En un 12 de marzo, pero de 1996, hace 30 años, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firma la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms Burton por los nombres de los senadores que la impulsaron: Jesse Helms y Dan Burton. La ley endurece el embargo de Estados Unidos sobre Cuba.

OTRAS EFEMÉRIDES

1907.- Una explosión en el acorazado francés ‘Jena’, en el dique seco de Toulon, causa la muerte a 118 personas.

1919.- Estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses.

1925.- El político chino Chiang Kai Chek asume el mando del Kuomintang.

1930.- El líder independentista indio, Mahatma Gandhi, encabeza la conocida como “Marcha de la sal”, uno de los episodios más decisivos en la independencia de la India.

1939.- Finlandia capitula ante la URSS.

.- Coronación del papa Pío XII.

1947.- Plan Truman de ayuda contra la expansión del comunismo en Grecia y Turquía, países a los que se otorgan 400 millones de dólares.

1950.- Los belgas aprueban en referéndum la vuelta al país del rey Leopoldo III.

1967.- El presidente Sukarno, forzado por el ejército, encarga el Gobierno de Indonesia al general Suharto.

1970.- Se fijan los términos del acuerdo preferencial entre España y el Mercado Común Europeo.

1971.- Hafez al Asad comienza su mandato como jefe de Estado en Siria.

1986.- Los españoles aprueban en referéndum la permanencia de España en la OTAN.

1989.- El científico Tim Berners-Lee desarrolla la World Wide Web (www) mientras trabajaba en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear).

1999.- La República Checa, Polonia y Hungría, primeros países exmiembros del Pacto de Varsovia que ingresan en la OTAN.

2000.- El papa Juan Pablo II pide perdón por todos los pecados cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia.

2003.- Asesinado en Belgrado el primer ministro serbio, Zoran Djindijic.

2015.- La NASA lanza una misión pionera para estudiar el campo magnético de la Tierra.

2021.- La OMS autoriza el uso de la vacuna anticovid desarrollada por Janssen.

2021.- Detenida la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos exministros acusados de supuesta “sedición, terrorismo y conspiración” en la crisis de 2019.

NACIMIENTOS

1863.- Gabriel D’Annunzio, escritor y político italiano.

1900.- Gustavo Rojas Pinilla, militar y político colombiano.

1915.- Alberto Burri, pintor italiano, considerado el creador del expresionismo abstracto.

1919.- Miguel Gila, humorista español.

1921.- Giovanni Agnelli, italiano, fundador y expresidente de la Fiat.

1922.- Jack Kerouac, escritor estadounidense.

1927.- Raúl Alfonsín, expresidente argentino.

1946.- Liza Minnelli, actriz y cantante estadounidense.

1948.- James Taylor, músico estadounidense.

1979.- Pete Doherty, músico británico.

DEFUNCIONES

1648.- Gabriel Téllez, ‘Tirso de Molina’, dramaturgo español.

1955.- Charlie Parker, músico estadounidense de jazz.

1999.- Yehudi Menuhin, violinista británico.

2001.- Robert Ludlum, escritor estadounidense.

2004.- Franz Koenig, cardenal católico austriaco.

.- Milton Resnick, pintor expresionista abstracto estadounidense.

2007.- Antonio Ortiz Mena, político mexicano y expresidente del BID.

2008.- Lazare Ponticelli, último combatiente francés de la I Guerra Mundial.

.- Károly Németh, último presidente comunista húngaro.

2009.- Quintín Cabrera, cantautor nacido en Uruguay y afincado en España.

2010.- Miguel Delibes, escritor, periodista y Académico de la Lengua.

2015.- Terry Pratchet, escritor británico.

2016.- Lloyd Shapley, matemático estadounidense y Nobel de Economía.

2017.- William Peter Blatty, escritor estadounidense.

2018.- Oleg Tabakov, actor y director teatral ruso.

