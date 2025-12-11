Efemérides del 12 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 12 de diciembre, pero de 1901, Guiglielmo Marconi envía el primer mensaje por telegrafía sin hilos que cruzó el Atlántico, desde Gran Bretaña hasta Terranova (Canadá).

OTRAS EFEMÉRIDES

1492.- Cristóbal Colón ordena la construcción del fuerte Natividad, en el que deja una guarnición con restos de la nave Santa María, perdida al encallar en La Española (Haití).

1915.- Se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico, inventado por el aviador e industrial alemán Hugo Junkers.

1924.- El autogiro La Cierva realiza su viaje de Cuatro Vientos a Getafe, en Madrid.

1954.- Botadura en Newport News, Virginia (EEUU), del portaaviones ‘Forrestal’, el buque más grande del mundo hasta entonces.

1956.- Fidel Castro y algunos de sus hombres opuestos al régimen de Fulgencio Batista se adentran en Sierra Maestra tras desembarcar en la provincia de Oriente de la isla de Cuba.

1979.- Un terremoto submarino en el puerto de Tumaco (Colombia) de magnitud entre 7,7 y 8,1 en la escala de Richter provoca cerca de 500 muertos y un número similar de heridos.

1981.- El peruano Javier Pérez de Cuellar es elegido secretario general de la ONU.

1983.- La empresa japonesa Bandai publica ‘Dallos’, el primer vídeo original de animación (OVA) de la historia.

1993.- Aprobada en referéndum por mayoría la nueva Constitución rusa, primera que recoge el principio de separación de poderes.

1994.- Sudáfrica se reincorpora a la UNESCO tras 38 años de ausencia.

1999.- El petrolero maltés ‘Erika’ naufraga frente a la costa bretona y vierte al mar más de 10.000 toneladas de fuel.

2004.- Sony lanza en Japón la PlayStation Portátil (PSP).

2006.- El exdictador etíope Mengistu Haile Mariam es declarado culpable de genocidio.

2010.- Primeras elecciones parlamentarias de Kosovo desde su independencia unilateral de Serbia, en febrero de 2008.

2016.- El portugués Antonio Guterres jura el cargo de secretario general de la ONU.

2019.- El expresidente boliviano Evo Morales llega a Argentina y pide que se le acoja como refugiado tras su renuncia al cargo, presionado por la oposición y el Ejército.

.- El conservador Boris Johnson gana las elecciones en Reino Unido con mayoría absoluta.

2020.- El periodista iraní Ruholá Zam, director de la web ‘Amadnews’, es ahorcado tras ser condenado a muerte por incitar las protestas contra el régimen de finales de 2017.

2024.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmuta sentencias a 1.500 personas, en el mayor acto de clemencia de la historia estadounidense. El 2 de diciembre había indultado también a su hijo Hunter de los casos de posesión ilegal de un arma y fraude fiscal. El 23 posterior también perdonó a 37 personas condenadas a muerte a nivel federal.

NACIMIENTOS

1821.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1823.- Carolina Coronado, poeta española.

1859.- Sinesio Delgado, escritor español.

1863.- Edvard Munch, pintor noruego.

1915.- Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.

1934.- Miguel de la Madrid, expresidente de México.

1946.- Emerson Fittipaldi, campeón automovilista brasileño.

1950.- Francisco Montesinos, modisto y diseñador español.

DEFUNCIONES

1859.- Robert Stephenson, ingeniero inglés.

1985.- Anne Baxter, actriz estadounidense de cine.

1990.- Concha Piquer, cantante española.

1993.- Jozef Antall, historiador, primer ministro de Hungría.

2006.- Peter Boyle, actor norteamericano.

2007.- Josep Guinovart, pintor español.

2008.- Tassos Papadopoulos, expresidente de Chipre.

2016.- Javier Echevarría, prelado del Opus Dei.

2020.- John le Carré, escritor británico.

