En un 12 de abril, pero de 1961, hace 65 años, el soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de una hora y cuarenta y ocho minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convirtió en el primer ser humano en conseguirlo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del norte y los del sur de la Unión norteamericana.

1932.- Entran en erupción ocho volcanes de la cordillera andina, con tal violencia que sus cenizas llegan por occidente a la ciudad chilena de Valparaíso y por oriente hasta Buenos Aires y Montevideo.

1944.- Estreno en Nueva York de la versión completa de ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla.

1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954.- Bill Haley and The Comets graban ‘Rock Around the Clock’, la primera canción de rock que llegó al número uno.

1955.- Gran victoria contra la poliomielitis: se informa de que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80 % de los casos.

1985.- Mueren 18 personas y 82 resultan heridas en un atentado contra el restaurante El Descanso, en las afueras de Madrid, que se atribuye la Yihad Islámica.

2003.- Hungría aprueba en referéndum su ingreso en la Unión Europea.

2022.- La policía multa al primer ministro británico, Boris Johnson, y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.

NACIMIENTOS

1539.- Garcilaso de la Vega, historiador y militar español, nacido en Cuzco.

1924.- Raymond Barre, ex primer ministro francés.

1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1942.- Carlos Reutemann, piloto de automovilismo y político argentino.

1947.- David Letterman, periodista y presentador estadounidense.

1950.- Flavio Briatore, exdirector italiano de la escudería Renault de Fórmula Uno.

1956.- Andy García, actor estadounidense.

1962.- Carlos Sainz, piloto de rallies español.

1977.- Gemma Mengual, nadadora de sincronizada española.

1979.- Claire Danes, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1938.- Serafín Alvarez Quintero, dramaturgo español.

1945.- Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante cuatro mandatos.

1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

1981.- Joe Louis, boxeador estadounidense, campeón mundial.

2018.- Sergio Pitol, escritor mexicano.

2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.

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