Efemérides del 12 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 12 de febrero, pero de 1818, el militar y político Bernardo O’Higgins proclama la independencia de Chile de la monarquía española.
1502.- Los Reyes Católicos promulgan un edicto que obliga a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país.
1542.- La expedición liderada por Francisco de Orellana, por orden de Gonzalo Pizarro, descubre la desembocadura del río Amazonas en el Océano Atlántico.
1554.- Juana I de Inglaterra es decapitada por alta traición, cuando tenia dieciséis años, por orden de su prima Maria Tudor.
1908.- Parte de Nueva York con destino a París la denominada ‘carrera del siglo’, la mayor expedición de coches jamás vista.
1912.- El Gobierno imperial chino reconoce la República.
1924.- Calvin Coolidge se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que realiza un discurso transmitido por radio desde la Casa Blanca.
1931.- La primera versión de ‘Drácula’, protagonizada por Bela Lugosi, se estrena en Nueva York (EEUU).
1935.- El dirigible de la armada estadounidense USS Macon resulta dañado durante una tormenta y se precipita al mar en la Bahía de Monterrey, al sur de San Francisco.
1946.- El veterano afroamericano condecorado en la Segunda Guerra Mundial, Isaac Woodard, es brutalmente agredido por la policía en Carolina del Sur y aviva el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.
1953.- Un tratado anglo-egipcio ratifica la independencia de Sudán.
1961.- La URSS lanza desde el cosmódromo de Baikonur la primera nave espacial a Venus.
1978.- La mítica banda de rock Leño debuta en directo en la sala Alcalá Palace de Madrid.
1980.- EL COI ratifica a Moscú como sede de los Juegos Olímpicos, en contra de la propuesta de boicot hecha por EE.UU.
1988.- El buque de guerra estadounidense USS Yorktown es embestido por la fragata soviética Bezzavetny cuando pretendía atravesar las aguas territoriales de la URSS en el Mar Negro.
1991.- Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión.
1999.- El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia en el ‘caso Lewinski’.
2005.- Despega con éxito de la base espacial de Kurú (Guayana francesa) el mayor cohete de la Agencia Espacial Europea, el Ariane 5.
2016.- El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kiril reúnen a las dos iglesias por primera vez tras el cisma de 1054.
2019.- Un jurado estadounidense declara culpable por narcotráfico al mexicano ‘Chapo’ Gúzman por ocupar un cargo de responsabilidad en el cártel de Sinaloa.
1809.- Charles Darwin, naturalista británico.
1905.- Federica Montseny, anarquista española, primera mujer española nombrada ministra.
1923.- Franco Zefirelli, director italiano de cine.
1933.- Constantin Costa-Gavras, director greco-francés de cine.
1939.- Ray Manzarek, músico estadounidense, teclista de The Doors.
1949.- Joaquín Sabina, cantautor español.
1958.- Javier Gurruchaga, cantante y humorista español.
1995.- Daniela Aedo, actriz y cantante mexicana.
2000.- María Becerra, cantante y creadora de contenido digital argentina.
1690.- Charles Lebrun, pintor francés.
1804.- Emmanuel Kant, filósofo alemán.
1901.- Ramón de Campoamor, escritor y político español.
1979.- Jean Renoir, director francés de cine.
1984.- Julio Cortázar, escritor argentino, nacionalizado francés.
1989.- Thomas Bernhard, dramaturgo austriaco.
1995.- Alberto Burri, artista plástico italiano, considerado el creador del expresionismo abstracto.
2000.- Charles Schulz, dibujante estadounidense, creador de los personajes Carlitos y Snoopy.
2017.- Al Jarreau, cantante de jazz estadounidense.
2022.- Ivan Reitman, cineasta checo-canadiense.
2024.- Hirotake Yano, multimillonario japonés fundador de ‘todo a 100’ Daiso.
