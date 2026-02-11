Efemérides del 12 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 12 de febrero, pero de 1818, el militar y político Bernardo O’Higgins proclama la independencia de Chile de la monarquía española.

OTRAS EFEMÉRIDES

1502.- Los Reyes Católicos promulgan un edicto que obliga a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país.

1542.- La expedición liderada por Francisco de Orellana, por orden de Gonzalo Pizarro, descubre la desembocadura del río Amazonas en el Océano Atlántico.

1554.- Juana I de Inglaterra es decapitada por alta traición, cuando tenia dieciséis años, por orden de su prima Maria Tudor.

1908.- Parte de Nueva York con destino a París la denominada ‘carrera del siglo’, la mayor expedición de coches jamás vista.

1912.- El Gobierno imperial chino reconoce la República.

1924.- Calvin Coolidge se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que realiza un discurso transmitido por radio desde la Casa Blanca.

1931.- La primera versión de ‘Drácula’, protagonizada por Bela Lugosi, se estrena en Nueva York (EEUU).

1935.- El dirigible de la armada estadounidense USS Macon resulta dañado durante una tormenta y se precipita al mar en la Bahía de Monterrey, al sur de San Francisco.

1946.- El veterano afroamericano condecorado en la Segunda Guerra Mundial, Isaac Woodard, es brutalmente agredido por la policía en Carolina del Sur y aviva el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.

1953.- Un tratado anglo-egipcio ratifica la independencia de Sudán.

1961.- La URSS lanza desde el cosmódromo de Baikonur la primera nave espacial a Venus.

1978.- La mítica banda de rock Leño debuta en directo en la sala Alcalá Palace de Madrid.

1980.- EL COI ratifica a Moscú como sede de los Juegos Olímpicos, en contra de la propuesta de boicot hecha por EE.UU.

1988.- El buque de guerra estadounidense USS Yorktown es embestido por la fragata soviética Bezzavetny cuando pretendía atravesar las aguas territoriales de la URSS en el Mar Negro.

1991.- Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión.

1999.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia en el ‘caso Lewinski’.

2005.- Despega con éxito de la base espacial de Kurú (Guayana francesa) el mayor cohete de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 5.

2016.- El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kiril reúnen a las dos iglesias por primera vez tras el cisma de 1054.

2019.- Un jurado estadounidense declara culpable por narcotráfico al mexicano ‘Chapo’ Gúzman por ocupar un cargo de responsabilidad en el cártel de Sinaloa.

NACIMIENTOS

1809.- Charles Darwin, naturalista británico.

1905.- Federica Montseny, anarquista española, primera mujer española nombrada ministra.

1923.- Franco Zefirelli, director italiano de cine.

1933.- Constantin Costa-Gavras, director greco-francés de cine.

1939.- Ray Manzarek, músico estadounidense, teclista de The Doors.

1949.- Joaquín Sabina, cantautor español.

1958.- Javier Gurruchaga, cantante y humorista español.

1995.- Daniela Aedo, actriz y cantante mexicana.

2000.- María Becerra, cantante y creadora de contenido digital argentina.

DEFUNCIONES

1690.- Charles Lebrun, pintor francés.

1804.- Emmanuel Kant, filósofo alemán.

1901.- Ramón de Campoamor, escritor y político español.

1979.- Jean Renoir, director francés de cine.

1984.- Julio Cortázar, escritor argentino, nacionalizado francés.

1989.- Thomas Bernhard, dramaturgo austriaco.

1995.- Alberto Burri, artista plástico italiano, considerado el creador del expresionismo abstracto.

2000.- Charles Schulz, dibujante estadounidense, creador de los personajes Carlitos y Snoopy.

2017.- Al Jarreau, cantante de jazz estadounidense.

2022.- Ivan Reitman, cineasta checo-canadiense.

2024.- Hirotake Yano, multimillonario japonés fundador de ‘todo a 100’ Daiso.

