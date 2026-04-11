Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cosmonauta soviético orbita la Tierra en nave espacial, con fondo del planeta azul y estrellas, representando el inicio de la era espacial. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Cosmonauta soviético orbita la Tierra en nave espacial, con fondo del planeta azul y estrellas, representando el inicio de la era espacial. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 12 de abril, pero de 1961, hace 65 años, el soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de una hora y cuarenta y ocho minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convirtió en el primer ser humano en conseguirlo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.