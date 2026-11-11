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El 12 de noviembre de 1936 se inauguró el puente sobre la bahía de San Francisco, una de las obras de ingeniería más emblemáticas de Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
El 12 de noviembre de 1936 se inauguró el puente sobre la bahía de San Francisco, una de las obras de ingeniería más emblemáticas de Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Se cumplen 90 años de la inauguración del puente sobre la bahía de San Francisco (Estados Unidos), el más largo del mundo hasta el momento en que se inauguró en 1936.

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