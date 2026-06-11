Un 12 de junio de 2016, hace diez años, tuvo lugar la masacre más violenta contra la población LGBTIQ+ en Estados Unidos, la matanza de 49 personas -la mayoría latinas- en la discoteca gay Pulse de Orlando (Florida).

OTRAS EFEMÉRIDES

1898.- El general Emilio Aguinaldo proclama la independencia de Filipinas.

1901.- El físico francés Henri Becquerel hace una demostración sobre la radiactividad en la Academia de Ciencias de París, de la que se cumplen 125 años.

1940.- El dictador español Francisco Franco firma un decreto por el que declara la no beligerancia de España en la II Guerra Mundial tras la entrada de Italia en guerra con Francia e Inglaterra.

1964.- El activista sudafricano Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua tras el juicio de Rivonia, junto a otros compatriotas acusados de sabotaje contra el Estado.

1981.- Se estrena la primera película de la saga Indiana Jones, ‘En busca del arca perdida’, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford.

1982.- Un millón de personas se manifestaron en el Central Park de Nueva York contra las armas nucleares y por el fin de la carrera armamentística de la guerra fría.

1985.- España firma en el Palacio Real de Madrid el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea.

1987.- Jean Bedel Bokassa, emperador de la República Centroafricana, es condenado a muerte (se le conmutó por cadena perpetua) por asesinato múltiple, detención ilegal, secuestro y malversación de fondos.

1990.- El Parlamento de la URSS aprueba la Ley de Prensa, que garantiza la libertad de información por primera vez en la historia del país.

1991.- Primeras elecciones presidenciales en Rusia, que gana Borís Yeltsin.

2002.- La Unión Europea incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su lista de organizaciones terroristas.

2011.- Desalojo de la acampada del movimiento 15-M en la Puerta del Sol de Madrid tras permanecer 26 días en protesta por el sistema político y económico.

2013.- Debuta el grupo surcoreano BTS con el sencillo ‘No more dream’.

2015.- La Justicia francesa absuelve al exdirector de FMI Dominique Strauss Kahn en un proceso por proxenetismo.

2018.- Histórico encuentro en Singapur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza a agentes estatales cubanos de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012.

.- Comienza la exhumación de víctimas del franquismo en la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) en Madrid, con la búsqueda de los primeros 18 cuerpos reclamados por sus familiares.

NACIMIENTOS

1915.- David Rockefeller, banquero estadounidense.

1921.- Luis García Berlanga, cineasta español.

1924.- George Herbert Walker Bush, 41 presidente de EE.UU.

1929.- Ana Frank, escritora y víctima judía de los nazis.

1941.- Armando Anthony Corea, ‘Chick Corea’, pianista de jazz estadounidense.

1942.- Bert Sakmann, investigador alemán, Premio Nobel de Medicina en 1991.

1981.- Adriana Lima, modelo brasileña.

1986.- María de los Ángeles Rozalén, cantante española.

.- Mario Casas, actor español.

1992.- Philippe Coutinho, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1928.- Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano.

1998.- Walter Rocco Torrebruno, cantante y cómico italiano.

2003.- Gregory Peck, actor estadounidense.

2007.- Guy de Rothschild, banquero francés.

2020.- Ricky Valance, cantante británico.

2022.- Philip Baker Hall, actor estadounidense.

2023.- Silvio Berlusconi, político italiano.

.- Treat Williams, actor estadounidense.

.- John Romita Sr., dibujante de cómics estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves 11 de junio que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos. (AFP)

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