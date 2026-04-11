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En un 12 de abril, pero de 1961, hace 65 años, el soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de una hora y cuarenta y ocho minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convirtió en el primer ser humano en conseguirlo.
En un 12 de abril, pero de 1961, hace 65 años, el soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de una hora y cuarenta y ocho minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convirtió en el primer ser humano en conseguirlo.
OTRAS EFEMÉRIDES
1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del norte y los del sur de la Unión norteamericana.
1932.- Entran en erupción ocho volcanes de la cordillera andina, con tal violencia que sus cenizas llegan por occidente a la ciudad chilena de Valparaíso y por oriente hasta Buenos Aires y Montevideo.
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1944.- Estreno en Nueva York de la versión completa de ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla.
1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.
1954.- Bill Haley and The Comets graban ‘Rock Around the Clock’, la primera canción de rock que llegó al número uno.
1955.- Gran victoria contra la poliomielitis: se informa de que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80 % de los casos.
1985.- Mueren 18 personas y 82 resultan heridas en un atentado contra el restaurante El Descanso, en las afueras de Madrid, que se atribuye la Yihad Islámica.
2003.- Hungría aprueba en referéndum su ingreso en la Unión Europea.
2022.- La policía multa al primer ministro británico, Boris Johnson, y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.
NACIMIENTOS
1539.- Garcilaso de la Vega, historiador y militar español, nacido en Cuzco.
1924.- Raymond Barre, ex primer ministro francés.
1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.
1942.- Carlos Reutemann, piloto de automovilismo y político argentino.
1947.- David Letterman, periodista y presentador estadounidense.
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1950.- Flavio Briatore, exdirector italiano de la escudería Renault de Fórmula Uno.
1956.- Andy García, actor estadounidense.
1962.- Carlos Sainz, piloto de rallies español.
1977.- Gemma Mengual, nadadora de sincronizada española.
1979.- Claire Danes, actriz estadounidense.
DEFUNCIONES
1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.
1938.- Serafín Alvarez Quintero, dramaturgo español.
1945.- Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante cuatro mandatos.
1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.
1981.- Joe Louis, boxeador estadounidense, campeón mundial.
2018.- Sergio Pitol, escritor mexicano.
2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.
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