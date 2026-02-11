Efemérides del 12 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escuchar
Abdicación de Bernardo O'Higgins. (Manuel Antonio Caro vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 12 de febrero, pero de 1818, el militar y político Bernardo O’Higgins proclama la independencia de Chile de la monarquía española.

