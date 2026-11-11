Se cumplen 90 años de la inauguración del puente sobre la bahía de San Francisco (Estados Unidos), el más largo del mundo hasta el momento en que se inauguró en 1936.

Otras efemérides

1864.- Comienza la Guerra de la Triple Alianza, en la que Uruguay, Argentina y el Imperio de Brasil combaten en coalición contra Paraguay. Fue el conflicto más sangriento de la historia de América Latina.

1900.- Se clausura la Exposición Universal de París, que recibe más de 50 millones de visitantes.

1912.- Una expedición encuentra en la Antártida los cadáveres del británico Robert Falcon Scott y de sus compañeros, que habían llegado al Polo Sur después de la expedición del noruego Roald Amundsen.

1945.- La escritora, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, recibe el Premio Nobel de Literatura. Es la única mujer de habla hispana galardonada con este premio hasta la fecha.

1984.- Se constituye la European Pressphoto Agency (EPA), agencia europea de fotografía de prensa.

.- La Organización para la Unidad Africana (OUA) admite a la República Árabe Saharaui Democrática como miembro de pleno derecho, lo que provoca la retirada de Marruecos de la organización.

.- Madonna publica ‘Like a Virgin’, su segundo álbum de estudio, que la consagra como cantante.

1990.- Akihito es coronado oficialmente como el 125.º emperador de Japón en el Palacio Imperial de Tokio.

1995.- La Commonwealth admite a Mozambique, antigua colonia portuguesa, como miembro de la organización en un “caso único y especial”.

2001.- Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reúnen por última vez en Nueva York, a petición de este último, que fallece días después.

2009.- Iberia y British Airways aprueban un acuerdo de fusión que da lugar a la sociedad TopCo, uno de los mayores grupos aéreos del mundo.

2014.- El módulo Philae, de la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea (ESA), aterriza en la superficie de un cometa, un hito en la exploración espacial.

2019.- En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firman un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición, una fórmula inédita en el país.

Nacimientos

1651.- Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.

1833.- Alexander Borodin, compositor ruso.

1840.- Auguste Rodin, escultor francés.

1929.- Grace Kelly, actriz estadounidense y princesa de Mónaco.

1941.- Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya también con nacionalidad española.

1945.- Neil Young, cantante canadiense.

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1961.- Nadia Comaneci, gimnasta y entrenadora rumana.

1980.- Ryan Gosling, actor canadiense.

1982.- Anne Hathaway, actriz estadounidense.

Defunciones

1994.- Wilma Rudolph, ‘la gacela negra’, atleta estadounidense.

1999.- Antonio González, ‘El Pescailla’, cantaor español y marido de Lola Flores.

2007.- Ira Levin, escritor estadounidense.

2018.- Stan Lee, escritor y editor de comics estadounidense.

2020.- Nelly Kaplan, directora francesa, icono feminista de la Nouvelle Vague.

2024.- Roy Haynes, músico estadounidense y aclamado baterista de jazz.

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