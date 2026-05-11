Hace 475 años, un 12 de mayo de 1551, fue fundada la Universidad de San Marcos de Lima, la más antigua de América que sigue funcionando como tal.

OTRAS EFEMÉRIDES

1664.- Estreno en Versalles de ‘El Tartufo’, de Molière.

1881.- Firma del Tratado del Bardo, por el que se establece el Protectorado francés en Túnez.

1926.- El mariscal Jozef Pilsudski da un golpe de Estado en Polonia.

1937.- Jorge VI es coronado rey de Inglaterra. La ceremonia fue televisada, en lo que fue la primera retransmisión fuera de un estudio.

1965.- La República Federal de Alemania (RFA) e Israel establecen relaciones diplomáticas.

1982.- El sacerdote integrista español Juan Fernández Krohn atenta fallidamente contra el papa Juan Pablo II, en Fátima (Portugal).

1991.- El liberal Partido del Congreso gana las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 32 años en Nepal.

2002.- El expresidente Jimmy Carter viaja a Cuba, en lo que fue la primera visita a la isla de un presidente estadounidense, dentro o fuera de su mandato, desde la Revolución cubana (1959).

2003.- Mueren 59 personas y otras 200 resultan heridas en un atentado suicida en Chechenia, contra la sede del Gobierno.

2008.- Un terremoto de 7,8 grados Richter causa más de 87.000 muertos en la provincia de Sichuan (China).

2009.- Benedicto XVI pide reconciliación y paz al oficiar la primera misa al aire libre en la historia de Jerusalén.

.- EE.UU. es elegido, por primera vez, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

2017.- Un ciberataque afecta a más de 200.000 ordenadores o computadoras en más de 150 países, entre ellos los del Servicio de Salud Británico, la multinacional francesa Renault y el sistema bancario de Rusia.

2018.- El Hamburgo desciende por primera vez en su historia a la segunda división del fútbol alemán.

2023.- El Parlamento de Portugal despenaliza la eutanasia pese al veto del presidente.

2025.- La guerrila kurda del PKK anuncia su disolución y el fin de la lucha armada tras 40 años.

NACIMIENTOS

1803.- Justus von Liebig, químico alemán, descubridor del cloroformo.

1842.- Luis Pellicer, dibujante y pintor español.

.- Julio Massenet, compositor de ópera, francés.

1907.- Katherine Hepburn, actriz estadounidense.

1936.- Guillermo Endara, expresidente de Panamá.

1978.- Malin Akerman, actriz, modelo y cantante sueca.

1988.- Marcelo, futbolista brasileño nacionalizado español.

DEFUNCIONES

1884.- Federico Smetana, compositor checo.

1921.- Emilia Pardo Bazán, escritora española.

1957.- Erich von Stroheim, actor y director de cine austriaco.

1992.- Nikos Gatsos, poeta griego.

1994.- Erik Erikson, psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, considerado uno de los exponentes de la psicología del desarrollo.

2001.- Alexei Tupolev, diseñador de aviones ruso.

2003.- El Aga Khan Sadruddin, diplomático francés.

2009.- Antonio Vega, cantante y compositor español.

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Un tribunal de Bolivia declaró este lunes 11 de mayo en rebeldía al expresidente Evo Morales (2006-2019) tras no presentarse al inicio del juicio en el que está acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija durante su mandato. (EFE)

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