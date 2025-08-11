Efemérides del 12 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 12 de agosto, pero de 2000, hace veinticinco años, el submarino nuclear ruso “Kursk” se hunde en el mar de Barents, en aguas del océano Ártico, y mueren sus 118 tripulantes.
OTRAS EFEMÉRIDES
1851.- El mecánico estadounidense Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.
1877.- Thomas Edison completa el primer modelo para el fonógrafo, un dispositivo que grabó sonido en cilindros de papel de aluminio.
1914.- Francia e Inglaterra declaran la guerra al Imperio austro-húngaro.
1927.- Estreno de “Wings”, primera película muda en ganar un Oscar al mejor filme y protagonizada por la actriz estadounidense Clara Bow.
1928.- Se crea Deixa Falar, primera escuela de samba de Brasil.
1930.- El inventor estadounidense Clarence Birdseye obtiene una patente para el método de congelación rápida de alimentos.
1949.- Aprobación de los Convenios de Ginebra relativos al trato a los heridos y enfermos en campaña y en el mar, a los prisioneros de guerra.
1953.- La Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno.
1964.- Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido al apartheid.
1981.- IBM presenta el primer ordenador personal.
1985.- Un Boeing 747 de Air Japan choca contra un monte japonés: 520 muertos y 4 supervivientes.
1992.- EE.UU., México y Canadá anuncian el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), que establece el mayor bloque económico del mundo.
1999 - La Asamblea General de Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Juventud.
2003.- La Cámara de Diputados argentina deroga las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida que impidían el procesamiento de los represores del último régimen militar.
2013.- El príncipe Juan Friso, hermano del rey Guillermo de Holanda, fallece a los 44 años, tras dieciocho meses en coma a causa de un accidente de esquí.
2018.- Lanzada con éxito la sonda Parker, la primera astronave que transitará por la corona solar.
2022.- El escritor anglo-indio Salman Rushdie es apuñalado en el cuello durante una conferencia en Nueva York.
NACIMIENTOS
1866.- Jacinto Benavente, escritor español, Premio Nobel 1922.
1881.- Cecil B. de Mille, productor estadounidense de cine.
1911.- Mario Moreno, “Cantinflas”, actor cómico mexicano.
1926.- John Derek, cineasta estadounidense.
1930.- George Soros, magnate y filántropo húngaro nacionalizado estadounidense.
1935.- John Cazale, actor estadounidense.
1939.- George Hamilton, actor estadounidense.
1945.- Jean Nouvel, arquitecto francés.
1949.- Fernando Collor de Melo, político brasileño.
.- Mark Knopfler, guitarrista británico.
1954.- François Hollande, expresidente de Francia.
1975.- Casey Affleck, actor estadounidense.
1980.- Dominique Swain, actriz estadounidense.
1992.- Cara Delevingne, modelo británica.
DEFUNCIONES
30 a.C.- Cleopatra, reina de Egipto.
1827.- William Blake, pintor y poeta inglés.
1848.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor y del ferrocarril.
1955.- Thomas Mann, escritor alemán, Nobel de Literatura.
1964.- Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond.
1982.- Henry Fonda, actor estadounidense.
1989.- William Shockley, estadounidense de origen británico, inventor del transistor.
1991.- Hans Weigel, escritor austríaco.
1992.- John Cage, compositor estadounidense.
2000.- Loretta Young, actriz estadounidense.
2014.- Lauren Bacall, actriz estadounidense.
2022.- Anne Heche, actriz estadounidense.
