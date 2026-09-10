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Resumen

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El humo y las llamas brotaron de las torres gemelas del World Trade Center después de que aviones comerciales se estrellaran deliberadamente contra los edificios en el bajo Manhattan. (SETH MCALLISTER / AFP).
El humo y las llamas brotaron de las torres gemelas del World Trade Center después de que aviones comerciales se estrellaran deliberadamente contra los edificios en el bajo Manhattan. (SETH MCALLISTER / AFP).
Por Agencia EFE

En un 11 de septiembre, pero de 2001, hace 25 años, atentados de Nueva York y Washington. Casi 3.000 víctimas por el impacto de dos aviones secuestrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas y un tercero contra el Pentágono.

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