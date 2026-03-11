Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, después de firmar un proyecto de ley diseñado para endurecer el embargo estadounidense a Cuba durante las ceremonias en la Casa Blanca, en Washington, DC, el 12 de marzo de 1996. (Richard ELLIS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, después de firmar un proyecto de ley diseñado para endurecer el embargo estadounidense a Cuba durante las ceremonias en la Casa Blanca, en Washington, DC, el 12 de marzo de 1996. (Richard ELLIS / AFP)
/ RCIHARD ELLIS
Por Agencia EFE

En un 12 de marzo, pero de 1996, hace 30 años, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firma la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms Burton por los nombres de los senadores que la impulsaron: Jesse Helms y Dan Burton. La ley endurece el embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.