres primeras juntas militares de la dictadura argentina, en el que se sientan en el banquillo los generales Videla, Viola y Galtieri.

1997.- Escocia recupera el parlamento autónomo en un referéndum con el 74 % de votos afirmativos, tras casi trescientos años sin esa institución.

2012.- El asalto al consulado estadounidense en Bengasi (Libia) provoca la muerte de cuatro personas, entre ellas el embajador en el país magrebí, Christopher Stevens.

NACIMIENTOS

1557.- José de Calasanz, pedagogo español.

1917.- Ferdinand Marcos, presidente filipino.

1934.- Escolástico Medina (Tico Medina), periodista español.

1937.- Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.

1940.- Brian de Palma, cineasta estadounidense.

1945.- Franz Beckenbauer, futbolista y entrenador alemán.

1965.- Bachar al Asad, presidente sirio.

1967.- Harry Connick, músico y actor estadounidense.

1971.- Richard Ashcroft, cantante y compositor británico, líder de The Verve.

DEFUNCIONES

1971.- Nikita Jruschev, dirigente soviético.

1973.- Salvador Allende, presidente de Chile.

1987.- Peter Tosh, músico jamaicano de reggae.

2003.- Anna Lindh, ministra de Exteriores de Suecia, asesinada en Estocolmo.

2004.- Pedro VII de Alejandría, patriarca ortodoxo.

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2017.- Peter Hall, director teatral británico.

2021.- Abimael Guzmán, peruano, fundador y líder de la banda terrorista Sendero Luminoso.

2024.- Alberto Fujimori, expresidente peruano.

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Rusia engaña a extranjeros de países como Colombia, Brasil y Cuba para que combatan en Ucrania, denunció el jueves 10 de septiembre Amnistía Internacional en un informe que cita entrevistas con prisioneros de guerra que firmaron contratos militares con Moscú, según la organización. (AFP)

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