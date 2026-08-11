Un 12 de agosto de 2003, hace 23 años, la Cámara de Diputados de Argentina derogó las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que impidieron el procesamiento de los represores del último régimen militar.
1851.- El mecánico estadounidense Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.
MIRA AQUÍ: El vuelo secreto de Trump: cómo una amenaza de Irán lo obligó a cambiar de avión sin que nadie lo supiera
1877.- Thomas Edison completa el primer modelo para el fonógrafo, un dispositivo que grabó sonido en cilindros de papel de aluminio.
1883.- Se extingue la cebra sudafricana quagga, al morir el último ejemplar en el zoo de Ámsterdam.
1914.- Francia e Inglaterra declaran la guerra al Imperio austrohúngaro.
1927.- Estreno de “Wings”, primera película muda en ganar un Oscar al mejor filme y protagonizada por la actriz estadounidense Clara Bow.
1928.- Se crea Deixa Falar, primera escuela de samba de Brasil.
1930.- El inventor estadounidense Clarence Birdseye obtiene una patente para el método de congelación rápida de alimentos.
1949.- Aprobación de los Convenios de Ginebra relativos al trato a los heridos y enfermos en campaña y en el mar, a los prisioneros de guerra.
1953.- La Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno.
1964.- Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido al apartheid.
1981.- IBM presenta el primer ordenador personal.
1988.- Se estrena en Estados Unidos la polémica película de Martin Scorsese “La última tentación de Cristo”.
1991.- La banda de rock estadounidense Metallica saca al mercado su álbum homónimo.
1992.- EE.UU., México y Canadá anuncian el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio (TLCAN, o NAFTA en inglés), que establece el mayor bloque económico del mundo.
1999 - La Asamblea General de Naciones Unidas proclama el Día Internacional de la Juventud.
2000.- El submarino nuclear ruso “Kursk” se hunde en el mar de Barents, en aguas del océano Ártico, y mueren sus 118 tripulantes.
2013.- El príncipe Juan Friso, hermano del rey Guillermo de Holanda, fallece a los 44 años, tras dieciocho meses en coma a causa de un accidente de esquí.
2022.- El escritor anglo-indio Salman Rushdie es apuñalado en el cuello durante una conferencia en Nueva York.
2023.- Perú permite el aborto terapéutico a una niña de 11 años violada a la que se le había negado.
2025.- El mariscal Jalifa Haftar, hombre fuerte en la ciudad libia de Tobruk, formaliza a su hijo Sadam como líder en Libia.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Cuánto duró el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia? Esto explicó el Servicio Geológico Colombiano
1866.- Jacinto Benavente, escritor español, Premio Nobel en 1922.
1881.- Cecil B. de Mille, productor estadounidense de cine.
1911.- Mario Moreno, “Cantinflas”, actor cómico mexicano.
1926.- John Derek, cineasta estadounidense.
1930.- George Soros, magnate y filántropo húngaro nacionalizado estadounidense.
1935.- John Cazale, actor estadounidense.
1939.- George Hamilton, actor estadounidense.
1945.- Jean Nouvel, arquitecto francés.
1949.- Fernando Collor de Melo, político brasileño.
.- Mark Knopfler, guitarrista británico.
1954.- François Hollande, expresidente de Francia.
1960.- Laurent Fignon, ciclista francés.
1971.- Pete Sampras, tenista estadounidense.
1975.- Casey Affleck, actor estadounidense.
1980.-Dominique Swain, actriz estadounidense.
1992.- Cara Delevingne, modelo británica.
30 AC.- Cleopatra, reina de Egipto.
1827.- William Blake, pintor y poeta inglés.
1848.- George Stephenson, inventor inglés de la locomotora de vapor y del ferrocarril.
1900.- Wilhelm Steinitz, primer campeón del mundo de Ajedrez.
1944.- Miguel Asín Palacios, arabista y filólogo español.
1955.- Thomas Mann, escritor alemán, Nobel de Literatura.
1964.- Ian Fleming, escritor británico, creador de James Bond.
1982.- Henry Fonda, actor estadounidense.
1989.- William Shockley, estadounidense de origen británico, inventor del transistor.
1991.- Hans Weigel, escritor austríaco.
1992.- John Cage, compositor estadounidense.
2000.- Loretta Young, actriz estadounidense.
TAMBIÉN VER: Estados Unidos se queda sin escudo: sus reservas de misiles Patriot caen 65% por la guerra con Irán
2013.- El príncipe Juan Friso de Holanda.
2014.- Lauren Bacall, actriz estadounidense.
2022.- Anne Heche, actriz estadounidense.
El sismo más fuerte de la última década en Colombia dejó edificios derrumbados, graves daños y víctimas en varias regiones del país. El Gobierno declaró desastre nacional mientras continúan las labores de emergencia.
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más