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Fachada de antiguo local de la Real Universidad (ahora Universidad Nacional Mayor de San Marcos) en Lima, Perú. (Vía Wikimedia Commons)
Fachada de antiguo local de la Real Universidad (ahora Universidad Nacional Mayor de San Marcos) en Lima, Perú. (Vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

Hace 475 años, un 12 de mayo de 1551, fue fundada la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de América que sigue funcionando como tal.

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