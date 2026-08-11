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Resumen

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Fotografía general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de Argentina. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Fotografía general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de Argentina. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Por Agencia EFE

Un 12 de agosto de 2003, hace 23 años, la Cámara de Diputados de Argentina derogó las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que impidieron el procesamiento de los represores del último régimen militar.

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