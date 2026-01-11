Efemérides del 12 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 12 de enero, pero de 2010, hace dieciséis años, un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter sacude Haití y causa la muerte de más de 250.000 personas y deja a 1,3 millones de haitianos sin hogar.

OTRAS EFEMÉRIDES

1969.- Led Zeppelin lanza su primer álbum.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1981.- Se emite el primer capítulo de la serie de televisión ‘Dinastía’.

1988.- Nacen en Michigan (EEUU) los primeros quintillizos ‘probeta’ del mundo.

1998.- Diecinueve países europeos, entre ellos España, firman en París el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de seres humanos, el primer texto jurídico internacional en esa materia.

1999.- La cantante estadounidense Britney Spears lanza su primer álbum ‘...Baby One More Time’.

2006.- Más de trescientos peregrinos mueren en La Meca por una avalancha.

2009.- Se realiza la primer Atransacción en la red de la moneda digital bitcoin.

2017.- EE.UU. pone fin a la política de ‘pies secos/pies mojados’ para cubanos, que les permitía obtener la residencia permanente al año de llegar, incluso ilegalmente.

.- Lanzamiento del videoclip ‘Despacito’, canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee, que llegó a ser el video musical más visto en YouTube.

2019.- Una explosión fortuita en una panadería de París causa tres muertos y decenas de heridos.

2025.- El populista Zoran Milanovic, reelegido presidente de Croacia.

MÁS INFORMACIÓN: Qué tiene de especial la geografía de Venezuela que hace que tenga las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo

NACIMIENTOS

1628.- Charles Perrault, escritor francés de cuentos infantiles.

1893.- Hermann Goering, militar y político alemán.

1916.- Pieter Wilhelm Botha, expresidente sudafricano.

1933.- Liliana Cavani, directora de cine italiana.

1939.- Josep María Flotats, actor y director teatral español.

1948.- Carme Riera, escritora española.

1949.- Haruki Murakami, escritor japonés.

1964.- Jeff Bezos, empresario estadounidense, fundador de Amazon.

1966.- Olivier Martinez, actor francés.

1972.- Quique Dacosta, cocinero español.

1975.- Carlota Pereda, cineasta española.

1993.- Zayn Malik, cantante británico.

1995.- Nathy Peluso, cantante argentina.

1998.- Nathan Gamble, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1963.- Ramón Gómez de la Serna, escritor español.

1976.- Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas.

2002.- Cyrus Vance, político estadounidense.

2003.- Leopoldo Galtieri, expresidente de Argentina.

2008.- Angel González, poeta español.

2012.- Angel Menéndez, ‘Kalikatres’, humorista gráfico español.

2015.- Juan José López-Ibor Aliño, psiquiatra español.

2017.- William Peter Blatty, escritor y guionista estadounidense, autor de ‘El exorcista’.

2023.- Lisa Marie Presley, cantante estadounidense, hija de Elvis Presley.

2024.- Alec Musser, modelo y actor estadounidense.

2025.- Leslie Charleson, actriz estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

Un grupo de familiares realizó una vigilia este sábado 10 de enero en los alrededores de El Helicoide y de la cárcel El Rodeo, en Caracas, donde encendieron velas, corearon consignas y realizaron oraciones para exigir la liberación de sus allegados detenidos en estos recintos. (EFE)