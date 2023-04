En un 12 de abril, pero de 1961, el soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo de 1 hora y 48 minutos a bordo de la nave Vostok I fuera de la atmósfera terrestre, con lo que se convierte en el primer cosmonauta de la historia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1861.- Comienza la Guerra de Secesión entre los Estados del norte y los del sur de la Unión norteamericana.

1877.- Tras el asesinato de Juan Bautista Gill, asume la presidencia de Paraguay Higinio Uriarte, que inicia un periodo de terror para sofocar los levantamientos.

1932.- Entran en erupción ocho volcanes de la cordillera andina, con tal violencia que sus cenizas llegan por occidente a la ciudad chilena de Valparaíso y por oriente hasta Buenos Aires y Montevideo.

1944.- Estreno en Nueva York de la versión completa de “El amor brujo”, de Manuel de Falla.

1950.- El príncipe Rainiero sube al trono de Mónaco.

1954.- Bill Haley y sus Cometas graban Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll.

1955.- Gran victoria contra la poliomielitis: se informa de que la vacuna Salk resulta eficaz en el 80 por cien de los casos.

1985.- Mueren 18 personas y 82 resultan heridas en un atentado contra el restaurante “El Descanso”, en las afueras de Madrid, que se atribuye la Yihad Islámica.

1999.- El arquitecto británico Norman Foster gana el Premio Pritzker de arquitectura.

.- El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el escándalo de sus relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky.

2002.- Asume el poder en Venezuela un Gobierno de transición encabezado por el empresario Pedro Carmona.

2003.- Hungría aprueba en referéndum su ingreso en la Unión Europea.

2014.- Un gigantesco incendio en Valparaíso (Chile) deja doce muertos y 8.000 damnificados.

2019.- La Corte Penal Internacional rechaza autorizar la investigación solicitada por la Fiscalía para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de EE.UU., talibanes y autoridades del país.

.- Al menos 24 personas mueren en el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro, que habían sido construidos de manera irregular en un área controlada por grupos parapoliciales.

2022.- La policía multa al primer ministro británico, Boris Johnson, y al titular de Economía, Rishi Sunak, por fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la pandemia.

NACIMIENTOS

1539.- Garcilaso de la Vega, “El Inca”, historiador y militar español, nacido en Cuzco.

1908.- Carlos Lleras Restrepo, expresidente de Colombia.

1933.- Montserrat Caballé, cantante lírica española.

1942.- Carlos Reutemann, ex piloto de rallies y político argentino.

1947.- Tom Clancy, escritor estadounidense.

1950.- Flavio Briatore, ex director italiano de la escudería Renault de Fórmula Uno.

1956.- Andy García, actor estadounidense.

1962.- Carlos Sainz, corredor de rallies español.

DEFUNCIONES

1555.- Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos y madre de Carlos I.

1945.- Franklin D. Roosevelt, cuatro veces presidente de Estados Unidos.

1975.- Josephine Baker, cantante y bailarina estadounidense.

2004.- Juan Valderrama Blanca, “Juanito Valderrama”, cantaor español.

2017.- Michael Ballhaus, director de fotografía alemán.

2018.- Sergio Pitol, escritor mexicano.

2020.- Carlos Seco Serrano, historiador español.