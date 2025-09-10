Efemérides del 11 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 11 de septiembre, pero de 1973, un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet derroca en Chile al gobierno de Salvador Allende.

Otras efemérides

1714.- Las tropas borbónicas de Felipe V derrotan en Barcelona a los partidarios del archiduque Carlos en el marco de la guerra de sucesión española..

1906.- El activista Mahatma Gandhi inicia el “Movimiento de No Violencia” con una protesta pacífica en Johannesburgo contra una ley sudafricana que obligaba a registrarse a todos los inmigrantes indios.

1919.- Estados Unidos invade Honduras, inmersa en una guerra civil, con el objetivo de proteger sus intereses económicos en el sector bananero y las infraestructuras ferroviarias.

1926.- El dictador italiano Benito Mussolini sale ileso de un atentado en Roma por parte de un anarquista que le arrojó una bomba.

1930.- Se registra la erupción más destructiva del volcán Stromboli, en Sicilia (Italia).

1940.- El investigador de Bell Labs, George Stibitz, utiliza una máquina computadora de forma remota a través de una conexión telefónica por primera vez en la historia.

1951.- La nadadora estadounidense Florence Chadwick se convierte en la primera mujer que atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia en ambas direcciones.

1961.- El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización no gubernamental para la conservación del medio ambiente, abre su primera oficina en Morges (Suiza).

1977.- La videoconsola Atari 2600 sale al mercado estadounidense y se convierte en el primer éxito de la industria videojuego.

1978.- El periodista de la BBC y disidente búlgaro Georgi Markov muere en Londres cuatro días después de ser envenenado con ricino.

1985.- Comienza el juicio contra las tres primeras juntas militares de la dictadura argentina, en el que se sientan en el banquillo los generales Videla, Viola y Galtieri.

.- Más de un centenar de personas mueren en un accidente ferroviario en la localidad portuguesa de Mangualde.

1997.- Escocia recupera el parlamento autónomo en un referéndum con el 74 % de votos afirmativos, tras casi trescientos años sin esa institución.

2001.- Atentados de Nueva York. Casi 3.000 víctimas por el impacto de dos aviones secuestrados por Al Qaeda contra las torres gemelas y un tercero contra el Pentágono.

2012.- El asalto al consulado estadounidense en Bengasi (Libia) provoca la muerte de cuatro personas, entre ellas el embajador en el país magrebí, Christopher Stevens.

.- 260 personas mueren en el incendio en dos fábricas textiles en Karachi y Lahore (Pakistán).

2015.- La policía localiza el cadáver de la peregrina estadounidense del Camino de Santiago Denise Pikka Thiem y detiene al principal sospechoso de su muerte.

Nacimientos

1557.- José de Calasanz, pedagogo y santo español.

1917.- Ferdinand Marcos, presidente filipino.

1934.- Escolástico Medina (Tico Medina), periodista español.

1937.- Paola Ruffo di Calabria, reina de Bélgica.

1940.- Brian de Palma, cineasta estadounidense.

1945.- Franz Beckenbauer, futbolista y entrenador alemán.

1965.- Bachar al Asad, presidente sirio.

1967.- Harry Connick, músico y actor estadounidense.

1971.- Richard Ashcroft, cantante y compositor británico, líder de The Verve.

1979.- Eric Abidal, futbolista francés.

Defunciones

1950.- Álvaro Figueroa, conde de Romanones, político español.

1971.- Nikita Jruschev, dirigente soviético.

1973.- Salvador Allende, presidente de Chile.

1987.- Peter Tosh, músico jamaicano de reggae

2003.- Anna Lindh, ministra de Exteriores de Suecia, asesinada en Estocolmo.

2004.- Pedro VII de Alejandría, patriarca ortodoxo.

2017.- Peter Hall, director teatral británico.

2021.- Abimael Guzmán, peruano, fundador y líder de la banda terrorista Sendero Luminoso.

2022.- Javier Marías, escritor español.