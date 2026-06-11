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Un vehículo policial frente a la discoteca Pulse, escenario de un tiroteo masivo en Orlando, Florida, el 12 de junio de 2016. (Gregg NEWTON / AFP)
Un vehículo policial frente a la discoteca Pulse, escenario de un tiroteo masivo en Orlando, Florida, el 12 de junio de 2016. (Gregg NEWTON / AFP)
/ GREGG NEWTON
Por Agencia EFE

Un 12 de junio de 2016, hace diez años, tuvo lugar la masacre más violenta contra la población LGBTIQ+ en Estados Unidos, la matanza de 49 personas -la mayoría latinas- en la discoteca gay Pulse de Orlando (Florida).

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